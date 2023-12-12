殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單

時間來到了2023年的最後一個月，也進入了各種「年度總結」的階段，除了回顧今年外，也開始計畫2024年的目標。星座專家殺破狼整理了2024年12星座的整體運勢，其中也包含了財運、事業運、愛情運、健康運，並且分成上下兩篇推出，下篇包含了天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙魚座，一起來看看新的一年，你的運勢會如何吧！

2024年天秤座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

許多天秤座正面臨繁瑣的財務問題要處理，包括各種資產分配、繼承家族長輩的法律文件，或是要處理投資交易的證券問題，也有些天秤座會因為一些財務糾紛必須上法院解決，在2023年5月17日木星進入財務宮位之後，天秤座必須要面對的是各種有形與無形資產的處置問題，不過由於木星在占星學中是一顆大吉星，即便遇到不愉快的糾紛，天秤座最後都會獲得自己該獲得的賠償。

有投資習慣的天秤座，一直到2024年的5月26日前，在帳面上可以獲利，得到不錯的收益。基本上，不論是面對什麼樣的財務狀況，天秤座在2024年上半年都算是贏家。木星2024年5月26日後會進入天秤座的遠行宮位，許多天秤座在2024年的下半年會因為有了餘裕的資金，而想到海外旅行或是進修，感受不同文化的洗禮。

某些天秤座也可能會獲得到海外工作、發展的契機，如果是想加強自身技術能力的天秤座，可利用2024年下半年開始，利用木星進入專業宮位的能量，提升跨專業能力，才不會一直受困在一個不上不下的職位，做著乏味無趣的工作；因為在2025年下半年，天秤座將會面臨很重要的工作大運，是木星進入海外、高等教育宮位的時候，若沒辦法把握這些能量，將來即便有機會掌握大位，自身的能力與學識也很難把一個組織管理好。2024年下半年會是天秤座好好沈潛、準備的好時間，即便是多多到海外旅行，也能增長新的視野和見識。

如果還是學生的天秤座，2024年的下半年在學術領域上會有很亮眼的成就，研究報告可望登上有名的國際期刊。即便平時不太愛唸書的天秤座，也會遇到相當厲害的指導者，大幅提升你的專業技能，即便離開學校，也會一直受惠於這位老師曾經幫你打下的基礎。因此，若還在就學階段的天秤座，請好好把握2024年下半年至2025年上半年的時間。如果是想出國深造，或是當交換學生，也可以在2024年下半年付諸行動，木星會在知識上帶給你這輩子受用不盡的禮物。

相對於財運而言，2024年天秤座的工作運依然在茫然中摸索，找不到一個確切的定位，甚至有了一些外派的好機會，天秤座在職場的地位也很會有一種不上不下的煩悶感。因此如果2024年下半年木星給予了天秤座在專業知識上學習與提升的機會，多去嘗試就對了。若是能到海外工作，也可以因為與異國人士一起工作，增加自己的競爭力。直到2025年，天秤座在工作的輪廓才會更為清晰。

2024年的日月蝕主要發生在命宮與情感關係宮位的軸線上，9月會有個月蝕影響天秤座的工作與健康宮位。2024年冥王星的動向會嚴重左右著天秤座的情感關係，情感關係波折會較多。2024年1月21日冥王星再度進入天秤座的戀愛宮位，待到2024年的9月2日，11月19日冥王星又會再度順行回戀愛宮位。

同時，4月的日蝕會伴隨著水星逆行影響著感情宮位，天秤座會在一段不健康的關係中拔河，特別是在4月時，可能會與情感對象或是與已婚的伴侶切斷法律上的關係，在情感層面上會有很多牽絆，導致雙方一直住在同一個屋簷下，或是因為金錢、情感的糾葛，常常需要見面相處。

某些天秤座4月的時候可能與舊愛重逢，破鏡重圓，雙方會想修復過去遺憾留下的關係，不過你或對方已經有了穩定的伴侶與家庭，在4月的時候，若是想與舊愛復合，要付出的代價也會相對比較高，就看自己覺得值不值得了。直到11月之後，冥王星正式進駐戀愛宮位，情感關係才會就此定調。

9月的月蝕會發生在工作宮位，同時土星與海王星在2024年持續停留在工作宮位上，9月會是工作變動較為劇烈的時期，有些天秤座會被派駐到異國去，生活上會有很多的變動，或是在一個組織內轉換職務，但與你先前的專業相差很多。

某些天秤座在9月的時候會轉換工作跑道，嘗試到別的領域發展，也可能在9月的時候被無預警裁員，此時的你才意識到自己必須要有兩三種專長，才不會在競爭激烈的人力市場中被淘汰。因此，天秤座在工作上必須建立起強烈的求知慾，對未來要有明確的目標，9月的月蝕，對天秤座而言是個重大的衝擊。天秤座經過日月蝕的洗禮之後，會更深刻明白人生要前往的方向。

