殺破狼週運勢／巨蟹桃花特別旺盛 水瓶遇上職場風暴

殺破狼2023年5月8日～5月14日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會在此時有時間宅在家中休息，偷得浮生半日閒。某些白羊座會和家人短暫團聚，或一起出門出遊，到附近的景點走走，是一段溫馨難得的時光。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在金錢宮位退行，同時太陽與天王星合相在金錢宮位，因為一些預期之外的事件，帳戶被凍結，手上沒有現金過日子，必須跟親朋好友借錢週轉。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到金星影響，單身的白羊座當心交友軟體上的陷阱，被不肖人士情感詐騙。感情穩定的白羊座，會覺得另一半有事情隱瞞，常常很晚才回家。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到木星、火星影響，在職場或某些組織，被同儕的壓力所迫，必須參與你討厭的課程或活動。某些白羊座則是覺得有些朋友控制慾很強，老是要求你配合他的行動或時間。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，有個一直想去朝聖的景點，終於排除萬難去打卡。但由於金星受到在人際關係宮位的海王星影響，本來約定要一起出遊的朋友放你鴿子，美景只能自己獨享。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在命宮退行，同時在命宮的太陽與天王星呈現合相，發生十分戲劇化的事件，與前情人意外重逢，對方可能正與你的好朋友交往，感到難以置信。

工作運方面，水星在命宮退行，同時太陽與天王星合相在命宮，職場會發生難以掌控的問題，造成工作暫時停擺，甚至會面臨難以想像的遭遇，各種事件的走向十分不受控，甚至使你感到恐慌與驚嚇。

健康運方面，水星在命宮退行，同時太陽與天王星合相在命宮，當心著涼感冒，或病毒感染，造成呼吸系統發炎，內分泌與腺體失調，造成皮膚長疹子或是痘痘。此時也需注意心血管方面的突發疾病。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，手頭有餘裕的資金，在此時犒賞自己，吃些美食，或是購買奢侈的名牌精品。然而金星受到海王星影響，消費時請貨比三家，當心買到瑕疵品或假貨，引起糾紛。

感情運方面，水星在心靈宮位退行，同時在心靈宮位的太陽與天王星呈現合相，在某個場合巧遇曾經暗戀的對象，對方突然對你表示好感，反而因此不知所措。某些雙子座會被暗戀的人察覺心中的情愫，自己卻變得保守害羞。

本週須注意的部分

工作運方面，工作宮位持續受到月蝕能量影響，同時土星與海王星持續停留在志業宮位，目前正在工作轉換的過度時期，某些雙子座剛辭掉工作，或被資遣，正在嘗試轉換跑道。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在遠行宮位的冥王星與火星影響，與朋友一起出國旅行，會因為雙方想去遊覽的地方不同，步調也差異很大，而有些不愉快，甚至回國後就斷絕往來。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，桃花特別旺盛的時期，會有一些人直接對你表示好感，但由於金星也受到海王星影響，爛桃花特別多。感情穩定的巨蟹座，暫時會需要與喜歡的人遠距一陣子。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，受到日月蝕能量的影響，同時太陽與天王星在人際關係宮位呈現合相，與過去有過不愉快的朋友一笑泯恩仇，有些事情會需要互相幫忙。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到冥王星與火星影響，目前的工作看似光鮮亮麗，同事或上司卻各懷鬼胎，小動作不斷，企圖陷害，使你工作疲於奔命，身心俱疲。

健康運方面，在命宮的火星受到在疾厄宮位的冥王星影響，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，火氣比較大，容易起疹子、長痘痘，或是嘴破。此外也要特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，木星持續在學業宮位行進，不管競爭多激烈，依然可以在眾多同學之中脫穎而出，拿到名列前茅的成績，等待畢業。某些獅子座會順利申請到海外的學校，有機會到國外深造。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到木星、火星影響，另一半對某些事物極為堅持，甚至到了有強迫症的程度，讓你感到有壓力。某些獅子座則是佔有慾太強，使得情感對象想脫離自己的束縛。

工作運方面，水星在志業宮位退行，受到日蝕能量影響，同時太陽與天王星在志業宮位呈現合相，職場目前十分混亂，你也面臨各種抉擇，有許多事件的走向會出乎意料，好壞參半，對於不好掌握的事情，會十分沒安全感。

金錢運方面，海王星與土星齊聚在財務宮位，海王星受到金星影響，容易捲入詐騙陷阱，帳戶甚至被凍結，使你經濟出現困難。某些獅子座可能會尋求法律途徑討回自己應有的公道。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與火星齊聚，需要出席許多交際應酬的活動，並在某些場合會遇到重要的貴人，需要幫助時，這些人脈將會是你重要的後盾。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在人際關係宮位的火星以及木星影響，職場小人多，對方的態度十分囂張，要你妥協一些事情，必須堅持自己的原則，才不會被陷害。

