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上班還沒過試用期卻被降薪 她氣炸喊「憑什麼要我領打折薪水？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在試用期間的薪水為未來薪資的9折，沒想到老闆詢問她「可否以後也領這個薪水」，讓她氣炸表示「自己被降薪了」。示意圖／ingimage
一名網友在試用期間的薪水為未來薪資的9折，沒想到老闆詢問她「可否以後也領這個薪水」，讓她氣炸表示「自己被降薪了」。示意圖／ingimage

許多公司在正式聘用新人時，會先以試用期來跟新人談薪資與福利，等到試用期結束後，才開始享有正職人員的福利。不過日前一名女網友氣憤表示，自己在試用期間的薪水是正職的9折，沒想到主管卻在她轉正前，突然告訴她「妳要不要就領這個薪水就好？」讓她氣炸喊「到底憑什麼啊？」對此，不少人建議她「快跑」。

一名女網友在Dcard發文表示，她進公司未滿3個月，試用期的薪水是面試時跟老闆談「本薪的9折」，工作內容為業務性質，並兼一些行政工作。她指出，一開始覺得公司很不錯，同事幾乎都跟她同期進公司，她要處理的行政類工作是算薪水、考勤、買辦公室用品等等。

而業務主管發現她很忙後，慢慢讓她不用參加會議，也把手上的客戶分給同事聯繫，原PO一開始認為是同事年紀大她10歲，看起來比較可靠，但發現自己做的文書、排版、簡報都被拿去讓同事報告，自己有點像是「同事的助理」，而讓她不能接受的是「老闆把行政工作全權交給她處理」，於是她請老闆把行政工作交由他人處理。

不過，老闆告訴她「因為已經把行政工作分出來了，相對來說妳的工作量也減少了，能不能以後就領試用期的薪水呢？」對此，原PO不滿表示「把行政分出來是為了做我本來想做的業務工作，業務就是要拚獎金才有意義啊，這樣等於我被降薪，那行政給我的時候也沒有調薪」，她氣炸喊「老闆到底憑什麼啊？」

文章曝光後，馬上有許多網友勸她「快離職」，直言「想做業務的話，外面多的是想找業務的老闆，千萬不要在這裡浪費時間」、「直接離開，跟在這樣的老闆旁邊，要加薪根本不用想了」、「妳都還沒做滿三個月，這公司就這麼垃圾，相信以後還有更多鳥事，快逃！」、「第一次聽到降薪的，趕快跑啊！公司都可能提出降薪了，未來有可能調薪？」

薪水 薪資 Dcard

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上班還沒過試用期卻被降薪 她氣炸喊「憑什麼要我領打折薪水？」

許多公司在正式聘用新人時，會先以試用期來跟新人談薪資與福利，等到試用期結束後，才開始享有正職人員的福利。不過日前一名女網友氣憤表示，自己在試用期間的薪水是正職的9折，沒想到主管卻在她轉正前，突然告訴她「妳要不要就領這個薪水就好？」讓她氣炸喊「到底憑什麼啊？」對此，不少人建議她「快跑」。

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