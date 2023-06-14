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老闆稱公司營收不佳要「減薪到基本工資」網教2招還擊：領得比月薪還多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文抱怨，老闆以營收不佳為由要求減薪至基本工資。示意圖。圖／ingimage
有網友發文抱怨，老闆以營收不佳為由要求減薪至基本工資。示意圖。圖／ingimage

你有被減薪過嗎？一名網友近日發文抱怨，老闆以營收不佳為由要求減薪至基本工資，網友看了傻眼紛紛要她「快逃」，並教她2招還擊惡老闆。

網友在Dcard工作板發文，自己在這間公司工作已快6年，薪水一路從23K升到現在的32K，然而，前幾天他被老闆告知，因為公司近期營收不如預期，下個月起薪水要調降回基本工資，會持續多久不清楚。原PO無奈表示，可以公司接受不加薪，但至少不要減薪，而且減薪的幅度太大，讓她覺得心情很差，自己的努力老闆都沒有看到。

網友看了直呼大開眼界，老闆竟敢如此明目張膽地調降薪水，要原PO快逃：「可以開啟1111跟104了」、「表示這企業可能沒有未來，即使有薪資也很難調漲，建議轉換跑道」、「檢舉，逼出資遣費」。

網友也補充，降薪屬「不利益變更」，老闆需取得勞工同意，未經勞工同意就是違法，如果同意雙方通常會簽定協議，網友也提點原PO：「就一直不同意，大不了被資遣領到的失業救濟金都比基本薪資多吧」、「公司要資遣你也絕對不要簽自願離職，多一筆資遣費」。

其他網友也提及，原PO的薪水實在有點低：「說真的台北市超商夜班32K算是最低薪…，你幹了6年才32K只能說你太晚看清老闆的嘴臉了」、「那你就告知老闆：下個月開始工作表現降到基本水準，人有到就好」

Dcard 低薪 薪水 薪資凍漲

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