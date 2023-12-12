2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲

2024年將至，命理師湯鎮瑋老師分享「2024龍年生肖運勢大解析！鼠、蛇、馬、猴、雞、豬要注意⚠️(下半集）」。2024年是甲辰龍年，從國曆2月4日下午4時27分，正式進入「立春」節氣，也正式進入龍年。其實過了2023年「立冬」，就開始換新運。

▎屬鼠 鴻運當頭 保持低調

2024遇到「三合星」，有賺錢、工作邀約和發展的機會，當工作變多，要注意要謙虛、別驕傲，如果太驕傲，會誘起「五鬼星」入座，小人容易眼紅，從中破壞你的好事。好運的一年，但切記招搖高調，好事情先別急著分享，免得被小人破壞。

建議買賣不動產、簽約合同都要看清楚條款，否則可能引起糾紛、虧損。賺到錢要守住，不要轉投資和借貸。要注意魔鬼藏在細節中。

整體運勢排名：第二名

▎屬蛇 家有喜事 注意健康

家有喜事，無論結婚、懷孕、生子、買房，或是其他喜事都有可能發生。可以多喝喜酒、滿月，「一喜擋三災」，對屬蛇的人是轉運好方法。

「病符星」入座，要注意健康問題，留意傳染病、舊疾復發的狀況，可以安排健檢，或是捐血。

有些人會比較想一個人獨處，因為享受孤獨，悟出很多人生道理，這是很好的事情，學會放下，會活得更輕鬆，更正能量。

整體運勢排名：第四名

▎屬馬 心想事成 當心血光災

2024「八座星」入座，屬馬的人有很多八面玲瓏好事情，代表所求的事情可以心想事成、或是離心想事成目標更靠近。

屬馬雖然好運，還是會遇到一些阻礙，可能生活、工作環境上有共業產生，運勢可以說是「先遇難後呈祥」，先有障礙，就代表後面好事要來了。

要注意血光災，當心車關、走路跌倒，尤其長輩，建議生活中不要做逞強事情，不要爬高爬低，避免受傷，也要注意心血管疾病

整體運勢排名：第五名

▎屬猴 轉運年 超適合斜槓

2024年是轉運年，如果想要改變的話，機會來了，非常適合學習第二專長，或是斜槓人生兼職，嘗試做副業，替自己創造新的機會。

2024是才華靈感展現的一年，可能會很累，但是「天生我材必有用」，別人會看到你的努力，也會種下善緣種子，也會有貴人給你機會。不要把很累當障礙，要更積極表現。

「白虎星」入座，可能會開刀、車關、血光，也要注意行車走路安全，或是身體上的疾病，2024年如果有需要開刀，是很適合的年份，會有圓滿結果。

整體運勢排名：第三名

▎屬雞 強勢回歸 避免樂極生悲

2023正沖太歲，通常屬雞的人過了很辛苦的一年，也因為有壓力被迫成長。2024年「紫微龍德星」入座，代表經過正沖太歲的壓力阻礙後，隔年獲得龍天護佑，獲得回報。

2024強勢回歸，可以掌握大局，誤會解開，苦盡甘來。但是要注意屬雞的人有「暴敗星」入座，要記得保持警戒，廣結善緣，避免樂極生悲，

屬雞的人可能有無妄之災，2024可能會遇到很離譜的事情，記得多方考量，把傷害降低。

整體運勢排名：第一名

▎屬豬 脫單有望 旅遊運強

「紅鸞星」入座，透過親友、長輩牽線，單身的人可能會遇到真愛。如果不想談感情，可以把紅鸞星轉人脈、用人脈賺錢，女性長輩、長官是你的貴人，要注意小耗星入座，會有壓力型、慾望型消費，也可能掉東西造成損失。

「驛馬星」入座，工作可能會有驛動，可能有外派、異地發展的機會。要知道動起來是好事，好運和錢才會一起進來。新的一年可以去旅遊，旅遊運也是好的，能帶來好磁場。

整體運勢排名：第六名

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