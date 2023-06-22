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新鮮人嘆出社會才知薪水3萬很難！ 網轟：不要臉的超多

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾反應，出社會才發現薪水要破三萬很難。圖為示意圖。圖／ingimage
有民眾反應，出社會才發現薪水要破三萬很難。圖為示意圖。圖／ingimage

行政院主計總處於2022年底發布調查報告指出，2021年工業及服務業受僱員工全年總薪資平均數為67萬元，薪資中位數50.6萬元，有68.31%的受雇員工收入未達平均年薪，比例創下歷史新高。就有民眾反應，以前以為出社會隨便找，都能夠有薪水3萬，還能坐在辦公室吹冷氣，經過工作後才發現「出社會才知道破三萬很難」。

有網友在Dcard工作板以「#閒聊 出社會才知道破三萬很難」為題發文表示，以前以為出社會隨便找，都能夠坐在辦公室吹冷氣，有薪水三萬多的工作，時間到老闆自然會幫你加薪，可現在反思過去的想法，卻覺得自己以前的想法「懵懂無知」，無奈表示「出社會才知道破三萬很難」。

網友也分享自身經歷，在南部要有3萬塊的薪水，雇主可能要你一人做1.5人力以上的事情才有可能，尤其是現在的傳產產業，真的超慘。也有人說「之前應徵學徒，結果變成貨車司機然後也沒學到什麼焊接，最慘是薪水還是26k」、「唸書時三萬很多，現在覺得三萬很少」、「以前覺得基本工資只是設好玩的，出社會才發現不要臉的公司真多，真的就給你26400」。

不過也有人表示，台積技術員年薪約百萬，當外送員也能有月薪四萬元左右，在不濟就進國軍「志願役二等兵基本待遇3萬5320元、一等兵3萬7040元、下士4萬1450元及少尉5萬560元」。也有網友說，「3萬多的工作是很多啦，端看你能不能接受罷了」、「作業員隨便都破三萬，竹科現在很缺人可以去」、「不會很難，是你挑工作」。

基本工資 薪資凍漲 Dcard

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