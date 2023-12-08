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龍年4生肖犯太歲！ 屬牛易破財、最大苦主有兩難題

聯合新聞網／ 綜合報導
犯太歲的朋友可以到廟裡點光明燈。圖為民眾到寺廟安太歲、點光明燈示意圖。記者陳雅玲攝影／報系資料照
犯太歲的朋友可以到廟裡點光明燈。圖為民眾到寺廟安太歲、點光明燈示意圖。記者陳雅玲攝影／報系資料照

明（2024）年是甲辰龍年，命理師柯柏成表示，明年「接近12生肖都犯太歲」，而龍年最大苦主是屬兔的人，明年要注意溝通，可能面臨升學、搬遷、移民上都會遇到環境改變中需要適應的課題。破太歲是屬牛，要注意謹慎理財，可能有破財危機，建議屬龍、狗、兔、牛的朋友可到廟裡點光明燈安太歲

柯柏成在臉書貼文表示，明年甲辰龍年接近12生肖都犯太歲，屬龍在這一年是自刑，意即較容易為長輩、主管的事情產生煩惱，這種煩惱通常都是自找的，屬龍如果是在農曆二月出生的話，就要注意自己的身體健康狀況，比較容易有較為棘手的狀況出現。屬龍在農曆九月出生，就有可能因健康問題而破財，屬龍只有這兩個月分出生的朋友要比較當心，現在就要多注意自己的健康狀況，時間許可的話安排個體檢也是可以。

和龍對沖的生肖，就是屬狗，需要安太歲實際上被太歲正沖的生肖，特別在這一年要注意長輩父母的健康狀況，做生意的要注意上游供應商的穩定性，容易發生交貨延遲或違約的狀況發生。

而龍年苦主，第一名應該是屬兔的莫屬，八字理論上為害太歲，這一年要注重在溝通方面的課題，過去的溝通模式都需要優化調整，一成不變的溝通模式很容易引起誤解甚至無法溝通，狀況多變化也是屬兔要面臨的狀況，可能面臨升學、搬遷、移民上都會遇到環境改變中需要適應的課題。

破太歲是屬牛，需要注意謹慎投資理財方面的問題，避免投資自己不熟悉的領域而破財，除此之外，因為庫沖的問題產生破財，容易產生一些意外的花銷而支出變大，像類似這樣的狀況可以自己把財破在先。

柯柏成建議屬牛的人，例如本來應該月繳的管理費，做一次在年初就一次繳完，本來就猶豫不決是否要換新車，都可以乾脆在年初就買，起碼破財破在自己身上會比較甘願，另外小人的問題也是需要注意。

柯柏成表示，建議到廟裡點光明燈安太歲，以上四個犯太歲的生肖，除了點光明燈之外，需要避小人的可以取公雞脖子上的羽毛三根，滴上九滴烈酒放在錦囊內，置於辦公室抽屜或者是隨身包包內，效期一年，過後直接連同錦囊回收就可以，另外可以放公雞形象的雕塑一隻置於床頭，或者配戴公雞形象的吊墜在身上都是簡易避太歲的方法，這是根據八字辰酉合，太歲爭合的原理趨吉避凶。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 安太歲 生肖運勢

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