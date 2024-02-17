「雨水」周一到！ 命理師：4生肖「好運加持」財運、名利雙收

2月19日進入今年的第2個節氣「雨水」，日夜溫差相當大，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，水代表財，未來這16天有4個生肖的財運跟貴人運會特別旺：屬羊者有很多機會上門、生肖龍的可以名利雙收、生肖蛇者笑口常開就會有好運到，至於屬兔者會有無形財運加持。只是大環境忽暗忽明，不論投資或機會到來，都還是要理性判斷。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(2/19 ~ 3/5)運勢最強4生肖，分別是：

Top4 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間財運有無形磁場加持，在選擇時，可以考慮國外、異地、網路、宗教、高等教育的環境對你比較有利，也可以花點心思在這些方向上，能獲得不錯的資源或知識收穫。

Top3 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段期間能受到朋友、閨密或社會團體的助力，在圈子裡能大方的展現自己，得到大家的掌聲與支持，記住多笑口常開，會讓事業更加順利，但切記不要摻雜感情因素，免得影響工作與事業！

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，這段期間善用溝通與行銷能力，可以收穫眾多粉絲與大量名聲，事業上也能得到貴人幫忙，讓官運步步高升有如神助，但要小心，這段期間遠行外出或年輕男性、網友，會影響你的好運。

Top1 ： 羊

屬羊的朋友，這段期間人氣與名氣大漲，有利於加強推廣與溝通，工作運、官運、事業運都很強，第六感很敏銳，會有很多的合作與工作機會找上門，認真賺錢會有很好收穫，但要注意不能曝光的暗桃花，會破壞自我的好運與財運！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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