2024的日月蝕也會影響到天秤座的健康狀況，土星與海王星長時間影響著天秤座的健康宮位，天秤座可能長年為一些慢性疾病或心理疾病所苦。2024年的4月月蝕會發生在命宮，9月的月蝕也會發生在健康宮位，2024年天秤座在腸胃與心血管方面要當心罹患突發性的急性疾病，女性則要當心婦科問題，4月與9月甚至會需要動手術治療某種難纏的疾患。而有些天秤座也可能因為身體狀況不佳，需要暫時離開工作崗位，長時間的休養生息。

人際關係方面，在2024年底時，火星會在天秤座的人際關係宮位來回待上兩個月。火星會是十分消耗能量的行星。2024年底，天秤座除了交際應酬的邀約較多之外，也會遇到一些居心不良的人，利用你對人的良善佔你便宜，不論是有形物質被侵佔，或是無形的勞力損失，都會讓你對人性感到失望。

更甚者，在職場會遇到不肖的上司、主管、同事，設下圈套讓你成為一些爛攤子的代罪羔羊，背上不是你該負責的黑鍋。2024年遇到的小人會比起以往更難應付，有的可能是來自外國的人士，因此2024年對人要有更強烈的戒心，即便是最親密的伴侶，也需維持著三分戒心。

整體而言，天秤座在2024年若是把上半年賺到的各種資金投資在自身的技術、知識層面上，這樣的天秤座在心態上會比較穩定，運勢也相對比較平順。如果過度感情用事，或是一昧在職場上逞強，這樣的天秤座可能會越努力越感到不幸。2024年對天秤座而言是知性豐收的一年，也許看起來不是特別亮眼風光，但努力提升自我的空間很多，不如好好利用2024年的能量來規劃未來，才能找到可以一輩子投入的志業。

2024年天蠍座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

很多天蠍座目前正陷入一段明知不可為而為之的戀情中。土星與海王星齊聚在戀愛宮位，木星與天王星齊聚在感情、婚姻宮位。或許在理智上知道目前所付出的愛，最後將無疾而終，或是正與一個身分不匹配的人熱戀著，對這段情感卻異常執著，甚至不顧週遭人的反對，也要與對方走入婚姻關係。

2024年5月26日後，木星將離開感情與婚姻宮位，進入有關財務、債務，或是官非相關的宮位。2023～2024年天蠍座所談的戀情會影響著2024年的流運走向，若這段戀情守得雲開見月明，或是體認出維繫這樣的戀情並不容易，斷然放手離開，或許在2024下半年後，天蠍座的生活會過得比較平安與淡然。

如果在2023年下半年～2024上半年，不論因為什麼樣的理由，貿然進入婚姻關係，在2024年下半年會面臨許多法律上要釐清的問題，包括親子的撫養權、或是婚姻關係面臨破局，必須透過司法途徑才能離婚，也有某些情感關係一直都很穩定的天蠍座，由於子女宮位受到土星與海王星的肆虐，同時9月會有個月蝕發生在子女宮位，有孩子或是飼養寵物的天蠍座，9月要特別注意孩子與寵物的身體狀況與安全。

輕則罹患較為麻煩的疾病，需要花很多心力照顧，嚴重的話甚至失去孩子或寵物，而你可能難已接受突如其來的打擊。因此天蠍座在2024年情感上受到的煎熬會較多，即便是單身的天蠍座，也可能因為所迷上的偶像突然出事，自己卻又無能為力，感到世事無常，情感層面上會感到悶悶不樂。

2024年5月26日，木星將會進入天蠍座的財務宮位，使天蠍座獲得一筆資產。不過這些財富可能會需要經歷不太愉快的事件才能獲得，像是因為親人過世而繼承的遺產，或是因為離婚而得到的贍養費。也有一些天蠍座可能因為罹患急症，需要接受緊急醫療，獲得保險理賠，或是因為與人有官非訴訟，最後判決獲得賠償。

木星進入財務宮位後，天蠍座會需要辦理許多與資產有關的繁瑣文件，財富看似不勞而獲，其實需透過爭訟才能得到，即使獲得了這些資金和財產，在過程中也會感到心累。不過對於有投資習慣的天蠍座而言，2024年下半年，投資標的會有驚人的成長，如果能在相對高點獲利了結，這些理財所獲得的財富，可以讓你過一陣子富裕的生活。

