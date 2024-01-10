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身材好、性格好！全身都是優點的3生肖女 羊是溫和美女、第一名散發公主氣息

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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女人愛美是天性，許多人為此精心打扮，爭奇鬥艷，但是在十二生肖中，有些生肖天生高人一等，能夠具有好身材，同時兼顧性格、脾氣都好的優點，你是否也名列榜上呢，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：羊

羊寶寶的脾氣相當溫順，甚至有時候遇到不順心的事想要發脾氣時，都會覺得不好意思而羞澀，這樣溫和的個性實在不多見，他們基本上喜歡順應眾人，不會有太多個人意見，因此常常會逆來順受，忍受委屈，在生活上他們很懂得養生，不僅能夠控制飲食，也會選擇許多對身體有益的食補來調理，加上羊寶寶也很愛美，所以會從事適度的軟性運動來保持身材標準，基本上羊寶寶是溫和美女的代表，但也別挑釁他們，畢竟羊的頭上還是有角的。

第二名：牛

充滿忍耐力的牛寶寶擁有相當好的脾氣，他們溫和婉約，同時又謹慎冷靜，對於突發事件時，常能保有穩如泰山的沉著，極少會浮躁慌張，在感情上他們忠貞不二，能夠從一而終，不太會有三心二意，腳踏兩條船的情況，所以成為牛寶寶的戀人可以說是終身保固，牛寶寶在興趣上喜歡高強度運動，越是充滿挑戰的越喜歡，因此牛寶寶的身材通常屬於健美型，皮膚Q彈有力，會有些許結實肌肉，可以說是運動型美女。

第一名：兔

仁慈的兔寶寶舉止相當優雅，就像來自皇宮裡的貴族，常能散發公主般的氣息，他們相當愛好和平，不喜歡與人鬥爭，既使知道自己吃了虧，也常常以迴避的方式省去麻煩，是出了名的好脾氣，兔寶寶對於藝術或音樂等特別感興趣，天生在這方面具有相當出色的表現，也常會藉此散播愛與和平的理念，他們通常身高不高，但卻是五臟俱全，擁有相當好的比例，可謂天使的臉孔，魔鬼的身材，是清純型美女中的佼佼者。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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