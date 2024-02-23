12星座這性格是戀愛「致命傷」！火象要坦率、風象太輕浮恐讓正緣溜走
有些人即使費盡心思追求喜歡的人，戀情發展仍然不順遂、總是以失敗告終。對此，日媒《占いTV》分析了12星座中4個象限的性格，點出他們在感情中易犯的錯誤，相信只要做出改變，定能收獲美滿的戀情。
火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）：對人對事需更加坦率
火象星座的人通常性格好勝、有勇氣及行動力，不管何時都很活力。若是有喜歡的人，只要主動接近對方，並坦率表達想法，感情就能順利發展。反之，若是一直猶豫著要不要告白，或者和戀人吵架時拉不下臉道歉的話，這段感情就很可能會失敗。
土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）：可以謹慎行事，但切勿膽小怕事
行事謹慎的土象星座，同樣會以認真的態度來看待戀情。為了找到對的人，土象星座的人會花時間去思考，自己究竟是喜歡對方，或只是不討厭對方。然而事與願違，他們的謹慎小心及過度防備，有時反而會讓大好的機會在眼前溜走。
風象星座（水瓶座、雙子座、天秤座）：擺脫輕浮的態度
個性俐落瀟灑的風象星座，在愛情方面不容易深陷其中。風象星座中受歡迎的人很多，他們能夠自在地與異性交流，感情之路也很順遂。然而，風象星座的性格也可能成為缺點，他們來者不拒、去者不留，很容易在不知不讓自己的正緣逃掉了。無法清楚劃分輕浮與灑脫的界線，是風象星座戀情失敗的原因之一。
水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：試著理解對方感受
體貼的水象星座，總會注入滿滿愛意、用心對待喜歡的人，希望能和對方建立起相互付出的良好關係。不過，當戀情發展不如他們預期時，水象星座會開始為過去的付出感到不甘，說出類似「我明明這麼愛你！」、「我都付出這麼多了！」這樣只顧及自己心情的話語，雙方關係也會隨之惡化。對於水象星座而言，試著理解對方的情緒是很重要的。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言