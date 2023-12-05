殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞

時間又來到了2023年的最後一個月，也進入了各種「年度總結」的階段，除了回顧今年外，也開始計畫2024年的目標。星座專家殺破狼整理了2024年12星座的整體運勢，其中也包含了財運、事業運、愛情運、健康運，並且分成上下兩篇推出，上篇包含了白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座，一起來看看新的一年，你的運勢會如何吧！

（編按：下篇將會在12月12日上線，敬請期待）

2024年白羊座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

白羊座這兩年過得算是富裕的，木星自2023年5月中旬進入金錢宮位後，有些白羊座加薪了，或是多接了一些兼差、經營副業，收入頗佳。2024年木星會延續這樣的好運，直到5月底。不過由於白羊座的金錢宮位也受到天王星進駐的影響，即便木星帶來了富足的物質生活，但白羊座總是會有預期之外的花費，絕大部分都是花在享受與歡愉的事情上，像是玩樂、創作、追星、養寵物，或是因為有了孩子，極盡所能地把錢投資在小孩身上。

若是能把金錢存下來的白羊座，2024年不妨計劃將金錢投入旅行與學習新的事物上。木星在2024年5月26日開始進入白羊座的旅行、學習宮位。若是2023年沒有時間好好出遠門走走，2024年會有很多機會到一些想朝聖的景點打卡、遊覽，到外地出差的機會也會比以往多。同時，過去一直想學習的事物，可能一直找不到適合的指導者，或是沒有時間學習，在2024年會在各種機緣巧合下開始有機會進修，甚至重回校園，取得更高的學位，或是考取證照，讓自己在職場的身價更為提升。

還是學生、以及即將要參加升學考試的白羊座，2024年夏季的考試運頗佳，即便沒有充分準備，也會進入有名的學校就讀。在校成績都表現得頗為優異，或是會有機會代表學校對外參加一些重要的競賽。因此2024年對還是學生的白羊座來說，會是十分風光，卻也很忙碌。

對於已經出社會工作的白羊座，這幾年在工作崗位上的地位幾乎已經穩固，許多事情都可獨當一面，或是可以自己決策一些事情。不過一直在白羊座志業宮位的冥王星2024年的動向比較特殊。在2023年3月底一直到6月11日這段時間，冥王星離開了白羊座的志業宮位，進入人際關係宮位，某些白羊座會覺得職場環境變得較不友善，甚至常莫名其妙背了上司或同事的黑鍋，再加上木星下半年進入溝通宮位，不論在任何地方說話或發表言論，都容易被關注，自然地，惹上口舌是非的機會也會變得較多。

2024年冥王星亦是不斷地在志業宮位與人際關係宮位間橫跳，1月21日冥王星會再度回到人際關係宮位宮位，你會難以忍受職場或是工作領域的潛規則與陰暗面，對人性感到害怕。9月2日冥王星回到志業宮位，又遭遇到月蝕能量的影響，許多白羊座會在9月前後做出職涯的重大決定，轉換工作領域，或是辭掉工作，獨立接案生活。

即便工作很穩定的白羊座，也可能會自行轉調到其他的單位，對於充滿小人的工作環境感到失望。然而冥王星在11月19日又會再度順行回人際關係宮位，即便轉換了工作，在人際關係方面會變得較為社恐，未來會有很長的時間需要學習做人處事，才不會老是被人算計。不過有的白羊座則可能是遇到重要的至親好友突然離世，使你錯愕，感到世事無常，而這樣的衝擊會讓你有很長的時間無法接受。

有些白羊座反而在2024年會跟許多司法人員很有緣份，或許有些事情需要請有法律執業者幫忙，或是結識許多軍警、司法部門的朋友，有些白羊座甚至會接觸到黑社會的人士。2024年，白羊座會開始需要一些法律相關人員，或是要處理一些在灰色地帶的問題，會遇到這類的朋友給予幫助。

2024年的日月蝕會發生在命宮與感情宮位的軸線，同時火星在11月～12月會在戀愛、子女宮位順行與逆行，2024年的感情狀態會較為不穩定，3月與4月以及10月至年底，情感關係會面臨抉擇，有些愛情長跑多年的白羊座突然分手或離婚。

在10月之後，情感關係會變得特別複雜，已經分離的兩人之間，會有孩子的羈絆，或是有第三者介入其中，這段期間許多剪不斷理還亂的問題需要解決。因此2024年白羊座在情感關係上會比較心累，即便再怎麼瀟灑，還是無法不為情所困。單身的白羊座，要當心在不知情的狀況下成為小三，或是不顧一切也要奪愛，這都會讓自己最後身心俱疲，無法得到好的結果。

