殺破狼週運勢／白羊注意精神層面健康 雙魚找到靈魂伴侶

殺破狼2024年2月26日～3月3日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，金星與火星合相在人際關係宮位，與冥王星齊聚，交際應酬的邀約較多，有時需要當和事佬，化解同儕間的不愉快。某些白羊座遇到困難則會遇到有法律背景的人士伸出援手相助。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星與天王星受到金星影響，會花較昂貴的價錢請人幫忙自己不擅長的領域，但對方會欺負你不懂行情，故意佔便宜，此時多詢價相關專業的人士為佳。

感情運方面，太陽、水星、土星齊聚心靈宮位，陷入難以向周遭的人公開的戀愛中，有些委屈只能自己默默承受。某些白羊座則是對某個不可能發展關係的人產生好感，偷偷暗戀對方。

健康運方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚精神宮位，睡眠品質不佳，經常做噩夢。情緒常感到焦慮或憂鬱，卻沒有人可以傾訴，注意精神層面的健康，以免引發心理疾病。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星與火星合相在志業宮位，與冥王星齊聚，正執行一個眾人矚目的計畫，週遭沒有助力，很多問題必須獨自解決。某些金牛座正在創業階段，各種事務都要自行打理，也因此學會許多新的知識。

本週須注意的部分

人際關係方面，太陽、水星、土星在人際關係宮位呈現合相，與海王星齊聚，被信任的人背叛或出賣，感到社恐，無法相信世界。某些金牛座被捲入職場或是親戚間的紛爭，覺得無奈。

感情運方面，木星與天王星齊聚命宮，會吸引到許多桃花，但很多追求者的個性都很怪異，讓你不敢恭維。某些金牛座閃電進入一段戀情，會發現對方個性並不適合自己，又迅速分手。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，代謝狀況不良，有發福或水腫的現象。內分泌系統失調，皮膚會起疹子或長痘痘，年紀稍年長的人需當心糖尿病或是甲狀腺方面的問題。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，土星、太陽、水星合相在志業宮位，危機就是轉機，工作遇到瓶頸，會有新的出路到另一個領域去，儘管一開始覺得不適應，但這或許可以讓你開創意想不到的可能性。

遠行運方面，金星、火星合相在遠行宮位，與冥王星齊聚，會到較為偏遠、人煙稀少的區域獨自旅行，體會奢侈的孤獨。某些雙子座則是需要到海外出差，差旅待遇頗佳，但任務較為辛苦。

本週須注意的部分

學業運方面，金星、火星合相在學業宮位，與冥王星齊聚，並受到在秘密宮位木星、天王星影響，發現學校或是指導者存在著一些潛規則，或是有不可告人的秘密，對自己的前途感到憂心。

健康運方面，木星與天王星齊聚在精神宮位，該休息的時候精神經常在亢奮的狀況下，導致作息不正常，日夜顛倒。某些雙子座情緒莫名感到鬱悶，有些煩惱無法說出來。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，許多難解的問題會因為貴人的幫助而解決。某些巨蟹座則是會參加特殊的社團，認識許多在專業領域頂尖的人士。

遠行運方面，土星、太陽、水星合相在遠行宮位，與海王星齊聚，會嘗試到海外生活、工作、外派、留學、交換學生，尋求新的可能性，某些巨蟹座則是挑戰較為辛苦的旅遊方式，獲得難以言喻的成就感。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與火星合相在財務宮位，與冥王星齊聚，使用信用卡購物時要當心發生消費糾紛，或是個資外洩的問題。有投資習慣的巨蟹座，帳面有些虧損，需要放長線才能慢慢回本。

感情運方面，金星、火星合相慾望宮位，與冥王星齊聚，肉體需求較為強烈，會想找尋一夜情的床伴滿足親密關係的空虛。某些巨蟹座則要拿捏好人與人之間的距離，以免被佔便宜。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星合相在感情宮位，與冥王星齊聚，與喜歡的對象親密關係頻繁，佔有慾強烈，目前正在熱戀時期。單身的獅子座在某些場合遇到有好感的天菜，會有計劃地追求對方。

金錢運方面，太陽、水星、土星合相在財務宮位，與海王星齊聚，會開始意識到金錢的重要，開始有理財的計畫。有投資習慣的獅子座，短線可期，請見好就收，資產小有增長。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星受到夥伴宮位的金星、火星影響，在職場上立功，取得耀眼的業績，會被什麼事都沒做的同事或夥伴收割功勞，或是遭受嫉妒，使你心寒。

健康運方面，太陽、水星、土星合相在疾厄宮位，與海王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統或心血管方面的痼疾。筋骨、牙齒、皮膚的問題變得嚴重，不得不就醫矯治。精神狀況常焦慮與憂鬱，注意心理層面的健康。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星與火星合相在工作宮位，在職場獲得充分的授權，許多事務只要自己決定就好，不需要透過太多長官同意與批示，處理任何事感到輕鬆許多，甚至可以任性做出選擇。

感情運方面，太陽、水星、土星合相在感情宮位，與海王星齊聚，目前的關係明知不太健康，卻還是想淪陷在對方的溫柔中，只求片刻的美好。單身的處女座，會向已經有穩定伴侶的對象表白，不過是想對自己的情感有個交代。

本週須注意的部分

健康運方面，金星與火星合相在健康宮位，與冥王星齊聚。依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心著涼感冒，或是病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。泌尿系統不順暢，注意水分攝取，並要注意私密處的清潔。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與天王星受到在健康宮位的金星影響，在異國生活、工作、外派、出差、留學、旅行的處女座，人在外地感到水土不服，身體不適，會很想回鄉休息

