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絕種好老闆！員工家人送醫院老闆這麼做超窩心 網：值得跟一輩子

香港01／ 撰文：桃樂斯
（示意圖／Ingimage）
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這樣暖心的老闆，真的很讓人羨慕呢！日前有打工人發文分享，有次上班途中突然接獲家人入院消息，所以馬上和老闆表示需要提早下班，對方得知後竟然親自載樓主去醫院，更陪伴在側，也對老闆舉動感到暖心。不少網友羡慕樓主遇到這麼有人情味的老闆，「很老闆可遇不可求」、「值得跟一輩子」，亦有別人猜測老闆背後是否存有陰謀。

有打工人某次上班途中接獲家人入院消息，告知老闆後，對方竟親自接載樓主去醫院，更陪伴在側，因而分享老闆暖心舉動。（示意圖／Ingimage）
有打工人某次上班途中接獲家人入院消息，告知老闆後，對方竟親自接載樓主去醫院，更陪伴在側，因而分享老闆暖心舉動。（示意圖／Ingimage）

該打工人在Facebook奴工處」發文，分享曾在上班途中遇家人突然有急事送院，所以立刻和老闆表示需要提早下班，老闆得知後即時給予樓主300元，讓他可以乘打的儘快趕去。惟老闆隨後收回300元，表示可以直接送樓主去醫院;到達醫院后，老闆也全程陪伴左右，所以樓主感到很窩心。

對於老闆這麼貼心舉動，網友也表示感動 ， 「 好老闆可遇不可求 」 、 「這種老闆值得跟一輩子 」 、 「應該跟老闆關係很好 」 、 「是核心重要員工 」 。有留言也分享同樣遇到好老闆經歷，「當時家人進了院，大老闆命令我直屬老闆要給我即時早走，直到出院才上班，無扣過鐘和假」、「10年前曾經回回下工病得很辛苦，老闆給我500元，叫計程車一起看病」。

惟有人覺得事件不尋常，問樓主是否女生，猜測「老闆看中你，獻殷勤」。（示意圖／Ingimage）
惟有人覺得事件不尋常，問樓主是否女生，猜測「老闆看中你，獻殷勤」。（示意圖／Ingimage）

惟有人覺得事件不太尋常，紛紛猜度老闆背後心思，「由給三舊（ 300元）變自己揸車，讓我想起陰謀論」、「老世其實想看看你是不是撒謊騙他」;亦有別人質疑樓主性別，「是不是美女，老闆看中你，獻殷勤」，更笑言「老闆娘你好」。

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文章授權轉載自《香港01》

老闆 打工 Facebook

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