有小孩或是養寵物的白羊座，2024年11月～12月，因為火星在子女宮位順行與逆行的關係，要注意孩子與毛孩的身體狀況以及生命安全，孩子會因為一些意外傷害，使你擔心，甚至因此失去孩子。某些白羊座的孩子正值叛逆期，經常作出讓你生氣的行為，容易用較為失控的情緒對待孩子，使得親子關係越來越糟，寵物也可能因為常常闖禍，磨練著你對毛孩的耐心。不過也可能有白羊座會在年底的時候懷孕，要特別小心養胎，但是，也可能因為孩子不是在計畫中到來，而做人工流產。

健康運方面，3月的日蝕會發生在命宮，需注意心血管方面的問題。9月還有一個月蝕會發生在精神宮位，同時土星與海王星2024年尚停留在白羊座的精神宮位，對白羊座而言，這兩年有許多事情已經讓你感到身心俱疲，9月前後一個月，因為月食發生在精神宮位，一些讓你難以接受的事件，在心靈上會受到較大的衝擊，甚至需要尋求心理諮商幫助。

此外，由於木星5月26日後會進入白羊座的交通宮位，某些白羊座下半年會買新車或是換車，在外駕駛車輛的機會也會比較多，與人容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。下半年開始需注意交通方面的安全。

整體而言，白羊座2024年上半年若能好好運用金錢，進修新的知識與才藝，2024年會是很有收穫的一年。下半年考試運不錯，好好把握時間準備，會獲得自己滿意的成績。情感層面無法像以往這麼瀟灑，有些人的背叛與出賣，讓你第一次感到人性的可怕，親密的伴侶或是孩子會與自己分離，必須適應一個人面對，情感與信任會成為你的軟肋，必須要開始習慣人生的無常。

2024年金牛座流運

整體運勢：★★★★★ 5顆星

目前正是金牛座很重要的人生轉捩點，木星在2023年5月17日進入金牛座的命宮，獲得各種逆轉人生的機會，許多人也很容易看到金牛座的各項表現，木星在占星學中的定位是一顆幸運之星，當木星進入自己的星座與命宮時，會獲得比較多的資源，因此，不論平時多低調的金牛座，在2024年，沒有人會忽視金牛座的表現與存在。基本上如果金牛座好好把握木星帶來的好運，上半年可把許多計畫付諸實現，面對各式各樣的事件，只要用樂觀正面的態度面對，都會往自己所希望的方向發展。

2024年5月26日後，木星進入金牛座的正財宮位，許多金牛座這一年的努力，會在木星進入金牛座的金錢宮位後，化為實際的財富，獲得自己所認可的「成功」。因此，木星在2024年不但讓金牛座的名聲與地位獲得提升，下半年的收益也會增加許多，不論是在原來的工作領域升官發財，或是轉換到更高薪的職場發展，下半年的物質層面絕對是衣食無虞的。

不過，木星也具有過度膨脹、誇張的性質，容易突顯出自身的缺點，因此在獲得各種「機會」之後，態度也會被木星放大。有一些金牛座在2024年因為各種好運接踵而來，反而造成許多人會用放大鏡檢視你，自身性格的問題會被突顯，一旦有任何缺失，都會被大作文章。

同時業力之星---土星，2024年依然肆虐著金牛座的人際關係宮位，在獲得成功以及財富的同時，週遭小人也特別多。人際關係上的問題，或許來自於自己。平常自己沒當成一回事的小缺失，或是自己覺得理所當然可以被容忍的毛病，這些事情在2024年會累積成很大的災難。

與其說被小人所陷害，不如認真思考：自己為何成為箭靶？如果因為木星給予的幸運，使你過於得意忘形，在人際關係上所受到的教訓，其後座力會越強。有些金牛座在2023年下半年就已經深受人際關係問題所困擾，在2024年會更感到孤立無援，信任的親朋好友突然與自己切割，或是遭到背叛。很多金牛座甚至嚴重社恐，失去對「人」的信任感。人際關係方面的課題會一直延續到2026年2月，直到土星離開金牛座的人際關係宮位後，在待人處事上悟出了智慧，才能走出社恐的陰霾。

由於木星進入命宮與金錢宮位，會帶來好的運氣，2024年金牛座在事業、工作運方面也會有特殊的變化。冥王星自2023年3月24日開始首度進入金牛座的志業宮位，6月11日又退行回金牛座的專業領域宮位，冥王星在2024年還會持續在志業宮位與專業領域宮位之間橫跳，這也意味著，很多的金牛座在職場需要不斷地更新自己的專業技術，或是研讀更高的學歷，才能提升在職場的地位。

冥王星在2024年1月21日再度進入金牛座的志業宮位，很多金牛座會在此時成為某個領域裏獨當一面的專業人士，甚至自己開業當老闆，或是接案子工作。但由於2024年冥王星會在9月再度退行回專業領域宮位，直到11月19日後才正式進入志業宮位，雖然木星為金牛座帶來了可以獨立執業的機會，但2024年工作與事業還無法穩定下來。