冥王星在2024年影響著家庭穩定的走向，2024年1月21日冥王星會再度進入天蠍座的家庭、家宅宮位，一直待到9月2日，家族之間會因為某些親人的離世，讓你看到人性最陰暗的一面，而天蠍座勢必在2024年需要處理與房地產、住宅、家庭資產上的事務。11月19日冥王星會回到家宅宮位，有些天蠍座會在2024年購買新居，年底之後遷入。

而有些天蠍座在2024年會因為工作的緣故，離家或搬離原來居住很久的地方，到外地工作。因此天蠍座2024年將會決定未來居住與生活的方式，與家人的關係也會有重大的變化，許多天蠍座在2024年11月19日後，將會決定未來18年以上自己生活的方式，或是與家人之間的關係。

2024年的日月蝕會發生在工作宮位的軸線上，許多天蠍座對目前的工作已產生嚴重的倦怠感，4月的日蝕伴隨著水星逆行，天蠍座要當心處理一些較為不順的事情，甚至因為便宜行事，被抓到小辮子，遭到工作單位資遣。某些天蠍座也可能會在4月的時候想離職，休養生息一陣子，或是因為組織的整改，工作職務有所調動。

11月～12月火星會在天蠍座的志業宮位順行加上逆行待上2個月，天蠍座在2024年工作量暴增，或是會因為工作的關係，必須要到外地長駐一陣子，也有一些天蠍座可能在4月離開了原來的工作崗位，年底會決定自行創業，或是轉換跑道到新的領域發展。

工作較為穩定的天蠍座，2024年4月份若能將整個組織穩定下來，2024年底會暫時代理主管職務。不過這個職務會有些吃力不討好，因此你也不會想代理太久。某些天蠍座則是在年底會試著兼職或是經營副業，但同時也要顧到正職，在此情況下，這個副業到2025年就無疾而終了。因此天蠍座2024年工作狀態會顯得較為浮動不穩定，內心也會對工作充滿焦慮，沒有安全感。

健康運方面，由於日月蝕會發生在健康宮位，5月26日之後，木星又會進入到天蠍座的疾厄宮位，4月份的日蝕伴隨著水星逆行，影響天蠍座的健康宮位，要當心病毒感染，引發呼吸系統與心血管方面的問題。4月會是天蠍座健康狀況由盛轉衰的關鍵期，盡量維持身體健康，否則過了5月會有許多併發症發生，造成你長時間病榻纏綿。

某些天蠍座則是在4月、10月心理狀況受到一些事件衝擊，產生情緒與精神層面的疾病，心理因素也可能影響身體外在狀況，因此2024年天蠍座除了注意身體健康之外，身、心、靈三方面都要維持平衡，一旦有一方不健康，會造成天蠍座整個人一蹶不振。

整體而言，2024年天蠍座在情感層面上的態度將決定2024年運勢的好壞，儘管財運頗佳，物質生活不虞匱乏，但在情感、工作，以及許多雜事都需要處理的情況下，會使得天蠍座對親近的人或是生活方式的想法有很大的改變。原本對於許多事情都好強、不服輸的天蠍座，2024年將會有許多事情令你不得不低頭，你會開始發現世界上有許多事情是自己無法掌握與控制的，努力了又如何？放不下的慾望，終究像是手中的沙，握得越緊，流失得也越快。在2024年，天蠍座所要學習的功課，就是隨遇而安，學會放下，一切的傷害，就能降到最低。

2024年射手座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

對射手座而言，這兩年無疑是忙碌的，木星自2023年5月17日進入工作宮位，一直待到2024年的5月26日，同時，木星與天王星齊聚在工作宮位，意味著射手座在職場上會一直有不錯的機會來表現工作能力。在各式各樣的領域中都能接收到較好的資源，承接令人羨慕的職務或案件。即便要轉換跑道，或是尋找工作的射手座，也很有機會進入較大的組織、企業工作，獲得光鮮亮麗的頭銜。

不過2024年木星會逐漸與天王星呈現合相，要承接的內容也會比過去複雜許多，許多射手座必需嘗試原來業務以外的工作，兼任許多自己從未接觸過的事務、工作內容，並要應付各種突發狀況。除了努力之外，還要練就十八般武藝，才能在職場生存。如果是比較勇於接受各種挑戰的射手座，訓練出這些危機處理的能力，未來的職業生涯絕對是加分的。

不過也有一些射手座自2023下半年一直到2024上半年就不斷地轉換工作，尋求自己的職涯定位，也可能不斷地接受短期的案件或兼職，過著比較浮動的生活。此外，2024年9月會有一個月蝕發生在射手座的志業宮位，工作上會有一個較大的變動，可能會調單位，或是辭掉工作轉換跑道，也有的射手座被工作單位資遣。

