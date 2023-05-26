明日驅暗！紫微斗數邊緣主星「太陽與太陰」：影響力比你想的還強大

如果將紫微斗數的十四主星做一個類似「聲量調查」或是「討論度調查」，奪冠的應該是「紫微」。(都叫做「紫微斗數」了，便宜還不都讓「紫微」給佔盡了?)

就算無法奪冠，名列前茅的主星也應該是桃花星貪狼，要不然就是財星武曲、天府。畢竟感情和財富，還是人們主要關注的重點。

其中更被長期忽略的星曜，大概就是太陽與太陰了。

被忽略的原因也不會令人感到意外，因為太陽與太陰分別代表天空中的太陽與月亮；兩顆星曜各自所擁有的特質: 光明與陰暗、熱情與溫和、張揚與保守，都可以由自然現象去聯想。

這種直覺式的反應與理解，也容易讓大部分的人對於太陽與太陰停留在淺層的印象。

如果仔細分析，太陽和太陰的影響力會比想像的來得更大、更強。

這種影響力，並不是指太陽和太陰坐命的人對於家庭、社會所造成的影響；而是指這兩顆星曜在命盤中所扮演的角色，以及對其他星曜與格局的影響力。

太陽又稱「官祿主」，代表工作事業；太陰又稱「田宅主」，代表財富累積。因此，許多格局是否成立，往往要看太陽與太陰在命盤中的相對位置，以及廟旺落陷的情況。

此外，太陽與太陰也代表親情；命盤中太陽與太陰是廟旺還是落陷，與同宮星曜的組合是優是劣，往往也主導坐命者在親情方面的好壞以及融洽或是疏離的程度。

日月如梭與日落月升

先前所提到判斷主星廟旺與落陷的方法，並不適用於太陽和太陰。

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自然界的太陽與月亮有各自升起與落下的時間: 日出、日落、月升、月落。白天陽光太強，因此天空中看不到月亮；而夜晚中的天空，只能見到月亮而看不到太陽。

因此，判斷太陽和太陰廟旺與落陷的方法並不困難，和自然界運作的邏輯差不多。

古代的時間是由地支來命名，而命盤中的十二個空格也是由地支來命名，十二個空格與時間之間的關聯性就不言而喻了。

命盤中的「子位」就代表深夜的十一點到一點，「丑宮」則代表深夜的一點到三點，以此類推，「亥位」則代表晚上的九點到一十點。

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命盤中的太陽與太陰，也有各自的起落時間，不過和自然界中太陽與月亮升起與落下的時間並不完全相同。

命盤中的寅位(代表早晨的三點到五點)，可以說是太陽升起的時間；申位(代表下午的三點到五點)，則是太陽落下的時間。

因此，命盤中太陽如果位在寅、卯、辰、巳、午、未各宮，太陽就算是明亮的。

太陽的廟旺與落陷

不過，雖然太陽在這些宮位是明亮的，也會因為太陽的亮度不同，更進一步區分為: 寅、卯宮為太陽初升，辰、巳位為太陽升殿，午宮則是太陽的旺地，未宮太陽的亮度則不及午宮。

類似自然界的法則，白天見不到月亮，夜晚見不到太陽，太陰如果位在寅、卯、辰、巳、午、未各宮，就算是落陷。

同樣地，太陰在申、酉、戌、亥、子、丑各宮是明亮的，太陽在這些宮位則被視為落陷。

太陰的廟旺與落陷

太陽和太陰在丑、未兩宮同宮，形成太陰太陽的組合。除了這兩個宮位之外，同一張命盤中只要太陽在其他的宮位是明亮的，太陰所在的宮位也會是明亮的；要是太陽落陷，太陰也會落陷。

當然，也有人曾經提出這樣的質疑: 寅位(代表清晨的三點到五點)的太陽並不是非常明亮，申位(代表下午的三點到五點)的太陽也並非黯淡無光，憑什麼寅位的太陽代表明亮，申位的太陽代表落陷?