再加上2024年的日月蝕亦會發生在金牛座的工作宮位上，2024年4月與10月，金牛座對於職場會感受到嚴重的倦怠，工作領域的環境也十分混亂，某些金牛座會在4月或10月辭掉工作，開始嘗試自己接案當老闆，某些金牛座則可能在4月與10月無預警被裁員，或是轉換單位。

幸運的是，5月26日之前，木星都會待在金牛座的命宮，即便被裁員或是辭職，金牛座很快就能找到新工作，進入新的領域發展，並且展露頭角，薪資收益水漲船高。不過受到土星在人際關係宮位肆虐的影響，不論到任何職場，都會遇到不太友善的同事，必須忍耐著許多人的妒忌與算計。某些金牛座可能會選擇創業，在事業建構的初期不太穩定，特別是10月的日蝕發生在金牛座的工作宮位，11月19日冥王星會正式進入金牛座的志業宮位，10月～11月將是金牛座的工作能否穩定下來的關鍵時期。若開拓工作的方向是正確的，就可以長期發展出自己的一片天地。

11月～12月火星會在金牛座的家宅宮位順行與逆行，2024年年底時，金牛座的家庭會有一些麻煩的事情必須要處理，親人可能身體狀況不佳，或是在相處時出現摩擦，容易引起口角。某些金牛座甚至面臨至親的生離死別，因此在2024年底時，金牛座要格外珍惜與家人在一起的時光，這樣的流運會持續到2025年的上半年。某些金牛座則要當心在年底與鄰居發生一些糾紛，必須整修居所，有些責任必須釐清，可能需要尋求法律途徑解決。

除了家人的身體健康之外，2024年的日月蝕亦會影響金牛座的健康宮位，4月與10月的健康狀況會較差，同時需注意人身安全。木星進入命宮，也可能使得金牛座的代謝變差，有發福的傾向，肝功能不佳。工作容易過勞，需注意心血管方面的問題，盡量少飲酒少熬夜為佳。

4月的能量十分混亂，水星在精神宮位逆行，日蝕也發生在精神宮位，這段時間情緒較為焦慮、躁鬱，睡眠品質不良，是心理疾病好發的高峰期，一直到下半年，許多事情塵埃落定，收入也穩定了，精神狀況才能放鬆一些。

整體而言，2024決定著金牛座日後12年～15年以上的發展，有許多新的機會轉換跑道，或是晉升為管理職。某些金牛座會因為工作需求，而有再度進修學位的想法。人際關係方面會比較困擾，不論是職場，或是日常生活，都可能遇到不太友善，或是別有目的的人士。但金牛座2024年的運勢不算差，若能把握好木星帶來的好運，把工作穩定下來，經濟狀況也會富裕一些。

2024年雙子座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

這兩三年對雙子座而言可能不是太好過，土星自2023年進入雙子座的志業宮位，與海王星齊聚，很多雙子座正處在轉換工作領域的尷尬時期，年輕一些的雙子座可能在找工作的過程中不斷碰壁，即便找到表面上還不錯的工作，也可能會感覺這不是自己想要發展的領域，無法在工作之中感受到成就感。在穩定機構工作的雙子座，由於木星於2023年5月17日進入到雙子座的心靈宮位，對生活常常感到焦慮，不管轉換到什麼工作單位，都會覺得與周遭的人格格不入，會希望放個長假，或是休息、進修，思考未來是否有別的可能性。

好消息是，不愉快的日子在2024年下半年就能獲得緩解。木星會在2024年5月20日進入雙子座，木星進入命宮會帶給雙子座各種特殊的際遇，獲得反轉人生的好機會。即便土星在志業宮位持續運行著，雙子座也能在惡劣的環境中殺出一條血路，成為令人無法忽視的人物。

2024年雙子座的職場生涯可說是十分的戲劇化，9月的月蝕發生在志業宮位，工作領域將有一場腥風血雨，你會離開一個不愉快的單位，或是突然遭到資遣，卻也會迅速被其他組織延攬，或是尋求到適合自己的工作模式，並快速地獲得功成名就，整個下半年，先前雖有不愉快的經歷，但將會使你發展出新的可能性，突然之間名利雙收，迅速獲得成功，並有機會不斷擴張自己的野心。

但木星擴張、膨脹的特質，也會使雙子座的個性缺失被人用放大鏡檢視，要避免逞口舌之快。2024年11月～12月，火星會在雙子座的溝通宮位順行與逆行，這段期間，雙子座需當心口舌之災，在職場上容易因為說話不得體，而得罪了客戶或上司，在與陌生人交談時，也可能在網路上引發筆戰、吵架，容易引起各種軒然大波，甚至鬧上法院，徒增困擾。

