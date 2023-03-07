紫微斗數問與答／如何判斷主星的廟旺與落陷？「五行」其實比你想像的還重要

當意識到星曜廟旺與落陷的差異性與重要性之後，緊接而來的問題便是: 「如何判斷星曜的廟旺與落陷?」

許多的排盤軟體都提供了類似的服務: 在每一顆星曜底下標註星曜的亮度: 廟、旺、利、平、陷。

覺得星曜廟旺與落陷並不重要的人，自然不會在意是否有這樣的資訊。

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有些人雖然在意，但是星曜數量實在不少，同一顆星曜落在不同宮位(空格)時，亮度也不盡相同，實在很難辨識；既然有人提供資訊，當然就直接拿來參考。

有些人則不以「知其然」為滿足，更要打破砂鍋問到底: 「星曜亮不亮的規則是什麼?」

不過仔細想想: 古人不僅不知電腦是何物，連排命盤都是一張一張用筆和紙推演書寫而來的，星曜廟旺與落陷的判斷難道是靠記憶或背誦嗎?

五行其實比你想像的還重要

判斷星曜廟旺與落陷的規則其實並不難，但有其適用的範圍及限制。

一是判斷規則以十二主星為主，太陽與太陰有其他的判斷規則。

這倒不是說其他的星曜(文昌、文曲、天魁、天鉞、擎羊、陀羅、火星、鈴星)不重要，而是廟旺落陷對於其他星曜的影響程度，不及十四主星對它們的影響程度來得高。

再者，其他非主星往往有另一套判斷廟旺落陷的規則，而且不同的星曜有不同的規則。

當六吉星和十四主星同宮，如果主星廟旺，吉星通常也就跟著旺，也叫做「乘旺」；頗有一人得道，雞犬升天之意。但是乘旺之後，吉星對於主星的助力也會跟著加乘，兩者之間更像是魚幫水、水幫魚。

然而，就算是六吉星自身廟旺，但是身旁並沒有十四主星，那麼吉星能夠發揮的力量也極為有限。原因無他，畢竟吉星並不是主星，影響力是有限的。(就算在小聯盟表現優異的選手，也不見得就能進入大聯盟比賽，不是嗎?)

當煞星和十四主星同宮，它們的破壞力和殺傷力就會被十四主星所牽制；就像家中的寵物再怎麼使壞，還是有大人在旁監管著。

但是當煞星獨坐，身旁並沒有十四主星同宮，就算煞星廟旺代表危害較輕，也不能全然保證毫無殺傷力及破壞力。

二是判斷規則仍有例外，大約有百分之二十的情況並不符合一般判斷的規則。

而這個判斷規則和農業的發展有著極為類似的邏輯。

命盤中的十二個空格有其各自的五行屬性: 辰、戌、丑、未四個空格屬土，寅和卯屬木，巳和午屬火，申和酉屬金，亥和子屬水。

如果我們將命盤上的十二個空格當作不同條件的生存環境，那麼它們的五行屬性就是對這個生存環境的基本說明。

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以類似的邏輯來看，十二主星其實就是農作物，也有各自的五行屬性: 天機和貪狼屬木，廉貞屬火，紫微、天府、天梁屬土，武曲和七殺屬金，天同、天相、巨門、破軍則屬水。

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五行所代表的是一種特性，而不是好壞。既然十二個空格有其五行的屬性，星曜也會有各自的五行的屬性，而十二個空格的五行與星曜的五行兩者之間的生剋制化，就是星曜在不同空格時到底是廟旺還是落陷的參考依據。

巳位屬火，天府屬土，依照五行之中「火生土」的概念，天府在巳位是屬於廟旺等級。

申位屬金，武曲也屬金，因此武曲在申位並不屬於廟旺，但也不至於太差，算是表現平平。

卯位屬木，天同屬水，作為環境的卯位不但沒有用屬木的環境去滋養作為農作物的天同，反而是天同的水去滋養了卯位的木(水生木)；這種現象有個專有名詞 - 「元氣被洩」，也意味著天同在卯位並不明亮。

