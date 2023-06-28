在科技業職場好壓抑！台大男嘆光環不值「像被拴狗鍊」 過來人點出問題

在職場除了要面對考績升遷壓力，也要學習隱藏真實自我，和主管、同事打交道，久而久之便會感到迷惘，耗光所有熱情。一名男網友發文訴苦，本來以為有台大碩士學歷後，就可以邁向巔峰，成為人生勝利組，結果現實不是如此，當他進入科技業職場後，才發現公司氣氛凝重，身邊同事也不願多交心，並感嘆自己在體制內潛移默化，每天上班就像沒靈魂一樣，交給公司定義個人價值，令他很沮喪，貼文一出掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，他從台大碩士班畢業後，進入科技業上班，本來以為得到一個不錯學歷，可以在職場一帆風順，但現實卻潑一桶冷水，不僅公司氣氛凝重，多數同事也很冷漠，不願多交心，每個人就像「被拴住狗鍊」一樣上班，令他覺得自己好像除了朝九晚五工作，就沒其他額外價值。

原PO對這種狀態很沮喪，「我突然意識到，自己一直以來追求的光環原來這麽不值，有一種原來自己一直在搶成為奴隸入場票的感覺」，也形容自從「把自己賣給公司」成為員工後，個人價值就被公司各種機制定義，很無奈又受挫。

原PO說道，他總是想找出人生意義，但也沒有特別想從事的夢想職業，每天能做的就是逃避現實，時間一到就去上班，彷彿生活卡在一個「負循環」裡面，並詢問網友該如何調適這種心情。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「我懂你意思，我高中就發現這可怕事情，但科技業還是比較保守的賺錢選擇，我是打算選珍惜健康的工作」、「我像我們這些家裡沒礦、沒背景的人生就是被訓練為企業工作、幫別人賺錢跟實現夢想的人，我無法知道自己真正喜歡、擅長、想要達成什麼，因為我根本沒那麼多機會去嘗試」、「我剛出社會也很有感慨，畢竟不能像大學、研究所一樣，除了上課以外擁有一塊很完整的時間」。

有過來人認為原PO目前最大的問題是沒找到工作熱忱，「社會確實會磨去多數人的稜角，也不是需要懷抱多少崇高理想，而是當資歷越多，更需要知道自己為何而戰、為什麼待在現職、到底想做哪些事情？這些都是屬於自己要去找的答案，無關乎公司、上司和同事，當你把責任拋給外界，可能就切斷找到你熱忱所在的可能性」。並強調公司只會設定員工薪資價碼，不會去定義個人價值，這是原PO需要挑戰創造的，並期盼他能找出工作意義所在。