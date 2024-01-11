新年斷捨離這物好運加倍！盤點12星座大掃除最該整理的「小廢物」

新的一年又到了，許多人會趁機將家中除舊布新、大掃除一番，而若是掌握住這個機會，把老舊及用不到的物品好好整理、斷捨離，個人的心態也會轉變、還能提升運氣喔！日本網站「ananweb」分析了12星座的個性，列出各星座最需要斷捨離的物品有哪些。

牡羊座：放很久的茶葉及調味料

牡羊座喜歡照顧他人，卻也因此不擅長拒絕請求，因此建議牡羊座查看家中茶葉及調味料的有效期限，將必要的留下就好，若是連它們都無法捨棄，那也不會有向他人說「不」的勇氣。

金牛座：不會用到的飾品

金牛座的個性一旦決定了就很難改變，因此建議金牛座把不會用到的項鍊、手飾等物品進行整理，拋棄多餘的執著，才能讓別人看見自己細心、和藹的一面。

雙子座：廣告宣傳單、商品型錄

雙子座雖然和誰都能打成一片，卻會下意識避免跟他人建立深層關係、防衛心重，使金牛座看起來很薄情。為了改善給他人的壞印象，可以將家中信箱的廣告單、商品型錄收集後，一口氣整理乾淨。

巨蟹座：塑膠袋、空的容器

巨蟹座總是親切待人，但意外地，能夠理解巨蟹座煩惱及心事的人很少。建議巨蟹座將不需要的塑膠袋及空容器做整理，若是一直囤積的話，容易使自身壓力不斷積累、並在某天突然爆發。

獅子座：買了之後一次都沒穿的衣服

獅子座個性活潑開朗，但在某些場合時，容易將自己任性的一面展露出來。而那些在衣櫃中囤積、卻又從沒穿過的衣服，會讓他人無法看到獅子座天真爛漫的特質，反而認為他們是自我中心的人。

處女座：壞掉的家電產品

為了他人著想，有時候處女座的發言會比較嚴厲，往往讓人誤解為他們性格冷漠。對此，建議處女座將壞掉或老舊的家電整理後丟棄，若是繼續放著不管，可能會讓對方覺得更難以接近。

天秤座：用了很久的背包、錢包

天秤座性格柔軟，但正因為如此，在他人面前常常會將自己的想法悶著不說。而那些一直放著不丟的舊背包、錢包，也會讓天秤座在他人面前，更難提出自己的意見及看法。

天蠍座：浴室、廁所的踏墊

對天蠍座來說，不顯眼、能夠順利融入人群，並且平安無事地過日子是最好的。而使用浴室及廁所的踏墊，很容易讓天蠍座想隱藏內心想法的意念更加強烈，假如不會對生活造成影響的話，就將它們整理後丟掉吧。

射手座：用不到的餐具、玻璃杯

射手座的個性比較隨意，偶爾會有衝動的時候，若想要改善魯莽行事的性格，可以整理家中用不到的餐具及玻璃杯等物品，留下需要的數量就好，與此同時也能帶給人好印象喔。

摩羯座：沒讀的書籍

摩羯座的個性十分誠實且認真，理想是與他人一起前進、完成目標。正因如此，大量囤積著沒看的書反而會使他人對摩羯座的「誠實」大打折扣，建議可以將不讀的書送給他人、或者賣給二手商店。

水瓶座 ：用不到的集點卡

水瓶座不喜歡他人介入自己的精神世界，其我行我素的個性也是水瓶座的一大特質。不過，水瓶座那些塞在皮夾中、一直沒用的集點卡也容易使他們的印象被扣分，無法展現出自己的獨特魅力。

雙魚座 ：已經放很久的香水、香氛

雙魚座容易太過相信他人，即使別人只是開玩笑，也會把它當作真心話，這樣的純真反而很容易陷入危險。而家中放了很久沒用的香水、香氛會使雙魚座更易輕信承諾，若是已經過期的話，就趕緊整理乾淨吧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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