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公司列四大點福利竟包括「週休二日」 網無言：真的好笑
現在的求職方式相當多元，不少公司行號都會透過求職網站徵才。一名女網友在網路上發文，透露有間公司的福利竟然是「週休二日」，讓她感到相當傻眼，貼文曝光後也掀起討論。
昨（13）日一名女網友在Dcard上以「公司福利是週休二日」為題發文，從截圖畫面可以看見，該公司的福利制度有四大點，包括「週休二日」、「三節禮金或禮品、特約商店優惠」、「生日禮金、生育津貼、婚喪喜慶代金」，以及「新人訓練、在職訓練、部門訓練、專業訓練、讀書會、外部訓練資源」。對此，原PO在貼文中無奈寫道，「我就是發上來讓大家一起笑笑，哭笑不得的笑笑」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的好笑，不過不寫反而怕沒有」、「其實我看過蠻多工作把週休二日列入福利裡面，我想說週休二日不是本來就是勞工的權益嗎…怎麼變得好像是公司施捨給我們的」、「週休三日才能算福利吧」、「其實我覺得不用笑他們把這種寫出來，起碼他有寫表示有，因為就是有垃圾公司連基本的沒有」、「小公司很多這樣」。
也有網友提到，「一堆工作寫『享』勞健保，還有公司寫準時下班，當準時下班變成福利的一部分，就知道台灣的就業環境有多惡劣了」、「還有年薪保障12個月的，到底是什麼意思」、「之前看到福利其中一項寫『享不定期下午茶』，進去後發現是老闆的朋友不定期來拜訪時順道買東西給員工吃」、「之前看一個職缺福利就寫一項『合法工廠』，合法是福利我真的笑死」。
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