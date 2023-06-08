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只能寫辭職信？妹子用「1管道」提離職 主管暴怒：犯職場大忌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友用Line跟主管提離職，怎料卻被怒嗆犯了「職場大忌」。示意圖/ingimage
一名女網友用Line跟主管提離職，怎料卻被怒嗆犯了「職場大忌」。示意圖/ingimage

離職到底是寫辭職信還是傳Line比較好？一名女網友近日想提離職，但無奈總遇不到主管，因此她決定用Line告知對方，怎料卻被怒嗆犯了「職場大忌」，讓她相當傻眼。

該名女網友在Dcard分享，她先向副主管提完離職後，一直在找機會要告知主管，但無奈總遇不到他，每次主管忙完就離開，而眼看事情已經拖了3天，最終她決定用Line先告知，結果下場卻慘了。

原po表示，主管怒回「不受理，年輕人不是所有事情都可以用LINE講的」，接著她就遭到日常的辱罵，不僅如此副主管也私訊她說「LINE提離職的行為不但沒禮貌，更是職場大忌」。

對此，原po不解「請問這些真的是大忌嗎？」，並驚恐表示主管猶如「恐怖情人」，不但會私訊罵她，且只要她沒有及時回覆，對方就會狂打電話直到罵爽為止。原po透露，自己已經寫好離職信，準備一大早交給主管與副主管，「我...真的好想離開，好擔心一直猶豫就離不開了」。

文章曝光，網友們紛紛安慰原po，「沒差！他們不爽你，你用信一樣被罵，要走的最大」、「都被罵成這樣為什麼還猶豫」、「截圖開吉，賺一波資遣費」、「用賴也有個證明，我之前也是用賴提離職的，但每個環境不同，這沒有所謂的對錯，不要放在心上」。

也有網友分享離職程序，「提離職我一定是先傳正式的email(老闆/主管/人事)，然後在用LINE提醒主管/人事我已經正式提出離職，麻煩安排交接及離職手續」、「我覺得有文字紀錄就好，但用line確實會有點不太正式，有些公司會故意拿這點來做文章，所以一律寄信CC給所有相關人員最沒爭議」。

離職 LINE

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