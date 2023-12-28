2024運勢面面觀(下)／天蠍升官、雙魚加薪、「兩星座」桃花朵朵開

2024年將至，想知道你的運勢如何？清水孟國際塔羅小孟老師分享「2024年12星座運勢全方位運勢一次看」，針對工作運、財運、感情運、健康運大剖析，快看看有哪些要注意的地方，讓你好運不漏接。

▍天秤座 舊疾復發 有爛桃花

工作：

你可能會想要在職場上有不錯表現，因此相對的會花不少心思在工作事業上。上半年要好好培養職場的人際關係，這能為你帶來不少的事業機會。下半年則可以多增進你的專業知識和技能，能讓你有廣泛的職場發展機會。

財運：

今年的財務會有不少的狀況，尤其是投資方面，需要更小心風險問題。上半年你可能會在家庭和房地產方面，出現舊有的問題，而有財務的支出或變化。下半年能因為職場有成功的發展，而讓薪資收入成長不少。

感情：

今年會有潛在的感情關係出現，對單身者是好消息，但有伴侶的則需要多加小心，避免產生爛桃花。上半年會在工作環境中認識到不錯的感情對象。下半年會有不少社交活動，會認識到新的朋友或新的戀情出現。

健康：

今年會有些許的健康狀況，尤其是意外性的，或是多年來的隱疾復發，需要多留意。

▍天蠍座 升官在望 感情加溫

工作：

今年對自我要求比較高，也能更靈活的表現自我，能使得自我形象和聲譽提高不少。上半年的工作狀態提升不少，可得到上級或客戶的認同。下半年能得到公司的支持，地位有更穩固的跡象，或調升職位的可能。

財運：

今年會想要追求投機性的財富，易受情緒影響，可能支出大於獲利，需要小心謹慎理財。上半年在與人溝通時，可能因為有小道消息，而有衝動性的支出。下半年會因為外出旅遊、自我學習等情況，而支出不少。

感情：

今年會有想要戀情的心態，所以可能會有與朋友發展浪漫戀情的機會。上半年能因為創意性的表現，得到感情升溫的情況，也許會有浪漫的樂趣。下半年的桃花，多半與職場環境有關，不妨好好表現自己的實力，可引起異性的注意。

健康：

今年可能會有突如其來的健康變化，要好好培養健康知識。

▍射手座 上半年支出變多

工作：

今年會因為家庭、房屋或情感關係，而影響工作表現。上半年的家庭支出有重大變化，而使得工作壓力增加，這情況可能會導下半年的表現不佳，而想要花費更多心思，在追求更高的效率和生產力。

財運：

今年可能因為婚姻關係或是跟他人合夥，而有更多的財務機會。上半年你需要小心財務問題，可能會有不少的支出。下半年則有機會得到貴人的幫助，讓財務獲得緩解，或是更多的支援。

感情：

今年要小心暗桃花，或是爛桃花。上半年可以跟家人有比較好的關係，能因為親人的介紹而認識到感情對象。下半年的桃花在遠方，不妨花時間到外地旅遊，會有豔遇和浪漫的機會。

健康：

今年要小心日常的保養，會有一些小毛病，積極治療是有效的。

▍魔羯座 桃花旺 有異地財

工作：

今年在溝通方面會有不少挑戰和狀況，需要花時間和精力來處理。上半年你的個人形象和表現，可能不如過往，需要更加謹慎。下半年在日常工作方面會更有效率的進行，能得到不少升遷機會。

財運：

今年有不少的外地財，可能會有國際或跨文化方面的財務機會，在外地打拚的遊子可好好把握。上半年會有不錯的投資訊息出現。下半年則能因為合作關係，而有財務的進展。

感情：

今年的桃花多半跟朋友圈有關。上半年跟團體或朋友圈，有更多的聯絡機會，會因此認識到不錯的對象。下半年的感情會有比較大變化，也許有婚姻的可能。

健康：

今年需留意過度熬夜引起的精神問題。

▍水瓶座 職場桃花朵朵開

工作：

今年工作運勢會有不小挑戰，需要更加留意在職場的表現。上半年可以跟同事有不錯的交流，能讓工作比較順利。下半年也許會有個人的職場生涯轉變。

財運：

今年的財運會因為伴侶的關係而有正向發展。上半年能得到家人的支持與協助，而有比較好的財務機會。下半年要留意娛樂方面的支出，別過度追求投機性的財富。

感情：

今年的桃花圍繞在職場上，會因為工作有而不錯的戀情。上半年會花比較多時間陪伴家人，家庭關係上升不少。下半年你可能會更加關注伴侶關係和合作夥伴關係，可能會有浪漫機會。

健康：

今年會因為家庭生活方式，而漸漸改善健康問題。

▍雙魚座 會加薪 別熬夜了

工作：

今年會有更多的責任和不確定性，使得壓力增加不少。可能需要更多的自我反思和調整。上半年會有比較積極的行為，能建立不錯的人際關係，個人形象也增加不少。下半年會願意積極地學習和溝通，有更多的活動和交流。

財運：

今年能因為伴侶、合作夥伴或客戶的關係，而有不著的財務機會。上半年能因為較多的學習機會，使得薪資有所調漲。下半年的偏財運會有不錯的情況。

感情：

今年可能會有國際或跨文化方面的感情聯繫。上半年與他人的交流更為愉快，可能會有新的社交機會。下半年有機會因為工作關係，而產生戀情。

健康：

今年可能會因為娛樂或熬夜，而面臨一些健康問題。需要謹慎保護身體和心理健康。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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