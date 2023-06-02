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原薪5萬！北漂台北當主管「領9萬值得嗎」 網搖頭：蠢了才去

聯合新聞網／ 綜合報導
有些上班族會為了工作北漂生活，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
有些上班族會為了工作北漂生活，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人對工作的期待都不同，有人希望能離老家不要太遠，也有人嚮往各種發展機會。一名網友在網路上發文，表示朋友原本在南部月薪5萬，但是台北總公司有主管的職缺，調薪加上租屋補助變成每個月9萬，並好奇詢問大家「這樣值得嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

今（2）日一名網友在PTT上以「公司調薪到9萬，但要搬到台北，值嗎？」為題發文，原PO透露朋友本來在南部分公司上班，每個月薪水5萬，但是基本上吃住都靠家裡，平時不用花其他費用。不過，現在台北總公司有主管的職缺，薪水直接調升50%，變成每個月7萬5，再加上公司給的1萬5租屋補助，等於每個月有9萬，「變成吃住要花自己、水電瓦斯、停車要花錢，以及每個月回老家要交通費，這樣值得嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當然值得，之後要跳槽還是繼續往上，又或是接觸更多人脈轉行，去台北的機會才多」、「值得，這波漲價，南北物價沒差多少了」、「不錯吧，感覺很有前景」、「值得啊，單身沒家庭負擔就去，未來談薪水和發展也比較好」、「值得啊，做個兩、三年，直接跳槽再加薪50%」、「值得，總公司的升遷機會跟台北的跳槽機會很有價值」。

也有網友搖頭勸退，「蠢了才去，伙食費至少8000」、「不值啊，隱形時間成本很高沒算進去」、「看補助多久，如果有期限的話划不來吧」、「台北1萬5沒辦法爽租，基本上低於1萬的都是鬼屋，請自己參考租屋網」、「現在外食也大漲，水電、飲食、交通，算下去成本驚人，要面對的是生活品質大降，但實質收入沒增加多少的窘境」、「個人認為不值得，除非真的很愛在台北生活」。

薪水 PTT 職缺

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