2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院

2024年將至，命理師湯鎮瑋老師分享「2024龍年生肖運勢大解析！虎、兔、牛、龍、羊、狗要注意⚠️(上半集）」。2024年是甲辰龍年，從國曆2月4日下午4時27分，正式進入「立春」節氣，也正式進入龍年。從2023立冬過後，運勢就開始轉換了，6生肖會感受到動盪、心情低落，家庭、環境可能波動，也感受到壓力。

▎屬虎 感受到生命無常

整體運勢排名：第8名

有顆「喪門星」，代表會遇到無常的變化，可能來自家人或親朋好友，可能感受到生命、健康的無常，要學著把握當下，珍惜身邊的人，掌握即時的幸福。

屬虎的人容易遇到爭鬥的事情，無論職場、家庭上都容易遇到一些事情，建議不要急，當忍則忍、能讓就讓，低調謹慎去處理事情，不要逆天行事和大環境對抗。總之，2024年需要順其自然，活在當下，就會越來越好運。

▎屬兔 別去晦氣場所

整體運勢排名：第7名

有顆「太陽星」，太陽利男不利女，男性會有好的工作機會，女性會有諸多阻礙，也很勞碌。需要以名帶利，也就是自己先做好口碑，之後會有機會大放異彩。

兔會面臨到驛動，可能會有工作、學業的調動，需要去異地發展或是調單位。面對改變，建議順其自然，不要和大環境計較公平不公平。屬兔2024「害太歲」，會遇到很多不合理、不公平的對待，會有無可奈何的情緒，建議就順其自然接受，才能關關難過關關過。尤其屬兔女性更會感受到不公平的情緒，男性或許會覺得很勞碌，但是對你是好的。一切建議順其自然。

建議不要參加晦氣的活動，例如夜晚別去山上、也別去鬼屋探險，盡量別去陰氣重的地方玩，也別去醫院探病或是去探視喪家。

▎屬牛 遇事懺悔 反求諸己

整體運勢排名：第10名

有「勾絞星」、「貫索星」，2023年底到2024年會感受到壓力，可能是環境、家人給的壓力，容易有負面情緒。一般來說，牛的忍耐力很強，建議要把2024年當成換新血的一年，如果遇到壓力和煩惱，要先反觀自己，先自己懺悔，反求諸己才會看清楚問題。

2024年要多懺悔，不要硬碰硬，別和環境對抗。屬牛的人這兩年壓力較大，建議多放鬆心情，多運動多睡覺。

有一顆「太陰星」，利女不利男，男性更需要注意身口意行為，要潔身自愛，避免陷入複雜感情中。女性有機會結婚、懷孕、生子，事業上也有新的機會。

2024年會覺得一切反覆多變，要保持謙虛、低調、懺悔的態度，身心靈平衡，避免捲入人際糾紛、口舌是非。建議要保持積極心態，去面對一切。

▎屬龍 太歲年犯小人 多忍耐

整體運勢排名：第11名

2024是太歲年，容易有龍困淺灘的感覺。你可能想有大格局，但是環境卻綁手綁腳無法施展，建議要韜光養晦，因為「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，不妨趁著太歲年結婚、生子、買房，用喜事擋災。

2024年容易犯小人，要多忍耐，養精蓄銳、儲備能量。可以趁此時學習第二專長或是多回歸家庭，回穩自己的運氣，內觀自己，靜待機緣。

2024上半年可能備受限制，但是如果能轉換心態，多學習，下半年就有機會大放異彩。

▎屬羊 福星高照 壞事當機立斷

整體運勢排名：第9名

有顆「福德星」，有如福星高照，也就是說2024年是現世報的一年。如果有障礙，障礙會提前顯現出來，讓你提早看見事情真相，幫助你當機立斷。換個角度想，一切都是好的安排。如果你平常就是廣結善緣的人，會發現貴人變多，他們會幫你度過難關。代表你平常都有行善布施，福星在這時就會反饋你。

2024會面對到工作、家庭上的驛馬運、變動運，可能會換單位、調職，這些都不是壞事，就是人生不同階段，之後會越來越有方向。總之2024遇到變化，一切都是最好的安排。

▎屬狗 投資設停損 別亂借錢

整體運勢排名：第12名

屬狗正沖太歲，有顆「大耗星」。會有花錢、勞民傷財的問題，建議不要有賭一把亂投資的心態或隨便借錢給別人，可能後悔莫及。

從2023年底到2024，會感受到事與願違。有些事情和想像不同，建議設停損點，遇到有狀況就此打住，千萬不要有賭博心態想翻盤，可能會越陷越深。

建議2024接受一切變化，面對來自環境的直球對決與挑戰。可能會遇到職場上的挑戰、家庭的無常，要多珍惜身邊每一個人，把握當下，不要讓自己後悔。

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