這的確是一個令人尷尬的問題；和巳、亥位的太陽相比，申位的太陽的確算是明亮的，太陽負面的特質也沒有那麼明顯。

但是這兩個太陽(寅位與申位)最大的差異就是「前景」，寅位的太陽象徵未來前途一片光明，申位的太陽卻是日薄西山在等著它。

這麼說好了! 「護國神山」的股票在400元的價位，到底能不能買? 能不能投資?

那就要看這400元的價位，是從200元一路飆升上來的? 還是從600元一路狂跌下來的?

明日驅暗與皓月千里

太陽與太陰的關係以及太陽的重要性，其實和自然界中的太陽與月亮相去不遠。

月亮雖然在夜空中皎潔明亮，卻是反射來自太陽所照射的光亮。前述所說明的: 「同一張命盤中只要太陽所在的宮位是明亮的，太陰所在的宮位也會是明亮的；要是太陽落陷，太陰也會落陷」，其實也呼應太陽發光，月亮反射的原理。

太陽主熱情、張揚、消耗、關注眾人之事，太陰代表溫柔、保守、斂藏、關心家人，其實也反映出兩者在給予與收藏的本質差異。

然而，太陽的給予對象並不是只有太陰，甚至還包括巨門和天梁。

巨門又叫做暗星，觀察力入微，但是也有負面思考的傾向，疑心病較重便是此一傾向的具體表現。

在許多巨門的格局中，太陽扮演非常重要的角色，原因和理由都是同一個邏輯 - 明日可以驅暗。

因此只要巨門出現的位置，三方四正有廟旺的太陽，巨門的暗便會被太陽的明亮所驅除。這些格局包括亥位的巨門(太陽在巳位)、戌位的巨門(太陽在午宮)、寅位的巨門(與太陽同宮)。

因為這個邏輯叫做「明日驅暗」，所以必須是廟旺(至少要明亮)的太陽擔綱，才有戲唱。如果巨門的三方四正是不亮的太陽，那就沒戲唱了!

巳位的巨門(太陽在亥位)、辰位的巨門(太陽在子位)、申位的巨門(與太陽同宮)，因為沒有「明日」，所以就無法驅除巨門之暗了!

其中巳位的巨門(太陽在亥位)，因為巨門本身就主暗，再加上對宮的太陽也暗(晚上九點到十一點，天空中哪有太陽的蹤影?)，就形成了「雙暗交馳」的格局。

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這種「棄暗投明」的說法也頗有幾分道理；從實際的案例來看，巳亥位的巨門在對外的人際關係與行為模式上，的確有很大的不同。

但是也有人對於這種說法不以為然，認為巨門的價值，其實就在幽微與細緻中展現其與眾不同的見解與觀點。

作為暗星，巨門更像「陰暗面」，其價值在於透過光線與物體本身，展現萬物不受光的那一面。

「明日驅暗」與「雙暗交馳」則像是兩個極端。

「明日驅暗」讓光線充滿了整個空間，以至於「陰暗面」完全不存在，自然也沒有原本的價值。具體來說，「明日驅暗」比較像是太陽的普世價值觀弱化了巨門原有的獨特思維，而讓巨門趨於平凡。

「雙暗交馳」則像是空間中幾乎沒有光線的存在，在幾近完全黑暗的環境中，人們也無法辨識物體本身與陰暗面的差異，「陰暗面」的價值也就不明顯。如果某個人凡事負面思考，出口盡是批評，處處疑心、時時防人，讓其他人避之猶恐不及，自然也無法接收其獨特的觀點。

天梁主孤，帶有遺世獨立、孤芳自賞的氣息。巨門會發展出一種對人事物「獨特」的見解，也帶有挑剔的特質，與福德宮必有天梁有些關聯。

從命理的角度來看，太陽也有驅除天梁「孤味」的效果。因此，卯位的太陽天梁整體的評價會優於酉位的太陽天梁；子位天梁(太陽在午宮)的對外人際關係會優於午宮天梁(太陽在子位)。

太陽與天梁的關聯性其實和太陽與巨門的關聯性類似，陽光強雖然熱情、積極，但也容易從眾媚俗；缺乏陽光則趨於冷漠、消極，容易遠離人群、孤芳自賞。

強弱之間的平衡與取捨，永遠都是難題。

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