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星齊聚在財務宮位，這段時間會過得較為揮霍，消費奢侈的服務、購買偶像的週邊商品，或是把錢花在戀愛對象、寵物、孩子身上，其實只是為了滿足自己的虛榮心。

感情運方面，金星與火星合相在戀愛、子女宮位，與冥王星齊聚。對於喜歡的人有強烈的佔有慾，會以親密關係制約對方。某些天秤座對自己的孩子、寵物會較為溺愛，不希望他們離開自己的生活範圍。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星、土星合相在工作宮位，與海王星齊聚，在職場上力求表現，卻被主管打壓，對於目前的工作感到沒有前途，但在舒適圈太久，也不敢隨便換工作。

健康運方面，太陽、水星、土星合相在健康宮位，與海王星齊聚，工作過勞，身心靈俱疲，各種慢性疾病浮現，免疫系統變差，當心感冒或被病毒感染，呼吸道發炎，嚴重的話會影響到心血管功能，精神壓力大，需注意心理健康。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星與火星合相在家宅宮位，與冥王星齊聚。親人身體好轉，使你生活與內心的負擔減輕許多，但會以較為強制的手段照顧家人，以免對方的痼疾再犯。某些天蠍座則是以購買房產的方式，強迫自己存錢。

感情運方面，太陽、水星、土星合相在戀愛宮位，與海王星齊聚，被戀愛腦衝昏了頭，完全不顧現實層面的問題，只要能和對方多黏在一起，每一天都是賺到的。

本週須注意的部分

工作運方面，金星與火星合相在家宅宮位，與冥王星齊聚。太陽、水星、土星合相在創作宮位，與海王星齊聚。會想在家中做創作類型的工作，或是當網紅，但似乎被人覺得你無所事事。

金錢運方面，金星與火星合相在家宅宮位，與冥王星齊聚。目前房貸很重，會出租空出的房間或空間，增加被動收入。某些天蠍座的家人花錢很揮霍，使你必須用強制的方式將資產存放在安全的機構中。

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，金星與火星合相在旅遊宮位，與冥王星齊聚。會挑戰較為特殊的旅遊方式，費用頗為昂貴，但你會在這趟旅途中獲得高度的成就感。某些射手座則是在短時間內快閃好幾個城市，到嚮往的景點打卡。

學習運方面，金星與火星合相在學習、考試宮位，與冥王星齊聚。學習新的科目、技術、知識很輕易就能上手，甚至輕鬆通過任何考試，獲得認證。某些射手座會代表學校或班級參加競賽，獲得不錯的成績。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽、水星、土星合相在家宅宮位，與海王星齊聚，親人目前需要照顧，使得你不得不調整生活習慣。某些射手座住宅的問題浮現，需要大幅修繕，讓你感到很傷腦筋。

工作運方面，木星與天王星受到在交通宮位的金星影響，需要經常需要跑外務或出差解決突發事故，雖然差旅待遇不差，但總覺得不可控管的問題太多，職場生態不穩定。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星與火星合相在金錢宮位，與冥王星齊聚。會不惜一切代價購買到昂貴的限量款商品，或是搶到偶像演唱會的門票，心中有一種獲得勝利的成就感。

旅遊運方面，太陽、水星、土星合相在旅遊宮位，與海王星齊聚，會好好慰勞辛苦工作與生活的自己，讓身心靈都放空，享受悠閒的旅程。某些摩羯座則可能搭乘特殊的交通工具渡假，像是郵輪或是昂貴的觀光火車。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚在戀愛宮位，受到在金錢宮位的金星與火星影響，不惜砸大錢寵溺戀愛對象，對方會將這些付出視為理所當然，絲毫沒有感謝之意。

工作運方面，太陽、水星、土星合相在面試、溝通宮位，與海王星齊聚，面試新工作，很快就獲得錄取通知，但工作內容卻與自己認知的內容不同，同時也要當心遇到掛羊頭、賣狗肉的詐騙集團。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星合相在命宮，與冥王星齊聚。邂逅猶如雙生火焰的戀人，失去以往的理性，不惜與親近的人翻臉、遠離，也要轟轟烈烈愛一次。單身的水瓶座會遇到狂熱的追求者，正在觀察對方中。

金錢運方面，太陽、水星、土星合相在金錢宮位，與海王星齊聚，縮衣節食許久，終於有額外的收益進帳，會把資金都用在刀口上。

本週須注意的部分

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，受到命宮的金星與火星影響，居住空間正在裝修，需要忍受一段生活不便的日子。需要搬家的水瓶座，會物色到環境十分理想的物件，但會讓自己的經濟負擔加重，正在猶豫當中。

健康運方面，金星與火星合相在命宮，與冥王星齊聚。依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時容易著涼感冒，喉嚨發炎，並可能高燒不退。這段時間需注意人身安全，切勿涉入危險的區域與行為。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，會有較長的假期，可以到許多地方遊覽，去嚮往的景點打卡。然而木星與天王星受到精神宮位的金星影響，睡眠會受到時差與地區的影響，精神狀況較差。

工作運方面，木星與天王星齊聚面試宮位，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知，然而木星與天王星受到金星影響，會對未來的職場環境較為挑剔，不一定願意就任新工作。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星合相在心靈宮位，與冥王星齊聚。對某個人產生莫名的好感，偷偷暗戀觀察對方。某些雙魚座找到了一生中最了解自己的靈魂伴侶，但兩人的關係在現實社會上卻無法受到認同。

健康運方面，太陽、水星、土星合相在命宮，與海王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統病變，心血管方面也因此受影響。筋骨、牙齒、皮膚的老問題浮現，不能再拖延，需長時間矯治，並需注意心理方面的疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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