快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

12星座這性格是戀愛「致命傷」！火象要坦率、風象太輕浮恐讓正緣溜走

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座的性格缺點，有時會成為戀情發展的致命傷。示意圖。圖片來源／Ingimage
12星座的性格缺點，有時會成為戀情發展的致命傷。示意圖。圖片來源／Ingimage

有些人即使費盡心思追求喜歡的人，戀情發展仍然不順遂、總是以失敗告終。對此，日媒《占いTV》分析了12星座中4個象限的性格，點出他們在感情中易犯的錯誤，相信只要做出改變，定能收獲美滿的戀情。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）：對人對事需更加坦率

火象星座的人通常性格好勝、有勇氣及行動力，不管何時都很活力。若是有喜歡的人，只要主動接近對方，並坦率表達想法，感情就能順利發展。反之，若是一直猶豫著要不要告白，或者和戀人吵架時拉不下臉道歉的話，這段感情就很可能會失敗。

土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）：可以謹慎行事，但切勿膽小怕事

行事謹慎的土象星座，同樣會以認真的態度來看待戀情。為了找到對的人，土象星座的人會花時間去思考，自己究竟是喜歡對方，或只是不討厭對方。然而事與願違，他們的謹慎小心及過度防備，有時反而會讓大好的機會在眼前溜走。

風象星座（水瓶座、雙子座、天秤座）：擺脫輕浮的態度

個性俐落瀟灑的風象星座，在愛情方面不容易深陷其中。風象星座中受歡迎的人很多，他們能夠自在地與異性交流，感情之路也很順遂。然而，風象星座的性格也可能成為缺點，他們來者不拒、去者不留，很容易在不知不讓自己的正緣逃掉了。無法清楚劃分輕浮與灑脫的界線，是風象星座戀情失敗的原因之一。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：試著理解對方感受

體貼的水象星座，總會注入滿滿愛意、用心對待喜歡的人，希望能和對方建立起相互付出的良好關係。不過，當戀情發展不如他們預期時，水象星座會開始為過去的付出感到不甘，說出類似「我明明這麼愛你！」、「我都付出這麼多了！」這樣只顧及自己心情的話語，雙方關係也會隨之惡化。對於水象星座而言，試著理解對方的情緒是很重要的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

告白 土象星座 愛情 星座 水象星座 火象星座 風象星座

延伸閱讀

龍年桃花開！羊有女貴人幫忙、蛇適合結婚、「這生肖」多到要篩選

2024桃花綻放！3星座有望邂逅「命定之人」 新戀情甜蜜又激情

2024水逆時間一次看！12星座要特別注意的事

人間蒸發！常搞失蹤三星座…射手看心情、水瓶天性孤僻、這星座回來也不說原因

相關新聞

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

農曆正月十五元宵節，又稱為上元節，是新年裡的第一個月圓，也代表著春天正式到來，人們的運勢也會隨之開始翻轉，在十二生肖中，有幾個生肖將在元宵節過後帶起一波好運，一起來看看是哪幾個生肖。

12星座這性格是戀愛「致命傷」！火象要坦率、風象太輕浮恐讓正緣溜走

有些人即使費盡心思追求喜歡的人，戀情發展仍然不順遂、總是以失敗告終。對此，日媒《占いTV》分析了12星座中4個象限的性格，點出他們在感情中易犯的錯誤，相信只要做出改變，定能收獲美滿的戀情。

元宵節財運Top三星座！牡羊正財爆發、兩生肖「有偏財」快買彩券

2024元宵節適逢周末，不少店家也搶做生意，大賺最後的過年財。除清水孟國際塔羅雲蔚老師臉書分享，有三個三星座財運相對有不錯表現，老師也說元宵節有產生富豪的機會，除了有正財機會增加，偏財方面像是大樂透、刮刮樂，都有很好的機會，

你第一眼看到了什麼？看2024年的好運指數

新的一年來了，想知道你這一年會過得怎麼樣嗎？只要選一張跟你磁場相符的圖，就能知道答案喔！下面四張圖分別對應著四種不同的能量，你最想入住哪一座房子？選一張對你來說感受最好，最舒服的圖，讓科技紫微網來為你揭曉，2024年你會收穫什麼吧！

你幾歲易犯爛桃花？12生肖桃花劫年齡表揭秘

通常，我們聽到某某人走「桃花運」，都會露出羨慕之情。然而，桃花有好桃花與爛桃花之分，並不全都是好事喔。

每日星座運勢／雙魚協調好人際關係 避免無謂麻煩

2024-02-23牡羊座短評：諸事不順，低調行事。【整體運★★☆☆☆】事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。