因此2024下半年，雙子座若是遭遇到不愉快的事件，請樂觀以待。當獲得任何幸運時，也應該低調沉著，為2025年的好運鋪路。如果能把情緒與個性穩定下來，2024年的遭遇可讓你幸運12年以上。

除了職場或是工作領域正面臨穩固與紮根關鍵期之外，2024年的日月蝕也會影響著雙子座的戀愛宮位，4月與9月～10月與戀愛對象的關係較為緊繃，甚至在這段時間分手或離婚，特別是4月的月蝕伴隨著水星逆行的影響，與戀愛對象溝通不良，有些雙子座會回頭聯繫過去曾經交往的戀愛對象，引起現任對象的不滿，或是同時流連在新歡與舊愛兩者之間，兩面討好，但這樣的行徑很快就會被發現，會落得兩頭皆空的下場。10月的日蝕會迫使雙子座做出抉擇，或是被人抉擇的命運。因此，2024年下半年，歡愉與悲傷可能只是在一線之隔，成功的同時，也會帶來很多的誘惑，心情的起落會十分劇烈。

除了戀愛關係之外，2024年的日月蝕亦會發生在子女、寵物宮位，若是打算生小孩的雙子座，2024年的10月懷孕的機率較高，然而日月蝕劇烈的能量，4月與10月的時候，小孩或是寵物生病或是受傷的機率較高，甚至會失去孩子或是寵物。不過也會有些雙子座在2024下半年時，伴隨著木星喜悅的能量，收養了毛孩，生活中感到溫馨喜悅。有一些雙子座則是在2024年10月的時候，突然迷上偶像，開始追星，為偶像創作，或是學習各種技能，甚至有機會與心儀的明星近距離接觸。

很多雙子座喜歡旅行，2024年的11月～12月，受到火星在旅遊宮位順行與逆行的影響，某些雙子座可能會拋開一切的煩惱，在這兩個月到外地去旅行。同時由於冥王星在2024年1月21日至9月2日以及11月19日會再度進入雙子座的遠行宮位，在11月19日之後就會待在雙子座的遠行宮位長達18年，較為年輕的雙子座會在2024年到海外交換學生、打工渡假。

還是學生的雙子座，會想到海外唸書、進修。已經出社會的雙子座，會選擇常常需要出差、或是需要外派到海外的工作。更年長一些的雙子座會有移民的計畫。即便不想離開出生地的雙子座，往後18年會選擇從事與海外貿易、旅行、航空運輸，或是與異國人士交流的相關產業。因此，2024年雙子座將是決定未來何去何從的關鍵之年，一直到2025年的6月木星離開雙子座前，都很適合為未來的12～18年佈局。

火星在2024年的11月～12月會待在雙子座的交通宮位，順行與逆行好一陣子，11月～12月交通工具故障連連，並注意各種交通方面的事故，駕駛交通工具時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，即使搭乘大眾運輸工具通勤，也會遇到一些突發事件，使你受困在某些區域，甚至受到損傷。因此在11月～12月，雙子座需特別注意交通安全。

2024年4月會有一個日蝕發生在人際關係宮位，同時水星在4月時會在人際關係宮位逆行，2024年雙子座在人際關係上會有很重大的轉折，有可能與一些團體徹底切割，或是與某些人斷絕往來，甚至會有很好的朋友突然離世。4月水星逆行期間，過去真正關心你、個性較為良善、有義氣的朋友，也會因為一些事件再度連繫起來，4月的日蝕將考驗著你週遭的一些人，在你最落魄、最需要尋求幫助時，誰會願意伸出援手？誰又會基於現實考量，離你遠去？你會深刻體會到人情的冷暖，但經過這樣的篩選，你才能知道誰是可以信任、值得長久交往下去的朋友。

整體而言，2024年下半年會是雙子座決定人生發展很重要的一年，但整個2024年對雙子座而言會是十分紛亂的，特別是工作與職涯發展，常會遭遇各種光怪陸離的事，人際關係也十分浮動，為人處事的方式會需要做一些修正，不能太天真，但又必須大膽去開拓新的可能性。給雙子座的建議是：不要害怕失敗，多多嘗試自己想做的事情。2024年下半年會有許多機會奇蹟似地到來，在失敗中更能獲取到成功的養分，這是雙子座2024年最為重要的功課。

