2024運勢面面觀(上)／金牛升官、巨蟹異國戀、「兩星座」小心投資失血

2024年將至，想知道你的運勢如何？清水孟國際塔羅小孟老師分享「2024年12星座運勢全方位運勢一次看」，針對工作運、財運、感情運、健康運大剖析，快看看有哪些要注意的地方，讓你好運不漏接。

▍牡羊座 快進修會有收穫

工作：

有機會出現新的工作，事業方面有突破性的改變。你們容易在職場上有成功的可能，也可能是得到更多方面的支持或資源的增加。上半年會有提升自己實力的機會，不妨利用時間進修或是學習，好好把握機會，可以提升職場的工作效率。下半年會有不少的合約或合作機會，商業活動量也增加不少。

財運：

會經歷一段改變，或是無法預期的損失，需多加留意。上半年有機會得到更多財務機會，收入也能增加。下半年則要謹慎處理財務，避免過度消費，或是衝動性的投資。

感情：

今年的感情有可能會影響到工作或健康。上半年會有情感上的變化，需要多一些的省思，才有機會提升愛情運。下半年會有不少的戀愛機會跟浪漫的事，若能利用更創意的表達方式，會對愛情有幫助。

健康：

今年要好好留意健康，多關注一些身體和心理的訊息，能對自己身體有幫助。

▍金牛座 貴人助升官發財

工作：

今年有機會遇到職場的轉變。上半年會有不錯的機會，晉升、轉調或新工作都有可能，若能有積極的作為，可得到貴人幫助。下半年，需要好好表現自己，有機會達到不小的目標與成就。

財運：

薪資、收入會有增加的可能，若能好好運用資金，存款是能提升不少，但要提防偶發性的不必要支出。上半年會積極的想要投資，需謹慎處理，若能細心研究，會有機會在下半年得到不錯的獲利。

感情：

今年的感情運不錯，單身或有伴侶的，都有機會提升愛情溫度。上半年，可多參加聯誼或社交活動，可因此找到適合的對象。下半年，會比較注重家庭，也可能會把時間拿來陪另一半。

健康：

今年需要留意身體的變化。上半年有可能會經歷深刻的身心方面問題，下半年可利用機會好好學習醫學的知識，或多與他人溝通，以利平衡健康狀況。

▍雙子座 財務當心有風險

工作：

今年在職場上有不少挑戰和不確定性。你可能需要更有耐心和毅力，來穩定自己在職場的情況。上半年有可能因為跟他人的合作機會，而讓事業推展得更順利。下半年會更加自信和有決心，也許能在職業生涯中取得一些重大進展。

財運：

今年的財務需要更嚴謹的來面對，會有不少的風險狀況出現，因此需要避免冒險性投資。上半年你可能會面臨一些財務方面的轉變或變化，如果有合夥的，可能會需要處理共同資金或債務問題。如果順利的話，到了下半年，有機會增加不少財富和資產。

感情：

有機會發展長期的感情關係，但是需要雙方的努力和互動。上半年你可能會在職業環境中認識到一些有吸引力的人，會因為職場而有感情的交集。下半年你會比較善於溝通和社交活動，單身者要把握機會，不妨多參與交流活動，會有潛在的感情伴侶在其中。

健康：

今年你需要注意保護自己的身體和精神健康。不要忽視任何健康問題，及時尋求醫療建議。尤其到了下半年，需要更加積極地關注健康和體力鍛煉，藉此來改善生活方式。

▍巨蟹座 可能發展異國戀

工作：

今年會有不少學習新技能的機會，日後可因此增加職場競爭力。上半年你在日常工作中若能更加積極，可提高工作效率和解決問題。下半年你會有出色的個人形象和表現，能幫助你之後的事業成績。

財運：

你會有不少的外出計劃，因此你需要謹慎規劃和管理財務的支出。上半年會有不少的合約問題，也可能跟伴侶或合作夥伴有關。下半年你的個人財務狀況會慢慢改善，你會比較重視自己的理財觀念。

感情：

今年有機會發展出浪漫的戀愛故事。上半年在異國他鄉可以認識到有趣的對象，可以把握這次異國戀的機會。下半年你會在團體中表現得更加積極，會發現令你欣賞的新的朋友或潛在的感情伴侶。

健康：

今年你會有不少的團體活動，這有助於保持你的身心健康。下半年也許會有不少的心理問題，請尋求適當的幫助。

▍獅子座 小心理財 避免借貸

工作：

今年的職場狀況比較穩定，可能不容易脫離舒適圈。上半年的靈感和創造力增加不少，有助於在職場的發揮。下半年在職場表現會比較積極，可能會追求更高的目標和採取領導地位。

財運：

今年有不小的財務挑戰，會有債務或投資的問題，需要小心管理財務。上半年可能跟他人有財務的狀況，若有借貸行為的，需多加謹慎。下半年會有不少的社交活動，有可能因此花費不少金錢。

感情：

今年你會比較注重家庭事務和家人關係。上半年也許跟同事或合夥人有溝通交流的問題，需要小心處理。下半年的時候，身邊的人可能會有異動，認識新朋友或與舊同事分離。

健康：

今年的健康可能會受到職場環境的影響，避免超時工作或過度疲勞。

▍處女座 提升職場專業度

工作：

今年不妨積極的表現自己，若能增加個人形象和專業度，對職場生涯會有不錯的影響。上半年你可能會因為家庭和生活環境的改變，而在職場有更好的表現，若能好好保持，則可以在下半年有不錯的成效，升官加薪、拓展版圖是有機會的。

財運：

今年跟他人資產可能會有不少狀況，需多留意。上半年你可能會在娛樂和創造性領域有一些財務投入，或者與家庭相關的費用可能增加。下半年職場有不錯表現，能因此得到更多財務機會。

感情：

今年有較多的溝通與交流互動，而有好的感情關係產生。上半年若能好好關心伴侶，並以同理心來看待對方，則會對感情有幫助。下半年可能會有暗桃花出現，有伴侶者要多留意。

健康：

今年可多參加戶外活動，還有參加社團活動，對精神方面有不少幫助。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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