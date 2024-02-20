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元宵節增財運好時機 命理師建議「換錢包」生財

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師柯柏成建議，元宵節這天可將舊錢包「置換」添財運。示意圖／Ingimage
命理師柯柏成建議，元宵節這天可將舊錢包「置換」添財運。示意圖／Ingimage

農曆正月十五元宵節為農曆新年後的第一個滿月日，命理師柯柏成發文提到，可以利用這一天「置換錢包」，希望自己的錢包如滿月一般飽滿，如果民眾錢包已用3至5年以上，可以在元宵節這天考慮換新。

柯柏成表示，許多人家裡有很多個錢包，應該要避免，因為空錢包會使財庫乾癟，建議民眾只要留有一個錢包，需要時再換新。柯柏成提醒，換新錢包前記得先放「錢母」，錢母除了能在宮廟求得，也能用天赦日煮錢水留下的硬幣，若上述都沒有，可以使用一張過年間或開工紅包的鈔票。需要注意的是，柯柏成建議錢母於下次更換新錢包時再花掉，如果不想等太久，或不小心花掉，可以利用下一次的天赦日煮錢水時補回。

柯柏成提到，最理想的狀況是發紅包者本身有錢，便能「借財氣，生財運」，縣市首長或高官的紅包皆是很理想的錢母，民眾在元宵節當天，可根據自己的生肖於相應時間更新錢包，置入錢母後，再把舊錢包的錢移至新錢包：

屬豬

上午9時至下午1時更換錢包。

屬牛、龍、羊與狗

晚上9時至淩晨1時間更換錢包。

虎與兔

下午1時至3時或下午7時至9時，及淩晨1時至3時或上午7時至9時更換新錢包。

屬蛇與馬

下午3時至7時換新錢包。

屬猴與雞

淩晨3時至清早7時更換錢包。

柯柏成進一步提醒，信用卡、提款卡等塑膠貨幣於五行中屬火，容易燒掉財運，不過現代人無法不使用，因此他建議民眾在新錢包放一張就好，其餘的卡集中到其它收納袋。此外，換新錢包時也務必將舊錢包的發票、收據清理，千萬不要放入新錢包，也要將鈔票按照幣值大小排列好，「錢住的舒服當然就願意跟著主人」。至於錢包的款式，柯柏成建議使用長形錢包，對折款式會讓鈔票「彎腰」，以後賺錢就會比較辛苦。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

元宵節 紅包 財運

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