2024年巨蟹座流運

整體運勢：★★ 2顆星

許多巨蟹座最近開始思索著生命的意義，以及自己與社會之間的連結，土星與海王星自2023年3月7日開始進入巨蟹座的信仰、哲學宮位，許多巨蟹座對於真理或是信仰的意義有更深一層的探索。同時2023年5月17日開始，木星也進入到巨蟹座的人際關係宮位，巨蟹座在各種團體中會接觸到各階層的人士，雖然一開始覺得這些人很特別或是很有趣，彼此之間也有共同的嗜好，但相處久了之後，會覺得這些人際關係或是交際應酬不斷地在消耗你的時間與精力，而且你也無法在這些人身上獲得養份。他們崇尚著世俗的追尋，你會覺得與這些人格格不入。

2024年5月26日，木星將進入到巨蟹座的心靈宮位，巨蟹座對於真理與心靈層面的需求會更為強烈，有些巨蟹座會加入一些宗教或是心靈成長團體，但進入秘密宮位的木星受到土星與海王星影響，某些巨蟹座會發現這些號稱導師的人，利用人們心靈的空虛在斂財，他們利用你辛苦賺來奉獻的金錢在享樂，甚至發現到這些團體中有許多不可告人的秘密，但你卻無法脫離同儕的道德勒索，因而產生社恐。

年輕一些的巨蟹座，受到土星、海王星齊聚在學業宮位的影響，對於目前所選的科目有太多難以克服的問題，學業壓力非常大。當面對老師或學校時，你也發現到有些潛規則，身為一個學生，只能默默地任憑擺佈。你無法在這些師長身上學到什麼有用的知識，有些老師可能連自己的專業能力都很薄弱，使得某些巨蟹座開始思考轉換科系，或是萌生到海外留學的想法。木星在2024年5月26日進入巨蟹座的心靈宮位後，行動力會變得較差，也難以確定自己在學業的方向感，如果想要在學業上獲得實用的知識和文憑，可能必須等到2025年的下半年，巨蟹座才能清楚自己心中的方向。

已經就業、工作穩定的巨蟹座，會有許多到海外發展的機會，不過大多都是到生活機能較為不便的國家工作，甚至因為水土不服，身體健康也受到影響。即便不需要到海外工作、出差的巨蟹座，也會頻繁地與一些外國人接觸。木星在2024上半年持續在人際關係宮位行進，與海外宮位的土星、海王星有良好連結，這些外國人和你的關係其實蠻不錯，但雙方的交流也僅是點到為止。

到了2024下半年，你會厭倦一切的人際關係，甚至會遇到不友善的外國人，造成你心中的恐懼。因此，在2024的下半年，巨蟹座會變得較為孤僻，甚至因著一些事件引發創傷症候群。喜歡去旅行的巨蟹座，在這兩三年遠行，總是會遇上天候不佳，或是在外地遇到一些麻煩的問題，甚至受困在某些區域無法回家，也可能因為一些麻煩，無法遠行旅遊。

木星進入心靈宮位，並不完全是壞事，有些巨蟹座會在2024年下半年接觸命理、神秘學，學習這些知識的理解力也突然變得比過去強大，能夠舉一反三，一下就融會貫通，在木星進入心靈宮位時，如果能鑽研心理學，深入探討人性，某些巨蟹座甚至會找到自己未來發展的志向。若還是學生的巨蟹座，有可能成為心理醫師或諮商師。也有一些巨蟹座會在2024年下半年邂逅到猶如雙生火焰般的靈魂伴侶，雙方都會很重視心靈層面的滋養與豐富。

2024年的日月蝕會發生在巨蟹座的志業宮位與家庭宮位的軸線上。4月的日蝕伴隨著水星逆行，會是工作不太穩定的時期，有些巨蟹座會在4月時辭掉工作，轉換跑道，甚至被原單位資遣。即便能在4月找到新的工作，轉換單位，就任不久就會發現這個單位的潛規則、黑料太多，因為無法同流合污，只好再換其他工作。工作穩定的巨蟹座，可能承接主管職，但不久之後就會發現自己是個替死鬼，前面的主管做了許多不法的事情，而你是去背黑鍋的。

即便工作穩定，不想變動的巨蟹座，4月開始，會開始覺得很多事務進行不順。同時，由於木星在5月26日進入巨蟹座的秘密宮位，小人也會特別多，這些人在暗地裡破壞你的業務，搶你的客戶，詆毀你的名聲，你卻難以找到陷害你的傢伙是誰，十分苦惱。許多巨蟹座有一些不希望別人知道的事情，不管這些事情是發生在多久以前，秘密容易被惡意曝光。2024年下半年，這些秘密會被攤在陽光下，影響你現在的生活，被週遭的人、甚至是被大眾所檢視。

2024年的日月蝕同時影響著家宅運，土星與海王星又在海外宮位行進，4月或10月會因為工作所需，外派到海外工作，需要離鄉背井，到不舒適的地方工作與生活。某些巨蟹座在4月時由於志業宮位受到日蝕與水星逆行影響，決定離開原來的工作領域，回鄉發展，或是承接家業。若是做了這樣決定的巨蟹座，至少需要花一年的時間經營，才會看到實際的成效。

