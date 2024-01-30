賴清德20年大運到盡頭...接下來「凶星齊聚」？ 占星師預言總統路很煎熬

吠陀占星權威李靜唯老師表示，金星即將從天蠍的甘達進入射手的甘達，金星跟內心的安全感和認同感有關，也跟秘密跟背叛有關，所以選後民眾的恐慌與焦慮也達到高點，因此身為少數總統的賴清德未來總統之路也會份外艱辛！

李靜唯老師特別將賴清德的格局以吠陀占星和鐵版神術交叉精算，發現他已經走了將近20年的金星大運，難怪他的官運一路都十分順遂，選前不論在野黨如何打壓他都毫髮無傷，而且就在1月13號那天，他正走金星大運水星流月，水星是最旺他事業的一顆星，讓他最終還是拿到4成選票！

順風順水的金星大運~即將要結束!

2024-2025這兩年將是賴清德任期非常煎熬的兩年，雖然擁有最高的權力，但他吠陀占星象徵團隊的宮位凶星齊聚，再加上「計都」這顆跟「前因」有關的凶星去年11/29也進入處女座，同時也在他的團隊宮，代表賴之後的幕僚夥伴未來是非也會很多，或是很多政策施展不開的關係！

而賴塔羅密碼是「愚人皇帝」，也意味他是一個大辣辣只重大方向而不是很注重細節的領導人，這點從他的處女座被打得一塌糊塗就可看出！今年賴流年走「戀人」也代表他今年最大的功課就是處理好政黨和外交之間的人際關係！

不過，如今的台灣儘管有中美兩國看管，但說話常常不按牌裡出牌的賴清德可能會隨時帶給大家「驚嚇」，甚或引起國際恐慌，這點從他當選之後股市連續大跌外資大舉撤出即可看出！接下來最讓人擔憂的是中共即將對台灣祭出什麼樣的制裁？緊接著就是2/1立法院長選舉，身為少數總統的賴清德要如何壯士斷腕才能切割掉不好的團隊份子，對他來說確實是一個很大的挑戰！

女性貴人特別強，贏得不少女性選票

以吠陀星盤來看賴一生女性貴人特別強，他溫文儒雅愛家善感的形象肯定為他贏得不少女性選票，不過接下來兩年台灣的變數確實很大，尤其賴個人運勢幾乎跟台灣國運2024-2025年完全吻合，他個人特別要注意的時間約莫在2024/11月-2026/2月之間，未來要如何擺平民進黨之間的派系糾紛以及在野黨的監督，在在都嚴格考驗他的政治智慧！

當然最要小心的還是中共和美國甚至日本這些「舊愛新歡」的爾虞我詐和超強控制欲！誰叫台灣這個妖嬈多嬌又會賺錢的大美女，一直都是那些大男人主義國家覬覦已久的對象呢!身為台灣人，唯一的希望就是期待新任總統可以帶領我們走向和平之路，雖然以星象來看並不容易，但命運除了「定數」還有「變數」，讓我們大家一起為台灣祈福。

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