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鴻運當頭！「4生肖」年底前財運爆發 羊回報翻倍增長、牛偏財運來送喜

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年底前財運爆發的4個生肖，你是不是其中之一？(圖片來源：Shutterstock)
年底前財運爆發的4個生肖，你是不是其中之一？(圖片來源：Shutterstock)

歷經了十個多月的艱苦奮鬥，現在很多人都進入一年中最後的衝刺階段，以期待能過一個熱鬧的豐收年。

以下這四個生肖，或許是受財神眷顧，或許是因為過去的努力終於得到了回報，他們在年底都將「錢」途坦蕩，鴻運當頭！

生肖羊

財運發達，利於開拓財源，求財之路雖有辛苦，但回報有翻倍增長的跡象。尤其正財運走高，上班族薪酬或奬金增長並非難事；經商者可因客源穩定而保有持續穩定的進帳。另外也能夠因為一些合作案或是過往的投資而獲得收益。尤其農曆十一、十二月財運飄揚，宜於進行資金操作、買賣投資。

生肖雞

年底在錢財方面行事多能順意。正財穩妥，雖然賺錢不輕鬆，但只要勤勞，可保財庫無虞。偏財方面，會有賺錢機遇出現，例如有可靠之人帶來賺錢資訊，或是依靠自己的聰明才智贏得獎金。出生在冬季的肖雞者，偏財收穫將能特別豐厚。

生肖牛

財運大佳，肖牛者年底在錢財方面多有喜事發生。正財穩定，只要肯運用智慧和辛勤勞力，便可有穩定收入，生活無憂。從現在起到農曆十一月，財運走高，更有偏財運來送喜；投資理財上進行短線操作，也會有不錯收益。

生肖虎

年底財運穩中有升，進財效率也會提升，而且有貴人扶持相助，更增添幸運色彩。創業者、生意人賺錢意念強烈，投資精準，回報高。上班族可憑藉豐富的工作經驗，或是初生牛犢不怕虎的大無畏精神，可望擔當重任，或創造出喜人的業績，個人收入跟著見漲。年底，生肖虎的人在爭取經費、申請貸款等方面，也多能獲得喜訊。

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偏財運 生肖 上班族

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