2024年的冥王星牽動著巨蟹座的金錢動向，冥王星在2024年的1月21日會進入到巨蟹座的財務宮位，9月2日會暫時退出財務宮位，11月19日再度回到財務宮位。意味著巨蟹座在2024年會獲得一些被動性質的資金，不過這些資金可能是因為身體生病或受傷所獲得的理賠，或是因為家族有長輩逝世，留下資產。有些錢甚至需要藉由司法途徑才能討回。

11月～12月，火星會在巨蟹座的正財宮位順行與逆行待上兩個月，年底會有一大筆預期之外的支出，這筆支出與身體健康有關。11月19日後，會面臨一個與資產有關的糾紛，需要花上好幾年才能解決。不過也有一些巨蟹座會在2024年4月或10月購屋，而背上18年以上的貸款。

整體而言，巨蟹座在2024年會比較苦悶一些，除了探索著靈魂層面的需求，外在層面上，事業的仕途以及經濟資產方面都面臨變動，人際關係在上半年還算是愉快，下半年可能因為一些事件，對人性感到失望。許多事物的看法也會偏向悲觀。不過如果巨蟹座在2024年能維持著平常心，多去感受生活中的一些小確幸，2025年就能守得雲開見月明，運勢也會因著內心的知足與豐富而變好。

2024年獅子座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

獅子座正處在事業走向巔峰的關鍵時期，木星自2023年5月17日進入到獅子座的志業宮位，許多獅子座選擇創業，或是突然轉換到可以發揮自己的專長的單位，這樣的好運會一直延續到2024年的5月26日，如果稍微年輕，還在摸索工作領域的獅子座，2024上半年有機會進入知名的企業工作。或是因為經營事業有成，開始想擴展營業的規模。

天王星已早一步在獅子座的志業宮位上多待了好些年，有些獅子座在這些年裏不斷地在各個行業中闖蕩，或是在不穩定的體系中支撐著整個組織。但自從木星進入獅子座的志業宮位後，可能會離開搖搖欲墜的組織，或是突然成為職場中的中流砥柱，甚至突然一夜爆紅。這段時間，有很多遭遇其實對獅子座來說是十分戲劇化的，你可能改善了職場的某些風氣，甚至改革了一個腐敗的陋習，使得你在這一年開始有了新的際遇。

木星與天王星同時在獅子座的事業宮位，可說是很特別的際遇，許多獅子座會成為許多行業的佼佼者，攀登至顛峰狀態，或成為領導階層，在任何領域都能大出風頭。2024年5月26日後，木星會進入人際關係宮位，獅子座所要面臨的是，在獲得黃袍加身的成就後，會接觸到各階層的人士，當然也會帶來一些貴人的幫助，讓你獲得更多的資源與幫助，卻也會在同時帶來各種三教九流的人，他們可能是新的人脈或是名人，但其中也不乏一些來蹭你熱度的投機者。

2024的下半年，獅子座需要出席各種交際應酬的活動，與許多人接觸。許多獅子座或許享受著眾星拱月的感覺，然而進入人際關係宮位的木星會陸續與在財務宮位的土星、海王星呈現4分相，這意味著你與一些人在合作時，需注意財務糾紛，甚至容易因此捲入官非中，這是獅子座2024年下半年要面臨的功課。

土星與海王星在2024年持續停留在獅子座的財務、疾厄、官非宮位，或許很多獅子座因為木星在志業宮位的能量，看似風光，但或許這些成就，是借貸了很多的資金才堆砌出來的。在獲得榮耀的同時，你也正為著大筆的負債而煩惱著，或是必須犧牲掉自己的健康才能換來功成名就。你可能會需要花上2～3年的時間，把借貸清償，或是需要花些時間治療與調養身體。某些獅子座的成功，會不小心捲入一些爭議性的事件，需要進入司法程序判決，因此獅子座的成就，其實要花上許多代價。

表面的光鮮亮麗，其實承受著許多的壓力。此外，2024年年底火星會在獅子座順行加上逆行待上兩個月，同時9月的月蝕也會發生在疾厄宮位，從9月開始到年底，會是獅子座身體健康最糟糕的時期，除了過度的操勞、忙碌之外，還要當心血光之災，4月的月蝕以及10月的日蝕會發生在交通宮位，要當心交通方面的安全。