因此，如果射手座在2024年5月26日木星離開工作宮位之前能把在工作穩定下來，這樣的工作好運可延續好幾年。若是在2024年9月之前一直無法把工作安定下來的射手座，隨著木星離開工作宮位，天王星繼續留在原處，射手座未來的工作狀態會更不穩定。因此在2024年5月26日前，射手座一定要尋求到一份適合自己的職業，未來才不至於一直處在生活不安定的狀況中。

5月26日之後，木星會進入射手座的婚姻、伴侶宮位，對於長期忽略情感生活的射手座，2024年5月26日後，可能會花較多心思在情感關係的發展上。單身的射手座會邂逅自己理想中的對象。而已經有穩定伴侶的射手座，2024下半年會開始計畫與某個人一起生活，同居，甚至進入婚姻關係中。不得不說，木星在2024年對射手座算是相對比較大方的，前提是工作必須在上半年先穩定下來，接下來面臨人生大事時，在現實層面上，又會是新的功課。

許多射手座在2024年會有機會結婚，但結婚並不只是兩個人的事，木星進入婚姻宮位之後，會有一段時間與家庭、家宅宮位的土星、海王星呈現4分相，如果是在2024年下半年準備結婚的射手座，首先面臨的會是兩個家庭在價值觀的差異，從辦婚禮的形式、禮金、聘禮到嫁妝，雙方的家長會有很多意見，使得要結婚的兩人感受到很大壓力。

特別是2024年4的日蝕會發生在射手座的戀愛宮位，伴隨著水星逆行，如果是已經結婚的射手座，也可能與另一半的家庭發生一些不愉快，有些射手座甚至被迫放棄工作，要照顧家庭，不論是自己本身組成的家庭、原生家庭、或是對方的家庭，都會有一些人身心靈狀況不太理想，需要你花很多時間去照顧，有些射手座則是家庭、工作兩頭燒，感到身心俱疲。

結婚多年的射手座，2024年4月後，受到日蝕水星逆行的影響，又因木星進入婚姻宮位，會覺得自己的自由被伴侶所限制，感到前所未有的壓力，而讓你想逃離婚姻，甚至想離婚。也有一些射手座在4月的日蝕意外懷孕，再受到木星進入婚姻宮位的加持，容易在下半年奉子成婚。不過在情感關係上，射手座2024年的運勢還是比別人幸運，不論是選擇進入婚姻，與人穩定交往，或是決定與不適合的人分道揚鑣，在心理層面上都是走向愉快和健康的。

2024年4月會有一次影響人際關係宮位的月蝕，在10月也會有日蝕發生在人際關係宮位，許多射手座週遭的人際關係會發生特殊的變化。某些射手座會離開目前的一些朋友圈，或是與一些朋友斷絕往來，關係生變。有些朋友甚至突然離世，因此，4月會是人際關係較為混亂的月份，感情也因為人際關係的複雜有生變的可能。10月的日蝕也會讓你加入新的團體，或是認識新的朋友，因此人際關係的變化是比較劇烈的。

2024年冥王星也左右著射手座的金錢運勢，1月21日原本在金錢宮位的冥王星會再度進入旅遊、學習、考試宮位，射手座可能會在1月21日一直到9月2日開始學習某種特殊技能，或是花錢補習，參加國家證照、資格、公務人員的考試。9月2日～11月19日冥王星退行回金錢宮位，這段時間在工作上會有重大的變化，收益也因此會有些影響。

因此，對於想要轉換跑道，或是想進入穩定體制工作的射手座，不妨在1月～9月對未來想發展的志業預作準備，11月19日之後，射手座的生活型態會逐漸穩定下來，會走向什麼樣的生活，就要看射手座在1月～9月選擇了什麼樣的工作方式、轉換到什麼樣的行業。11月之後，射手座的生活就會確立下來。

冥王星在1月～9月會進入射手座的旅遊宮位，某些射手座可能會不斷地需要出差，或是被轉換派駐到別的地區工作。甚至會進入旅行相關的行業工作。特別是2024年11月～12月，火星會進入射手座的遠行宮位，年輕一點的射手座也會選擇放逐自己，試著到海外打工渡假，讓自己增長見聞，不急於把工作穩定下來。

整體而言，射手座2024年在工作與情感上都要設法穩定下來，這關係到2025年之後好幾年的運程走勢。不過也有一些較年輕的射手座，在2024年會選擇更自由的方式過日子，到世界各地去旅行，也是不錯的選擇。對射手座而言，唯一比較掛心的，可能是家中有人需要被照顧，或是決定進入婚姻關係中，這或許是一種幸福，但也必須犧牲掉一些自由，因此對於射手座而言，2024年將會是決定未來走向十分關鍵的一年。

