每日星座運勢／天蠍工作雖奔波忙碌 易獲正面肯定

2024-05-08

牡羊座

短評：保重身體是今日要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

【事業運★★☆☆☆】

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：保持好心情，會有好運降臨。

【整體運★★★★☆】

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，可望從中找到樂趣。有晨跑習慣的單身者，有機會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中而生。工作中的你顯得太專注，而忽視了同事之間必要的問候。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人，可以請長輩撮合；戀愛中人，用點小技巧逗逗對方吧！

【事業運★★★★☆】

今天同事會是你的大貴人，給予你工作很大助力，因感恩在心，有所表示。

【財富運★★★☆☆】

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。把握錢財貴人，可讓你事半功倍。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：自信使你變得更有魅力。

【整體運★★★☆☆】

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

【事業運★★★☆☆】

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：妥善處理好人際關係，別太自我。

【整體運★★★★☆】

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

【事業運★★★★☆】

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

【財富運★★★★☆】

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

獅子座

短評：減少人際交往，可避免衝突。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

【事業運★★☆☆☆】

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

【財富運★★★☆☆】

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

處女座

短評：小心好心辦壞事。

【整體運★☆☆☆☆】

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

【財富運★☆☆☆☆】

忌衝動投資的日子，以免投機取巧不成反蒙受損失。有錢應存起來，或是做愛心，才是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青

開運方位：西南方向

天秤座

短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

【整體運★★☆☆☆】

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

【事業運★☆☆☆☆】

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

【財富運★★☆☆☆】

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

【整體運★★★★★】

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。

【事業運★★★★☆】

談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：火爆的脾氣會惹來麻煩。

【整體運★★★☆☆】

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。

【愛情運★★☆☆☆】

別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

【事業運★★★☆☆】

工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。

【財富運★★★☆☆】

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：愛情的魔力讓你心情飛揚。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：身邊資源豐富，適合借力施力。

【整體運★★★☆☆】

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

【愛情運★★☆☆☆】

有利獨善其身，勿論人是非。

【事業運★★★★☆】

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

【財富運★★★☆☆】

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。

【整體運★★★☆☆】

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

【愛情運★★★☆☆】

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

【事業運★★★★☆】

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

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