2024年的日月蝕拉升在學習宮位的軸線上，4月的日月蝕伴隨著水星逆行，可能會使得某些在學的獅子座放棄掉原來的學位，轉換到新的科系，或是被迫更換指導老師，學業可能砍掉重練。即便學業即將休業完畢的獅子座，可能也會因為一些因素而暫時延畢，或是遲遲未能將論文送出，不過，最慢到2024年的10月，獅子座就能脫離學業的煩惱。對未來感到迷惘的獅子座，會尋找到感興趣的科目，還會遇到相當優秀的指導者。參加國家考試或各種認證的獅子座，4月的考運較為曲折，甚至報了名卻無法去應考。

如果已經出社會、不需要再工作的獅子座，2024年會有很多出差，或是到海外旅遊的機會，但4月的流運，除了日月蝕之外，還伴隨著水星逆行，最好不要出遠門，可能會因為交通問題而滯留在某個區域，無法回家，出去遊玩的行程也會很不順利。同時由於4月的月蝕發生在交通宮位，需特別注意交通安全，即便人沒受傷，也可能與人發生行車糾紛，或是被莫名其妙開罰單。同時下半年血光之災較多，因此出門遊玩最好搭乘較為安全的大眾運輸工具為佳。

2024年的感情運會有些曲折離奇，冥王星在1月21日進入感情宮位，9月2日又退行回工作宮位，11月19日又再度回到感情宮位，某些獅子座被一段戀情折騰了好一陣子，即便是單身的獅子座，也可能在2024年突然煞到難以放手的天菜，這段戀情不斷分分合合，藕斷絲連，即便是對於感情較為瀟灑，不太在乎是否有穩定關係的獅子座，也總是會遇到控制欲較強的對象，分手了還像恐怖情人一樣陰魂不散，半夜打電話、傳訊息。不過某些獅子座反而享受著被人追求的幸福感，陷入這樣不太健康的情感關係中。

如果是情感關係已經穩定，或是已經結婚的獅子座，另一半會管束你較為嚴格，這是因為獅子座在財務方面過度樂觀與放縱，導致嚴重負債。或是老被外面的一些朋友佔便宜，使得另一半不得不出面幫你解決一些麻煩。也有一些獅子座覺得婚姻或伴侶關係是一種束縛，會突然決定結束掉一段好幾年的婚姻關係，但這也會需要付出不少代價，除了可能需要上法院解決，還必須支付許多贍養費用。較為年長的獅子座，則可能喪偶，必須處理許多對方所留下的資產。

不過冥王星的能量在11月19日後就會正式進駐到獅子座的感情宮位，若2024年獅子座能將情感關係鞏固下來，對情感的態度能健康一些，反而有利於穩固獅子座的婚姻狀態，因此2024年冥王星的動向，左右著獅子座未來長久的情感關係，若你很珍惜眼前的這個伴侶，請在2024年將關係穩固下來，善待對方，其實冥王星也不是那麼可怕，經過2024年的變動與調整，你才會知道：有人長期地陪伴著你，是一種幸福。

整體而言，獅子座在2024年的運勢不算差，特別是事業運、工作運會十分強勢，但表面的風光，也背負著各種壓力，包括財務與情感，健康狀況也容易因為職場地位的提升，變得更為疲累，2024年9月後會是健康運勢的轉折點，如果要維持著得來不易的成就，那麼在下半年時不妨放慢腳步，將身體的健康維繫好，這樣好運會一直庇佑你長達12年以上。

2024年處女座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

許多處女座蟄伏已久，一直都在等待著機會的到來。木星即將在2024年5月26日進入處女座的志業宮位，或許很多處女座目前還處於加強專業能力的階段，或是仍在摸索著人生的目標，或是待在國外尋求一些新的可能性。也許目前看不出顯著的效果，但是，其實在2023年5月17日一直到2024年的上半年，在這段時期中所有的經歷，對處女座來說，都是在為未來的成功做準備。2024年下半年開始，處女座會進入大型的企業擔任要職，或是會選擇自行創業。因此在上半年，不論你是處於什麼狀態，都要好好把握時間、充實專業能力，上半年是十分重要的時期。

這也意味著，目前許多處女座仍處於很尷尬的狀態，覺得自己高不成、低不就，或是天天想著要到海外旅行，不是很專注在目前的職場上。也有一些處女座正在攻讀一個亮眼的學位，希望未來在工作領域上能獲得更理想的位置或資源。不論是在什麼樣的狀況下，處女座在2024年上半年仍然還是會覺得很茫然，不知道自己的努力是否會付諸流水，不過，2024年5月26日木星進入處女座的志業宮位之後，在職場上會獲得拔擢，或是會因為你一個無心的表現，突然成為業界炙手可熱的人物。