2024年摩羯座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

很多摩羯座正體會著付出愛就是一種幸福的滿足感，自2023年5月17日木星進入摩羯座的戀愛、子女、創作、娛樂宮位後，摩羯座的成就感便轉移到「照顧」的氛圍中。很多摩羯座最近陷入熱戀中，很容易把戀人寵成公主（公子），把兩人的生活打點得妥妥當當的，你也很享受著對方沒有你就變成廢物的成就感中。

然而，這也使某些摩羯座招來了爛桃花，也許這個對象當初並沒有這麼無能，你卻不斷的在金錢與生活上滋養對方，直到有一天發現，這些付出被當成理所當然時，兩人的關係已失衡，任何事都由你打點，經濟也由你一肩扛起。一旦雙方分手，就不需要這麼累了，但內心的愛找不到可以寄託的人，反而感到空虛。

沈浸在如此寵溺式愛戀狀態的摩羯座，到了2024年5月26日之後會比較清醒一點，將注意力放回到工作與健康這些現實的事情上。如果在2023年5月17日～2024年5月26日沒有戀愛對象的摩羯座，會把木星帶來滿滿的愛放在寵物身上。很多摩羯座在木星進入戀愛、子女宮位的這段時間裏收養了寵物。有毛孩子的陪伴，會覺得比人還可靠，生活重心都會在寵物身上。

如果是已婚、有計劃生育的摩羯座，有的摩羯座可能已經懷孕，準備要當媽媽了。還在猶豫是否要生養孩子的摩羯座，請在2024年5月26日前「努力做人」，木星進入子女宮位是很適合懷孕的時期，這個孩子實際上也會為你帶來情感上的滋養，至少對自己的孩子付出愛，也會是心甘情願的。

年紀稍長，已經有孩子的摩羯座，會覺得這一年孩子比較黏你，即便是已經出社會了，也會比較常陪伴著自己。抱持單身主義，不想在情感上有任何負擔的摩羯座，最近身邊的追求者較多。不想談戀愛或養寵物的摩羯座，很容易煞到偶像明星，或是迷上動漫作品、各種虛擬世界中，自己也可能因為有了這些心靈寄託，開始嘗試創作，或是在虛幻的世界中玩起不切實際的戀愛遊戲。若是能趁著這波能量創作出一些作品，會有很多人注意到你的創作，也會因此和一些人組成社團，一直到2024年5月26日，不論是有戀愛對象，或是單身的摩羯座，在情感層面都會是豐盛而愉快的。

2024年5月26日後，木星將進入摩羯座的工作宮位，想轉換跑道，或是想求職的摩羯座，在下半年，木星會給予摩羯座一個很好的機會，得以進入大型企業、公務機關，或是自己嚮往已久的產業中工作。不論在任何職場，能力都能獲得肯定，但相對而言也會變得比過去更為忙碌。如果是工作或事業都已經穩定的摩羯座，2024年4月與10月的日月蝕會發生在志業宮位上，4月工作會有一段低潮期，工作遭遇變動，甚至被裁員，或是因為各種因素離職。

不過在2024年下半年，木星進入到工作宮位，10月的日蝕亦發生在志業宮位，下半年的際遇整個大翻轉，可獲得機會升遷到更理想的職位，會接到許多光鮮亮麗的案件，受到客戶與上司的信賴，在所屬的產業裏扎下根基，使得摩羯座下半年的工作會十分充實。不過由於進入工作宮位的木星會與在溝通宮位的土星、海王星呈現4分相，口舌是非較多，總有一些眼紅的人在說三道四，但不要過度在乎，趁著木星帶來的能量在職場上站穩腳步比較重要。

2024年土星與海王星依然停留在學習、交通、旅行宮位，9月又會有月蝕發生在這個宮位，這意味著摩羯座2024年學習任何新技術、或是在學校的學業會面臨一些困境，無法突破，甚至會因此停止學習，休學，或轉換科系。9月的時候摩羯座要當心交通意外事故，容易與人發生行車糾紛，一旦這些問題沒處理好，11月～12月可能會需要到法院解決爭議。對旅遊也會顯得興趣缺缺，原因就是下半年過度忙碌，沒有時間與精神出遠門玩樂。倒是為了工作而出差的機會較多，但也要注意在外地容易遺失重要的證件或貴重物品，甚至因為一些突發事件而受困在外地。

冥王星1月21日會從命宮進入到金錢宮位，9月2日後又會退行回命宮，一直到11月19日之後，冥王星就會正式進入摩羯座的金錢宮位，冥王星進入金錢宮位後，會使摩羯座對物質生活有一定程度的執著，譬如會比較迷信一些品牌，甚至對限量商品比較沒招架力。

