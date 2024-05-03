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12星座最焦慮的事？金牛怕改變、處女怕輸人、巨蟹「任何事」

聯合新聞網／ 12talks
圖為內心焦慮示意圖。圖/ingimage
圖為內心焦慮示意圖。圖/ingimage

雖然生活沒有發生什麼不順，但你最近是否常常覺得莫名煩躁，又說不出原因嗎？12星座的人最常為了什麼事情焦慮呢？快來看看是否符合你的心情。

▍白羊座／害怕自己原地踏步

白羊座很常為了自己是不是沒有進步而感到焦慮，不是為了要成為最優秀的人，只是現在的我，想要比過去的自己有所進步，自己與自己的競賽。

▍金牛座／為生活改變而擔憂

不喜歡改變的金牛座，往往為了是不是該做些改變而感到焦慮，維持自我不是不好，但好像需要些改變，這些想法都是讓金牛座更為焦慮的原因。

▍雙子座／被批評了

雙子座很重視別人的看法，被無心的一句批評意見，都會讓雙子座陷入複雜的情緒當中。

▍巨蟹座／任何事都可以

巨蟹座非常傷春悲秋，天氣的改變，生活的重心改變，都會讓巨蟹座感到焦慮，一些常規事件沒有如期發生等，都是巨蟹座焦慮的原因。

▍獅子座／失去目標

獅子座很享受掌聲讚美，當獅子座已經達成目標後的時間，就會因失去目標而感到失落，同時又會認為自己的生活過於平淡。

▍處女座／看到別人比較優秀

處女座很努力的做自己，但當看到別人先比自己完成目標，或是過得比較自在的時候，處女座開始會思考是否自己的努力不足，因此會感到焦慮不安。

▍天秤座／關係的失衡

天秤座很重視人際關係，如果某些原因讓群體改變，或是沒有以前的和諧，會讓天秤座開始懷疑人生，也對於未來的人際關係感到焦慮，

▍天蠍座／被過度看重

天蠍座希望自己默默耕耘，一旦成為了焦點，背上了大家的期望，就會變得非常焦慮，擔心自己無法再做自己，也擔心會讓別人失望。

▍射手座／在舒適圈待太久

射手座希望有不同的轉變，不管是工作也好，生活也好，都希望有一些新挑戰，新衝擊，如果在一個地方太久了會顯得乏力焦慮。

▍魔羯座／出現瓶頸時

在魔羯座的世界只有好與更好，當無法清楚自己怎麼做才能更好時，往往會讓魔羯座感到非常焦慮，

▍水瓶座／無法做自己

當水瓶座感到身不由己，無法暢所欲言，無法好好的表達自己的時候，就是水瓶座感到焦慮的開始。

▍雙魚座／感到孤獨

雙魚座其實也很需要陪伴，當自己突然意識到孤獨的感覺，就很容易會陷入自己的情緒當中，開始想東想西，這是造成雙魚座焦慮的原因。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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