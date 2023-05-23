腳底按摩師晚上兼差「捏壽司」 月入10萬秘訣曝光

一份薪水不夠用嗎？許多上班族力拚「斜槓」同時兼做多份工作！日前有一名網友發文表示，自己30歲擁有2份工作，白天是腳底按摩師，晚上是壽司師傅，月入10萬，引發網友討論。

有一名網友在論壇Dcard上以「30歲，2份工作，月入10萬」為題發文，他表示目前的兩份工作，白天是腳底按摩師，晚上是壽司師傅。壽司師傅一個月實拿55k，腳底按摩師大概是50k左右。原PO表示他常常聽到大家抱怨平均薪資才5萬左右，覺得既然知道一份工作薪水不夠用，怎麼不去做兩份工作呢？這麼簡單的一加一等於二的道理也不明白嗎？原PO想勸大家與其抱怨薪水不夠，還不如把抱怨的時間拿來做第二份工作。

沒想到貼文一曝光，網友紛紛提出質疑表示「晚上捏壽司的時候會殘留早上客人的腳臭味嗎？」、「早上腳底按摩這個會是你捏壽司好吃的關鍵嗎？」、「又捏壽司又捏腳，會不會職業傷害？」、「感覺手指頭很累」、「用體力換能維持多久？5年？10年？到退休？」

面對網友的質疑，原PO也一一回應「很多常客都會指名要我捏壽司，所以應該是沒有（腳臭味）」、「腳底按摩跟捏壽司一樣，都用捏的，把壽司當成腳來捏就對了」、「是的，體力活無法做久，所以之後想自己開一間日料店」。此時有網友開玩笑表示「壽司店店面可以叫『味一升庵』或是『壽司大滿足』」。

有一位網友深有所感說道「原來腳底按摩師薪水有那麼高，我也是2份工作，換算下來，一個月才8萬，也是沒什麼休息，但真的要錢就是要拼，只會嘴巴唉錢少而不行動的，就不用管他了」，原PO則回應「我第一年也只有4萬多，今年主管才調我的薪水，因為外國觀光客開始進來了」。