下半年木星會進入工作宮位，在職場的表現很快就能讓摩羯座獲得加薪，不過冥王星正式進入摩羯座的金錢宮位後，價值觀也會逐漸產生轉變，在生活層面上對金錢與物質有某些堅持，任何生活所需都會開始錙銖必較，錢都花在刀口上。11月～12月，火星進入財務宮位，摩羯座會試著學習投資理財，但結果並不如自己想像得那麼好。冥王星進入摩羯座的金錢宮位後，會帶給摩羯座許多與金錢相關的功課，除了學習如何節省開支之外，在理財方面也會帶來一些課題。

健康運方面，2024下半年，木星進入健康宮位，會因為過度的忙碌，不知不覺發福，工作較為過勞，要注意肝功能的問題。11月～12月火星會在疾厄宮位順行逆行待上2個月，年底時注意血光之災，容易發生意外傷害，並要當心人身安全，特別是9月的月蝕也會發生在交通宮位，與土星、海王星齊聚一起，需特別注意交通安全。

整體而言，摩羯座2024年的運勢算是豐富又忙碌，上半年感情上若能穩定下來，下半年工作也會比較無後顧之憂。4月時，在工作上會有短暫的低潮，不過下半年你會找到更理想的職場，或是有表現專業能力的機會，因此工作運會漸入佳境。在金錢方面有很多課題要學習，注意車關以及口舌是非，以大方向來看，運勢算是不錯的，請好好把握。對於一些生活上的瑣事，要小心謹慎，盡量避開一些紛爭，2024年會是蠻愉快的一年。

2024年水瓶座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

許多水瓶座正忙於處理「家」方面的事務，木星自2023年5月17日進入家宅宮位後，水瓶座與家宅的黏著度變得較高，會有較長的時間與至親相處，或是著手幫忙家人辦喜事，甚至是處於成家的階段，正在計劃人生大事。某些水瓶座則是正在尋求更舒適的住宅，會是想擁有自己的房產，也可能需要處份掉一些土地資產，也可能是整修居住已久的老宅。當然也有一些水瓶座，每天安逸當宅宅，躲在自己的小世界中，生活快樂、愜意。

這樣安逸的好日子會一直持續到2024年的5月26日，木星在5月26日之後將會進入水瓶座的戀愛、子女宮位。也許正在準備成家的水瓶座，在2024下半年，將會迎來一個小生命，這個小生命會在許多人的期盼下誕生。即便是沒有生養小孩計畫的水瓶座，也可能被小動物收編，每天的生活重心都在毛孩身上。單身的水瓶座在2024下半年，可能因為宅出某些興趣，結識志同道合的朋友，會有神奇的緣份，邂逅命運中的真命天子（女）。

對水瓶座來說，2024年會是越來越開心愉悅的一年，家人會支持你的任何決定，木星在下半年除了為水瓶座帶來新戀情，或是小孩與寵物之外，有些水瓶座會想從事表演或是創作，作品會受到許多人喜愛，這也會為水瓶座帶來很多桃花。

2024下半年，水瓶座會吸引到許多追求者，不過要當心木星會受到土星以及海王星的不良相位影響，受到眾星拱月之時，也會吸引到不少爛桃花。特別是2024年11月～12月這段時間，火星會在水瓶座的伴侶宮位順行逆行待上2個多月。

談了戀愛的水瓶座，在年底時與伴侶的爭執較多，再加上冥王星進入命宮，受到火星對分相位的影響，遇上恐怖情人的機率較高，對方會有嚴重的情緒暴力，使你在分手時必須選擇人間蒸發，與週遭的人際關係斷聯。如果是感情穩定的水瓶座，與伴侶爭執的頻率較高，甚至會想分開一陣子看看。如果是想脫單、對戀愛有所期待的水瓶座，在陷入熱戀之前，維持一定的清醒還是很重要的。

2024年的日月蝕發生在旅行、學習宮位，若是希望有浪漫邂逅的水瓶座，不妨在下半年安排一趟旅行，屬於你的姻緣或許就在遠方，特別是2024年10月的日蝕就發生在遠行宮位，某些水瓶座在旅行時會有豔遇。

2024年4月的日月蝕伴隨著水星逆行，這段時間最好不要出遠門，不論是因為工作需要出差，或是趁著春暖花開要去旅遊，會因為一些因素而受困在外地，或是旅遊計畫被打亂，無法出行。4月的水星逆行同時影響著交通宮位，若是自己駕駛車輛，容易發生行車糾紛，或是被開罰單，車輛在半路拋錨故障的機率也比較高。又因為日蝕發生在交通宮位，嚴重的話可能會發生意外事故，造成車損，甚至是身體方面的傷害。即便搭乘大眾運輸工具，也要當心遇到意想不到的突發事故。

