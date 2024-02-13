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金龍年開運解厄牢記6個「天赦日」！把握吉時「補財庫」事半工倍

聯合新聞網／ 綜合報導
金龍年雖無立春，卻也是有財的一年，民眾可牢記接下來的天赦日，把握機會開運補財庫。圖／ingimage
金龍年雖無立春，卻也是有財的一年，民眾可牢記接下來的天赦日，把握機會開運補財庫。圖／ingimage

春節將至，接下來的甲辰年雖是沒有節氣「立春」的「無春年」，卻也是「金龍年」，是有財的一年，故想要擺脫舊年壞運勢，祈盼轉運求財的民眾，可以記住接下來6個「天赦日」，把握機會消災解厄，開運補財庫。

「天赦日」顧名思意，就是玉皇大帝巡視人間、特赦開恩、改人改過自新機會的日子。因此在這天備好供品，向天公真心誠意地悔過，懺悔過去的錯誤行為，祈求赦免業障、開恩轉運，對事業、財富、家庭、健康等都有幫助。

金龍年天赦日

1月1日（農曆11月20日）（已過）

3月15日（農曆2月6日）

5月30日（農曆4月23日）

7月29日（農曆6月24日）

8月12日（農曆7月9日）

10月11日（農曆9月9日）

12月26日（農曆11月26日）

天赦日轉運方法

準備3杯清茶，5種素食餅乾、水果、12顆帶殼桂圓、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花，以及手寫的懺悔文、紙錢。懺悔文沒有一定格式，只要寫下自己的姓名、出生年月日等基本資訊，和想懺悔的事情即可。

天赦日的最佳祭拜時間是早上5點至下午3點，可以到常去的廟宇參拜，或在家門口設案。拜拜時先稟告自己的基本資訊，並默念懺悔文，祈求天公赦罪、擲出3個聖筊，完成後再將桂圓外殼剝下，與懺悔文、紙錢、蓮花一同燒化，此舉有金蟬脫殼、破殼重生的吉祥寓意。

另要注意，因上蒼有好生之德，故天赦日不宜殺生，尤其忌吃牛肉，可以的話也能選擇在這天茹素。

天赦日如何補財庫

  • 換新錢包：若目前的錢包已使用1年以上，可選在這天換個新錢包，迎接新財運。

  • 煮錢水：準備不同國家的貨幣168個，用水煮沸後，先在屋內繞一圈，讓錢水的水蒸氣瀰漫屋內，象徵聚集四面八方財富，待水冷卻後用杯子裝好、貼上寫有「對我生財」的紅紙，與擦乾的錢幣一起放在財位。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 農曆過年 龍年

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