12星座這性格是戀愛「致命傷」！火象要坦率、風象太輕浮恐讓正緣溜走

有些人即使費盡心思追求喜歡的人，戀情發展仍然不順遂、總是以失敗告終。對此，日媒《占いTV》分析了12星座中4個象限的性格，點出他們在感情中易犯的錯誤，相信只要做出改變，定能收獲美滿的戀情。

火象星座的人通常性格好勝、有勇氣及行動力，不管何時都很活力。若是有喜歡的人，只要主動接近對方，並坦率表達想法，感情就能順利發展。反之，若是一直猶豫著要不要告白，或者和戀人吵架時拉不下臉道歉的話，這段感情就很可能會失敗。

行事謹慎的土象星座，同樣會以認真的態度來看待戀情。為了找到對的人，土象星座的人會花時間去思考，自己究竟是喜歡對方，或只是不討厭對方。然而事與願違，他們的謹慎小心及過度防備，有時反而會讓大好的機會在眼前溜走。

個性俐落瀟灑的風象星座，在愛情方面不容易深陷其中。風象星座中受歡迎的人很多，他們能夠自在地與異性交流，感情之路也很順遂。然而，風象星座的性格也可能成為缺點，他們來者不拒、去者不留，很容易在不知不讓自己的正緣逃掉了。無法清楚劃分輕浮與灑脫的界線，是風象星座戀情失敗的原因之一。

體貼的水象星座，總會注入滿滿愛意、用心對待喜歡的人，希望能和對方建立起相互付出的良好關係。不過，當戀情發展不如他們預期時，水象星座會開始為過去的付出感到不甘，說出類似「我明明這麼愛你！」、「我都付出這麼多了！」這樣只顧及自己心情的話語，雙方關係也會隨之惡化。對於水象星座而言，試著理解對方的情緒是很重要的。

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