還是學生的水瓶座，2024年對水瓶座的同學們會充滿考驗。4月的日月蝕會伴隨著水星逆行，某些水瓶座對目前所唸的科目會感到茫然，萌生休學的念頭，或是想要轉換到別的系所，或是在論文、報告、作業上發生困難，可能被留級，或是無法順利結業或畢業。

已經出社會的水瓶座，若是4月的時候需要考國考，可能較不順利，甚至會因著一些因素而不能參加考試。學習某樣事物，也可能因為更換了指導者，失去了對學習的興趣，退出某個團體。因此4月盡量不要做出重大決定，一旦發生任何變動，會影響未來3個月～半年以上的運勢，可能會是人生中重大的轉折點。

金錢運方面，土星與海王星自2023年3月7日一直聚集在水瓶座的金錢宮位，許多水瓶座在這兩年中，經濟上會覺得捉襟見肘，被錢追著跑，生活壓力較大。9月還有一個月蝕會發生在金錢宮位，因此水瓶座在9月的時候，工作上會面臨不穩定，或是收入銳減的問題，所有的積蓄會因為一些原因瞬間敗光，因此2024年水瓶座在經濟上會較為辛苦。

水瓶座在2024年對金錢的管理要特別謹慎，資金都必須花在刀口上，特別是9月，不要將資本投入金錢遊戲中，會帶來很大的麻煩。甚至因此負債累累。上半年若有購買房地產的計畫，房貸也可能會是水瓶座的經濟壓力來源。

冥王星2024年1月21日會進入水瓶座的命宮，9月2日後再退行回秘密宮位，11月19日會再度回到水瓶座。如果在2023年3月23日至6月11日，冥王星進入水瓶座時，曾經歷過一些生命中的重大變化，使得水瓶座改變了一些生活習慣或個性，2024年1月21日至9月2日，會再度經歷相同的考驗，這段時間的變化，會再度深化你對於某些事情的戒懼。

在2024年11月19日之後，冥王星正式進入到水瓶座，會待上18年，水瓶座會有18年的時間調整自己在這個世界裏的步調，甚至有些事情會決定你未來18年的走向，因此2024年會是水瓶座生命軌跡開始轉變的關鍵年。由於冥王星也與律法、審判有很深的連結，或許一些水瓶座會捲入一些法律事件中，當然也有可能對法律事件產生興趣，而研讀法律，甚至選擇進入司法體系裏服務。某些水瓶座因為一些事件，變得較為孤僻，嚴重社恐，選擇獨立性較高的工作，不想被組織或社會制約。

整體而言，水瓶座2024年過得還算快樂，只是有些事件的發生，使你做出一些與過去的個性孑然不同的選擇，這會是長時間的功課，或是這輩子很重大的決定，不過基本上不論是因為家庭、金錢或是戀情，使你的生活改變了，在未來的18年，你會因為這些事件而成長，並尋找到最適合自己生存的方式。

2024年雙魚座流運

整體運勢：★ 1顆星

過去這一年，許多雙魚座或多或少都經歷了一些人生課題，土星自2023年3月7日進入雙魚座後，過去覺得理所當然的生活就開始改變了，可能正和威脅生命的病魔纏鬥中，或是正處於各種轉型階段，人生課題不斷。

不過由於2023年5月17日開始，木星就進入了雙魚座的旅行、學習、傳播、面試、考試、溝通宮位，一直到2024年5月26日才離開。很多雙魚座在有體力的情況下，會放逐自己到世界各地旅行或是去打工渡假。興趣較多的雙魚座，這段時間會自學一些新的技術與知識，嘗試著向外界發表。

有些雙魚座突然去考一些資格認證，或去參加國家考試，考試運還不錯，成績可吊車尾通過門檻。但，大部分的雙魚座會選擇放逐自己，即便進入了人人稱羨的大型機構，也會覺得自己與世界格格不入，無法適應職場生態，而選擇一些輕鬆的工作來維持生計。

2024年上半年雙魚座可能還會有力氣到處旅行，逃離枯燥的生活。但2024年5月26日後，木星進入雙魚座的家宅宮位，雙魚座會完全宅在自己的小天地裏，依靠著家人過日子，每天無所事事，比先前更為頹廢。雖然家人會在經濟上或是生活上給予你照顧，也可能接收家中的土地或房地產，生活無虞，但就是快樂不起來。

