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員工請特休假辦護照…老闆心疼呼籲「公家機關六日營業」網看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小老闆表示，看到員工為了辦護照請特休，感到非常難過。 示意圖／ingimage
一名小老闆表示，看到員工為了辦護照請特休，感到非常難過。 示意圖／ingimage

當勞工進入一家公司服務滿半年或是一年後，就能享有特休假，而特休假的立法精神是為了使勞工能適時釋放工作上的疲勞。有雇主發現員工為了去外交部辦理護照更新手續，而向公司請特休假，於是喊話希望公家機關可以周末營業，引發兩派看法。

一名網友在PTT發文，指出日前聽到廠內有師傅為了去外交部更新護照而請特休假，感到非常難過。原PO認為，勞工請特休竟然是為了處理事情，而非好好放鬆，不禁納悶「為什麼六日不營業呢？難道不知道這樣影響很多正常上下班的人嗎？」，還說民眾若是要去銀行辦事，也一樣只能選擇平日，相當不方便。

原PO接著提到，自己聽完師傅請假的理由後，決定讓當事人請一天事假，並且不扣全勤獎金，希望員工能把特休假好好用在出國旅遊。文末不忘呼籲「大家希望公家機關能輪班六日營業嗎？身為小老闆，也希望幫員工盡點微薄之力，共勉之」。

貼文一出，不少網友深表贊成，「我也覺得該六日營業，禮拜一休」、「銀行也要」、「台中的圖書館就是六日營業，禮拜一休」、「支持公家機關排班制」。有網友對原PO作法感到好奇，「當事假，不扣全勤不給薪這樣嗎？」、「這麼體貼員工，應該直接找旅行社來公司幫員工辦，公司補助代辦費，或是試辦周休三日，不然事假有薪水嗎？特休好歹是有薪假」、「就算改成六日營業，他（師傅）還不是六日放假沒有好好休息在處理事情」。

有網友指出，5月1日勞動節政府機關公務人員並不放假，吐槽說「5/1勞動節有上班喔，請把握一年一次的機會」，也有人建議原PO「叫你公司改一二休假六日上班不就好」、「辦護照平常日每周三有下班後的時段，另外他們最近應該都在超時加班，五點後還一堆人潮消化不完」。另外有人說「請旅行社代辦就好啊！多花幾百塊而已」、「你找旅行社辦成本也少過請一天特休」、「丟給旅行社辦就好幹嘛那麼累」。

特休假 護照 勞動節

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