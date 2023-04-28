上班太閒！女崩潰「每天沒事做好煎熬」 網建議：用這幾招耗時間

錢多事少離家近是不少人找工作的條件，不過日前有一名「上班太閒」的女網友求助，「大部分的工作事務都是老闆處理，最近文件都弄完了，讓我沒事做，感覺很過意不去」，她崩潰表示「每天上班沒事做，真的很煎熬」。

一名網友在Dcard發文表示，她目前在一家小的家族公司擔任專案助理，員工加上老闆家人也才十個人，要做的案子都滿大的，她身為短期約聘人員，專案結束就要離開，不過她來不到一個月，就做了一些文件翻譯、書信往來等工作，而絕大多數重要事項還是交由老闆處理。

原PO指出，最近文件都交了，事情都做完了，想帶書來看，但怕被覺得「花3萬6千元薪水請妳來看書喔」，因此她指出「真的沒事做了，好慌啊！做別的事感覺很過意不去，不過我還是有看一下語言的書或資料，之後每天上班沒事做真的很難熬」。

對此，有網友給建議「擦玻璃、掃地、澆花、擦桌子，用這些慢慢來拖延時間」、「想看書可以把書掃成電子檔看，如果可以戴耳機Podcast，因為聽廣播很殺時間，再不行就玩數獨，因為這些益智遊戲也很殺時間」、「我都看地圖或機票，研究下一個出國的點要往哪裡跑」、「就做自己的事啊，短期妳就閃了，又不是要做好幾年，擔心什麼？」