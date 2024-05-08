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想幸福又害怕！「3星座」最容易在面對感情時退縮 《不夠善良的我們》兩人上榜

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「不夠善良的我們」中，林依晨(右)、許瑋甯皆為水瓶座。圖／公視、MyVideo提供
「不夠善良的我們」中，林依晨(右)、許瑋甯皆為水瓶座。圖／公視、MyVideo提供

近期爆火的台灣電視劇《不夠善良的我們》，講述了簡慶芬、Rebecca與何瑞之的感情糾葛，他們對愛情、幸福既渴望又害怕，一旦遇到挑戰時又容易退縮，最終在「求而不得」中糾結、痛苦。你知道哪些星座在面對感情挑戰時，最容易退縮嗎？科技紫微網現在要來為讀者們分析這些星座的心態，好讓大家知己知彼，不做「卒仔」，勇往直前，追求屬於自己的愛情與幸福。

水瓶座

自我保護，情感深藏
水瓶座對待感情很謹慎，面對自己喜歡的人，易產生緊張情緒。他們內心頗為矛盾，想愛又不敢愛，常會花時間默默觀察，分析利弊，但不管怎麼分析，還是多會把情感深藏於心底，很難直接表白。這是因為水瓶面對深層情感時，特別害怕受到傷害，容易產生逃避心理，他越是喜歡某個人，越會躲避自己的感情，不輕易表露真情。所以即使他明明愛得要死，卻常常說反話，表現出淡漠與不在乎。

雙子座

左右搖擺，不敢深愛
在還沒有確定彼此真心以前，雙子座很難全心去愛一個人，因為選擇「唯一」的對象，會讓雙子有壓力，只有有備胎時，他們才有安全感。所以他們往往會在多個喜歡的對象中游移不定，想愛，又不敢深愛。在這種狀態下，如果遇上強大的外在壓力，比如：被周圍人冷嘲熱諷、親友不看好、心儀對象無正向回饋、被迫做出選擇、感情羈絆、責任壓力……時，他們便很容易選擇放棄。

射手座

不受束縛，追求自由
對世間所有事物都充滿好奇的射手座，喜歡自由自在、不受束縛的追求新鮮與刺激。對於射手座，愛情就是一次冒險的旅程，在這過程中，他們會勇敢追愛，並大膽熱情的表達真情實感。但他們如果必須確定一段關係，擔負人生責任，便會倍感壓力。如果他們無法在自由與責任之間找到內心的平衡，他們會選擇自由，不敢深愛，以免被一段感情縛手縛腳。

看完以上的分析，不妨也問問自己，你是「卒仔」體質嗎？你在面對感情挑戰時是勇敢應對，還是選擇逃避？

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