勞動部鬆綁四大產業移工聘雇資格 勞團批：請鬼拿藥單

為解決缺工問題，勞動部上周二預告調整聘僱移工資格，擬放寬製造業、營造業、農業及機構看護工等四大產業移工，預估增加2.8萬移工。預告期截至今日。移工團體今到勞動部抗議，批評政府持續以廉價勞動條件來因應產業缺工，無疑是「請鬼拿藥單」，非但無助解決缺工，更擴大剝削。

除放寬部分製造行業引進移工核配比，也新增放寬製造業雇主承接國內移工增額5％彈性機制。台灣國際勞工協會成員許惟棟表示，勞動部說為鼓勵雇主優先承接在台移工，避免移工無人承接衍生失聯問題，就可以清楚知道勞動部知道近日被轉出的移工難找到工作是逃跑率增加主因，移工之所以轉出後難找到工作，是因為仲介以買工費、介紹費壟斷就業市場，勞動部應對症下藥，處理私人仲介制度沉痾。

這次也首度開放營造業民間工程聘僱移工。台灣國際勞工協會成員研究員陳秀蓮指出，除營造業本勞與移工同工不同酬，勞動部從未對該產業進行同工同酬調查，現存的公共工程營造移工也發生許多勞資爭議，在勞動處境無法改善前，勞動部開放民間工程聘雇廉價移工，等於是幫營建業者省荷包。

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華則說，農業移工工時長、薪資低，沒有加班費，也不是勞保強制投保對象，現在卻不思改善，只想進一步擴大，恐難改善農業缺工。此外，天主教會新竹教區移民移工服務中心社工督導聶永莉說，機構看護工勞動條件不佳，一名移工同時照顧15人已成常態，機構還會以勞基法84-1責任制讓移工每一班工時12小時，甚至聽聞有移工下班後被要求以「志工」身份繼續工作。

勞動部回應，為協助解決產業缺工問題，經邀集勞資學政代表召開兩次會議討論，基於部分行業因性質特殊、工作辛苦，適度開放移工可維持產業營運、促進國人就業及勞動條件的提升，並已協調產業主管機關協助確保雇主法遵情形及移工管理能力。

勞動部強調，本次放寬的4大產業均適用勞基法規定，且新增製造業雇主國內承接額外5%名額彈性機制，可提高移工在國內轉換工作的機會，有助保障移工權益。另外，各產業主管部會將負責前端審查雇主資格，營造業及農業將配套管控名額，以確保雇主法遵情形及移工管理能力，源頭降低管理問題；同時勞動部將加強移工入國前職前教育、入國後訪視工作及生活情形、宣導1955專線申訴管道，並加強仲介管理及評鑑汰除評鑑C等仲介，持續保障移工權益。