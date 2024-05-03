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心理測驗／是筆還是OK繃？一張圖測出你「無法忍受的同事類型」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己和什麼樣的同事合不來。圖／Ingimage
透過心理測驗，瞭解自己和什麼樣的同事合不來。圖／Ingimage

每個人的性格不同，因此也可能在職場中，遇上和自己格格不入的人，彼此之間就很難合作完成事情。日本網站「mamari」近來分享一則心理測驗，可以瞭解自己內心深處，無法和什麼樣的同事相處。

題目：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？

圖擷自mamari
圖擷自mamari

（A）筆

（B）OK繃

（C）滑雪板

（D）中文數字「一」

選擇A「筆」的你，無法和「態度隨便的人」一起工作。

你有著認真、誠實的性格，會積極地投入工作，並且細心處理每一件事情。相對而言，工作態度隨便的人，和你等於是兩個極端，彼此之間水火不容。不過看似輕浮的對方，或許在溝通能力上相當在行，這方面或許可以參考學習。

選擇B「OK繃」的你，無法和「愛請假的人」一起工作。

你有著纖細的個性，而這樣的性格，容易讓你的內心堆積壓力，甚至因為心理因素，影響自己的健康。然而即使如此，你還是不願意隨意請假給人添麻煩。因此碰到動不動就請假的人，會讓你覺得難以接受。

選擇C「滑雪板」的你，無法和「認真過頭的人」一起工作。

你是個樂觀開朗、會享受工作的人，且比起工作事宜，你更注重團隊的氣氛，希望大家能在開心的環境下做事。因此對於埋首於工作，太過認真的人，和你就顯得合不太來。不過對方認真的態度，或許也值得學習。

選擇D「中文數字一」的你，無法和「喜歡引起注意的人」一起工作。

你相當注重團隊的和諧，希望大家能夠融為一體，彼此間互相扶持前進。然而，有些人卻比較特立獨行，覺得自己能夠辦到很多事情，吸引大家的目光。這樣的性格正與你的理念相斥，讓你難以接受。

心理測驗 職場

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