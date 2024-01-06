「小寒」今報到！命理師：「5生肖」谷底震盪正逆轉勝
今天(1/6)進入小寒，在大寒來臨之前，正是最冷的時候，國際天星命理風水專家邱彥龍強調，有5個生肖這段期間卻是暖呼呼，運勢正旺。屬羊者因有神明加持，特別容易無往不利、生肖老虎的有機會爆紅，屬龍者這段期間備受矚目、屬兔者則是漸入佳境，屬於大運來前的轉運期，至於最旺的，則是屬豬者，官運亨通。
邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(1/06 ~ 1/20)運勢最強5生肖，分別是：
Top5 ：羊
屬羊的朋友，在這段期間有神明保佑，但建議工作上最好親力親為，因為事情變化多，需要多處理幾次才能周全，至於分內的事情，做好就是好事，切記投資需要謹慎。
Top4 ：兔
屬兔的朋友，這段期間擁有偏財運與幸運，雖然煩心事很多，但後面漸入佳境到下一個節氣會更好，小寒期間正是轉運的過渡期，要用智慧去處理事情，脾氣少一點，凡事就能迎刃而解，不需要陷入恐慌或感情用事，多與海外人事、網路或宗教接軌，會有不錯的財運。
Top3 ：龍
屬龍的朋友，這段期間在朋友圈和社會團體中很亮眼，可以說備受矚目，工作積極會帶來財富，但切記過程中，不要太強迫客戶或夥伴，才不會惹來流言蜚語糾紛。有些許偏財運，但建議見好就收。
Top2：虎
屬虎的朋友，這段期間容易成為眾人焦點、備受關注，名氣越來越強，甚至有爆紅機會，為自己帶來財氣，但記住溝通時情緒要保持平和，突然的暴怒或衝動都容易惹事，不要憑感覺做事或感情用事，否則無法成事。
Top1 ：豬
屬豬的朋友，這段期間擁有非常強的幸運與貴人運，要積極行動，切勿懶散或過度享樂，記住，讓自己名氣與名聲越大越好，事業與官運有很強的運勢，多做宣傳，把自己推銷出去，可名利雙收。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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