如果是上進、積極一些的雙魚座，2024年下半年會有機會購買房地產，作為投資，或是方便自己生活所用。也可能是住宅環境需要大幅整頓，讓自己過得舒適一些。家庭裏會有重要的喜事發生。即便家中沒有什麼特殊的變化，有很多雙魚座會想陪陪至親，享受天倫之樂。也有一些雙魚座在2024年的身心靈狀況會比較弱，什麼都不想多做，只想待在舒適圈當宅宅，接一些案件維持生計，或許這樣的雙魚座是比較幸福的。

很多人看起來，雙魚座的2024似乎是偏向躺平狀態，不再掙扎的雙魚座或許比較幸福。但土星自2023年3月7日後進入雙魚座的命宮，其實每一個雙魚座面對的人生課題都會在不經意間突然跳出來考驗著你。像是工作面臨轉型、身體健康走下坡、情感關係因為一些事件而轉變，親人也在此時需要你陪伴或照顧，經濟狀況走下坡……等，過去從未想過的個性弱點可能讓自己曾經努力的一切全都歸零。

2024年土星依然督促著雙魚座面對生命的轉變，特別是健康嚴重下滑，各種意想不到的疾病與困擾接踵而來，皮膚、筋骨、牙齒有些小毛病浮現，怎麼樣都無法根治。2024年9月會有一個月蝕發生在命宮，這個月蝕對雙魚座的殺傷力會特別嚴重，你可能莫名其妙惹上官非，或是遭受惡意的陷害，很多事情對你而言極不公平。土星伴隨月蝕的能量，會使你的人生面臨重大的轉折，痛苦到難以承受，倘若月蝕可以讓你下定決心離開腐敗的環境，或許很痛苦，但也許可以找到新的坦途。

4月的月蝕和10月的日蝕，會影響著雙魚座的疾厄宮位，9月的月蝕則會影響雙魚座的命宮。2024年會是雙魚座身體狀況非常糟糕的時期，也因此，花在醫療方面的資金會特別多，偏偏雙魚座的經濟狀況也不樂觀。好不容易賺了一點錢，還沒好好享受，又會有新的疾病爆發。4月的月蝕會是重要的關鍵，伴隨著水星逆行，除了有些舊疾復發的毛病之外，也可能感染病毒，引發呼吸道發炎，甚至因此留下後遺症。

4月若是生病了，會很難痊癒，一直到9月～10月都會是可能臥病在床，生命力不斷被削弱。即便是努力維持身體健康的雙魚座，11月～12月健康宮位將受到火星影響，順行加上逆行長達兩個多月，工作嚴重過勞，也要當心血光之災，發生意外傷害或是罹患急性疾病的機率較高，有些病況惡化，可能要動手術治療，或是住院觀察，會使雙魚座萌生久病厭世的情緒。

2024年4月的日月蝕會發生在金錢與財務宮位的軸線上，伴隨著水星逆行的能量，2024年4月會是雙魚座經濟狀況最不佳的時期，需要花掉所有的積蓄才能擺平一些事，或是因為投資失利，暴增了大筆的負債。也可能因為長期在生病，許多存款都會花在醫療費用上。

冥王星在2024年1月21日會進入到雙魚座的心靈宮位，對於從事心理學、命理、神秘學的雙魚座，判斷力會十分精確，不過有很多雙魚座會因為冥王星進入雙魚座的精神宮位，輕則影響睡眠狀況，嚴重的話則會罹患心理疾病，很多事情缺乏安全感，覺得命運無法掌握在自己手上。

9月2日冥王星暫時退行回人際關係宮位，一直到11月19日冥王星就會正式進入雙魚座的心靈宮位，長達18年。如果雙魚座利用冥王星犀利的能量，在一些事件上推理正確；投入心理學、神秘學方面的學習，會有精準的直覺與判斷力。

但倘若沒有穩定的情緒和身體，未來的18年，雙魚座會陷入長時間的憂鬱與心理疾病。因此在9月2日～11月9日，冥王星回到人際關係宮位的時期，若有貴人引領著自己走向較為正面的想法，或是參與較為正面的團體，會是雙魚座未來18年心理層面能否能朝向健康的關鍵期。

整體而言，雙魚座2024年的身體狀況十分不理想，倘若能趁著2024上半年，還有力氣出門走走的時間去旅遊，至少可以緩衝冥王星在心理層面上所帶來的衝擊，4月過後，身體狀況會越來越不理想，可以的話多休息、調養身體，不要強出頭、管太多事，好好休養生息，低調承接土星帶來的考驗。過了2024年後，健康可望好轉，但土星又會帶來新的功課。然而再怎麼辛苦，2024年若能熬過去，未來很多事情可望漸入佳境，端看雙魚座用什麼樣的態度過完2024年。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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