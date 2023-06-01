八年級生好敢？他驚年輕人整治職場 「躺平族」親揭現況：你們都奴慣了

在職場上受到不公平的對待你會怎麼應對？一位網友發文表示，和忍氣吞聲的五、六、七年級生相比，自己發現八年級生進入職場後「一個比一個敢」，儘管年紀較輕，但勇於發聲，還會拿出勞基法跟老闆互槓，讓他不禁疑惑：「是什麼造就八年級生這麼敢」？貼文一出引起熱烈迴響，更有許多八年級生在留言親揭「躺平族」擺爛的現況。

一位網友在PTT上發文，表示台灣職場總有許多不平等的待遇，但各個年代的應對方式卻大不相同，原PO以自身觀察舉例，表示五、六、七年級生在職場上彷彿「縮頭烏龜」，「好一點的年資到了就探出頭來戳別人龜頭，慘一點的都要退休了還是俗辣」；而八年級生開始進入職場後竟「一個比一個派（兇）」，不但「演都不演」各個準時下班、不想工作就爽快離職、更有一堆員工會搬出勞基法跟老闆互槓，八年級生和上個世代的差異讓原PO不禁疑惑：「是什麼造就八年級生這麼敢？」

貼文一出，許多人直指八年級生沒吃過苦，更有人笑虧年輕人都靠爸媽，「年輕人終究是年輕人」、「因為大多從小過太爽沒吃過苦」、「八年級多半都準備繼承家產，出來工作都是為了零用金」、「現在很多家裡條件還不錯的呀，有的爸媽的薪水或退休金是他n個月薪水」、「八年級後的出社會都是在體驗生活罷了」、「七年級的我以為一代接一代，敬老尊賢，結果後面的不講武德」。

不少八年級生在留言回應，表示捍衛權利「沒什麼好稀奇」，並直批「做出合情合理的事情為什麼要大驚小怪」、「事情有做好為什麼不能準時下班」、「下班不做事不是很正常的嗎？你有給加班費嗎」、「有進步真的很好，社會氛圍本來就是要勇於向權威挑戰才有機會更進步」、「這樣的社會才是進步，要奴你就自己去奴」、「權利福利是自己爭取，不是靠別人施捨」、「腰彎久了都會忘記怎麼抬頭挺胸」、「一堆奴的替公司著想，殊不知自己只是螺絲釘而已」。

更有人反駁，雖然大部分八年級生沒有家庭和房貸的壓力，但相形之薪水少的可憐，沒有動力工作，才造就「躺平族」擺爛的現況，「要嘛家裡有房，要嘛反正買不起房成不了家跟你拼了」、「努力工作又不能翻身那幹嘛演，反正都那點錢，換個工作就是」、「加班會讓我買的起房子嗎，加個屁班」、「七年級要繳貸款啊，八年級又買不起房，沒貸款壓力，不爽做就閃」、「因為沒家庭，不結婚不買房，啊頂多就辭職啊」。