因此，如果你是對自己的事業、工作、成就展現……有所期許的處女座，上半年要好好蓄積能量，才能迎來2024年的成果。

不過，由於目前土星與海王星尚停駐在處女座的夥伴宮位，2024年木星進入志業宮位後，也會與土星以及海王星逐漸形成4分相。在下半年，處女座在職場上會十分得意，資源越來越多，但相對來說，忌妒你的小人也會增加，除了有各種扯後腿、擺爛，要你來收拾爛攤子的豬隊友之外，還有一些合作的廠商、人士，蹭著你的熱度與名氣來行騙，讓你名譽受損，因此在事業、工作得意之際，為人處世低調謹慎為佳，若能獨立完成自己的工作是最好，若是要與人一起合夥，可能要當心各種糾紛，或是被騙，即便是最信任的親朋好友，最好都不要與你的工作有任何干係，以免傷感情。

土星與海王星停留在夥伴、感情、婚姻宮位已久，使得處女座在這兩年的感情路也走得較為辛苦，除了遇到一堆愛情騙子之外，已經結婚的處女座，也處在婚姻關係岌岌可危的狀態。不斷的與對方發生爭執，或是被對方背叛，也可能你會遇到更理想的人，卻因為已婚的身份，陷入感情掙扎。某些處女座在曖昧不明的戀情中得不到自身地位的確認，一次又一次的感到失望，最後還莫名其妙被甩掉。

冥王星在2023年曾一度離開處女座的戀愛宮位，使得某些處女座試圖將重心移到工作上，冥王星在2024年1月21日一直到9月2日會順行到工作宮位，不過9月2日後又會退行回戀愛宮位，待到11月19日，9月又會有一個月蝕發生在感情宮位，感情運下半年會比上半年更為艱困，9月時離婚或是分手的機率較高，某些處女座甚至會喪偶，亦或是對方的身心靈罹患了重病，需要你悉心照料。事業若和伴侶合作，也會在9月發生反目、拆夥的狀況。冥王星在11月19日之後，就不再回到戀愛宮位了。

不過由於土星與海王星以及日月蝕會影響到2025年，因此處女座在情感關係上的功課依然較多，倘若在土星與日月蝕的試探下，兩人的關係依舊堅定，可以同甘共苦，在患難之中便可見到更純粹的真情。

2024年的日月蝕發生在處女座的財務、金錢宮位，特別是4月的日蝕伴隨著水星逆行在處女座的財務宮位，4月、10月處女座將會為債務、遺產、財務問題所困擾，有的處女座甚至會陷入官非之中，有可能是因為情感問題衍生出來的訴訟，或是要處理許多與婚姻有關的資產與法律義務問題，同時，由於9月的月蝕會發生在處女座的感情、婚姻宮位上，要結束一段不愉快的感情，可能還要面對伴隨而來的許多麻煩。

某些處女座則可能是因為在投資理財方面，槓桿開得太大，導致許多資金無法填補財務漏洞，導致負債累累，因此處女座在2024年在理財方面要特別謹慎，對市場不要過度樂觀，跟風追高，會加重你的財務壓力。即便是不投資，感情生活也較為單純的處女座，4月、10月預期外的開銷較多，會感覺錢不夠用，薪資大部分都被用來繳帳單與償還貸款，生活費所剩無幾，幾乎不可能存錢。

由於日月蝕也影響著處女座的疾厄、生死宮位，4月、10月處女座需特別注意身體健康與人身安全，特別是4月，疾厄宮位受到日食與水星逆行的影響，原來以為已痊癒的疾病再度復發，甚至需要動手術治療。如果身體健康一直維持得不錯，也要注意腸胃與心血管方面的毛病，女性則要當心婦科方面的問題。4月也盡量不要接近危險的人、事、物，輕則受到無妄之災，嚴重的話會危及生命。

除此之外，冥王星1月21日一直到9月2日會順行到健康宮位，工作會有過勞的傾向，9月2日到11月19日可能稍微輕鬆一些，或是會為了調養身體停止工作兩個多月，尋求適合自己的運動方式，讓身體健康一些。11月之後，處女座會更重視健康的重要性，開始長期維持運動養生習慣，讓身體獲得復健。

除了身體健康問題之外，2024年11月至12月，火星會在精神宮位順行逆行待上兩個多月，許多處女座在9月之後承受的心理壓力會比以前更為加倍，睡眠狀況變得較不理想，也很容易感到焦躁，或是因為一些突發事件而引發創傷症候群。因此處女座除了需注意身體健康之外，心靈層面的健康也必須注意。

整體而言， 2024年處女座在職場上可以獲得顯著的突破，努力工作，絕對會有亮眼的表現與收穫。然而，除了工作之外，在情感層面、經濟層面、健康層面都會面臨一些課題，使處女座遭受極大的心理壓力。但若能在事業、工作上穩定下來，在處理情感問題時不要過度犀利，在投資理財方面守住穩健經營的原則，自然能躲避掉許多的麻煩。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。