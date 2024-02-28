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誰最會情緒勒索？天蠍不意外、雙魚動不動哭、這星座什麼難聽說什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情緒勒索示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情緒勒索示意圖。圖片來源/ingimage

你有遇過喜歡「情緒勒索」的人嗎？平常他們像正常人，但遇到事情，就開始不講理，用情勒手段綁架別人，命理網站旺好運分享「這些星座真的會情緒勒索」，快看看都有誰，遇到建議快逃。

第三名：天蠍座

天蠍座很懂得操控人心，雖然他們知道用情緒去影響別人不好，但他們就是控制不了內心那股想掌控別人的想法，不僅傷害別人，同時也傷害了自己。

第二名：水瓶座

水瓶座對於外人不太會去表達自己的情緒，但對於熟識的人就會把許多情緒，或難聽話發洩在他們身上，往往會讓人有一種壓力感，還可能會造成永遠的傷痕。

第一名：雙魚座

雙魚座的情感很豐富，而且很容易因感情用事，導致控制不了自己的情緒，會開始有疑心病、憂鬱的狀況發生，最後來可能會用情緒勒索的方式來抒發。

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情緒勒索 憂鬱 星座

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