丑位屬土，天機屬木，作為環境的丑位不但沒有用屬土的環境去滋養作為農作物的天機，反而與天機的木相剋(木剋土)，因此在丑位的天機是落陷。

星曜在不同空格所產生亮度不一的現象，其實就和農作物在不同環境的生長狀況類似。就像適合種西瓜的農地不見得適合種草莓，適合種鳳梨的環境不見得適合種水蜜桃。

主星廟旺，則代表這塊土地中的土壤(及環境)適合這棵植物(主星)的生長，植物抗病蟲害的能力也較強。而主星落陷，其實就是代表植物容易水土不服，這片土地的土壤(及環境)並不適合這種植物(主星)生張，相對地植物抗病蟲害的能力也較弱。

從星曜的角度來詮釋，主星廟旺代表主星的優點比較明顯、正向特質發揮的程度較高；如果受到煞星或是化忌干擾時，抗壓性與忍受力比較強。

相對來說，主星落陷代表主星的缺點比較明顯、負面特質發揮的程度較高；如果受到煞星或是化忌干擾時，抗壓性與忍受力比較弱。

至於主星介於既非廟旺，也非落陷的情況下，就可以用「比上不足、比下有餘」來自我安慰。

如果談的是命宮主星的亮度，即代表坐命者的個性、特質、價值觀、行為模式的優劣程度。如果談的是其他宮位主星(如夫妻宮、財帛宮)的亮度，就代表坐命者在某一個面向或是某個領域的好壞程度。

但是某些例外狀況，卻增加了判斷的複雜度。

子位屬水，照理說應該是相當適合屬木的貪狼(水生木)。但是屬木的貪狼受到水的滋養之後，貪性、慾望與桃花特質盡情擴張，而常有難以駕馭的情況。

因此子位的貪狼又有「泛水桃花」的形容，耽溺於感情與桃花的現象較為明顯，人生的整體表現遠不及午宮的貪狼。

從實際的案例來看，就連不是貪狼坐命的人，在行經子位貪狼的十年大運時，桃花、戀情不斷的情況也會令人嘆為觀止。「泛水桃花」的威力的確不容小覷!

面對亮與不亮的思維

檢視命盤中各個宮位主星廟旺、落陷的情況之後，有些人難免會忐忑不安。主星廟旺固然令人感到欣喜，但是如果主星落陷，也不必因此就覺得人生悲慘無望。

廟旺與落陷固然讓星曜在本質的呈現上有些具體的差異，但是主導這些差異的卻是坐命者的能力、價值觀，以及心態。

有些重要但並不是坐命者與生俱來的能力，如果主星廟旺，坐命者就會積極主動地想方法去學習、補強；如果主星落陷，坐命者可能就會懷憂喪志，用一種較消極、負面的思維去面對自身的不足。

這種落陷星曜引發負面效應的情況在主星化忌，或是與煞星同宮時更為明顯；其實就像某些人先天體質不佳又疏於照顧、保養，當流行疾病肆虐時，就會比其他人更容易受到疾病影響與衝擊。

那麼，落陷的星曜就不會有好的際遇或好的機會嗎?

這往往是另一個問題的源頭。

當落陷的星曜有四化進入(化祿、化權、化科)，星曜的特質固然被強化，但是星曜負面的特質也會被強化及放大。

最明顯的行為模式就是為了追求功名利祿而無所不用其極。這種「無所不用其極」小則耗盡自身的資源及健康，大到利用身旁、甚至是他人的資源，只為滿足自己的慾望。

但是坐命者卻常常誤以為自己在這個領域有過人之處，於是就不斷地加碼、消耗，而導致坐命者常以急轉直下、自雲端跌落谷底、一蹶不振的結果收場，兌現命理當中「華而不實、虛花一場」的結局。

身處逆境懷憂喪志，身處順境不知見好就收、適可而止，往往就是人生難以駕馭的主要原因。

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