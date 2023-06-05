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「爪耙子」三星座！巨蟹自認正義、水瓶看好戲、第一名擅長把事情鬧大

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為在別人背後「打小報告」示意圖。圖片來源/ingimage
圖為在別人背後「打小報告」示意圖。圖片來源/ingimage

每個人對於事情常有不同看法，有些人看不慣別人又不想直接講開，就會在背後打「小報告」。命理網站旺好運分享「這些星座竟然最愛告狀」，快看看哪些星座容易變成「爪耙子」。

第三名：巨蟹座

巨蟹座通常都很正直，只要是他們看不慣，又或者需要伸張正義之事，那他們便會去做自己認為該做的事情，所以打小報告對他們來說反而是糾正且又正義的事情。

第二名：水瓶座

水瓶座其實不太會去理會除了自己以外的事情，但他們有一種喜歡看戲的心態，認為打小報告之後，會引起許多人的圍觀，或覺得只是想開個玩笑的感覺，是真的有一種變態內心。

第一名：天蠍座

天蠍座城府深厚，他們不僅很會算計，一旦有機會還會向他人打小報告，甚至加油添醋，把事情搞大是他們的專長，但前提是你不犯我，我也不犯你，所以千千萬萬不要得罪他們。

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