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，海王星受到在人際關係宮位的金星影響，有些人明知你有穩定伴侶，卻故意來示愛，當心被爛桃花纏上。單身的處女座，朋友亂槍打鳥，想跟你搞曖昧，最好保持安全距離。

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，同時在遠行宮位的太陽與天王星合相，此時出遠門旅遊或出差，行程會因為許多突發性因素，臨時取消或更動。甚至遇到不可抗力的事件，受困在某些區域動彈不得。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與火星同宮，目前承接十分光鮮亮麗的工作，每天都十分忙碌。不過金星受到海王星影響，會因為昏庸的主管或是糊塗的同事，使得你的努力毀於一旦。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，同時太陽與天王星在財務宮位呈現合相，信用資料或帳戶個資外洩，受到凍結，暫時無法動用一些資金。有投資習慣的天秤座，投資標的捲入財務風暴，投入的資金被套牢。

感情運方面，在感情宮位的木星受到冥王星與火星影響，被情感對象情緒勒索，逼你順從一些不合理的要求。某些天秤座對目前的戀情極沒安全感，控制欲較強，引起爭吵。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，同時太陽與天王星合相在疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統的問題，一旦生病，會需要靜養好一段時間才能痊癒。某些天秤座身體的老毛病舊疾復發，感覺很厭世。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與火星同宮，會嘗試去較為偏遠的區域旅行，會發現新的桃花源，並接受高規格的款待，食宿不比大城市來得差。但金星受到海王星影響，旅途中迷路的機率較高，最好有熟識當地的人帶路為佳。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，受到日蝕影響，同時太陽與天王星在感情宮位呈現合相，戀情會有戲劇化的轉變，和前情人誤會冰釋，和好如初，甚至舊情復燃，再度以結婚為前提交往。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到冥王星以及火星影響，職場有一些同事涉及犯罪，甚至波及到你，可能會遭到調查，感到很冤枉。但如果有能力自證清白，就不怕遭到陷害。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到工作宮位的木星與遠行宮位的火星影響，家庭會有一些事件緊急需要處理，但此時因為工作，或是人在異地，分身乏術，感到心急如焚。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與火星同宮，因特殊狀況，稅金可獲得減免，負擔變輕。有投資習慣的射手座，投資標的止跌回穩，可望脫離套牢的危機，把虧損的錢賺回來。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，受到日蝕能量影響，同時太陽與天王星在工作宮位呈現合相，執行業務被人惡搞，不斷需要來回修正，工作進度延遲，或是預約被取消，工作經常白忙一場，感到心煩。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到火星與冥王星影響，與戀愛對象在親密關係上不協調，雙方溝通不良，目前呈現冷戰狀態。正在懷孕，或是有小孩射手座，需注意胎兒與孩子的健康狀況，此時孩子流產，夭折機率較高。

健康運方面，水星在健康宮位退行，受到日蝕能量影響，同時太陽與天王星在健康宮位呈現合相，當心著涼感冒、病毒感染，引發呼吸系統毛病，心血管與脊椎若突然出現一些病徵，千萬不要忽略，可能會是重大疾病的前兆。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，同時水星在戀愛宮位逆行，與分手的前任誤會冰釋，言歸於好，彼此還是有著千絲萬縷的情感交織，會在此時試著與對方復合，重新試著相處看看。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在家宅宮位的木星以及火星影響，家庭因為一些問題，急需用錢，但目前經濟狀況不佳，無法湊出足夠的資金應付突如其來的開銷。

工作運方面，土星與海王星齊聚在面試宮位，同時海王星受到金星影響，面試新工作要當心遇到掛羊頭、賣狗肉的詐騙、直銷公司。已經有穩定工作的摩羯座，在洽談案件時，也要留意不肖廠商設下的商業陷阱。

旅遊運方面，土星與海王星齊聚旅遊宮位，到外地旅遊，要當心遇到不肖店家，在消費時敲竹槓，漫天亂開價。某些摩羯座會遇到不愉快的旅遊糾紛，甚至在人生地不熟的地方被丟包。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與火星同宮，會承接一件光鮮亮麗的工作，但這個案件並不容易處理，也正如此，才能讓你表現出專業能力。某些水瓶座會承接名人的案件，成為鎂光燈的焦點。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，同時太陽與天王星合相在家宅宮位，居住空間有許多毛病一一浮現，目前正在大整修。某些水瓶座重要家電壽終正寢，正在物色市面上最好用的新產品。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，同時海王星受到金星影響，目前經濟面臨危機，還遇到詐騙事件。某些水瓶座則是要當心消費糾紛，店家使用一些詐術要求你賠償損失。

溝通運方面，在溝通宮位的木星受到在工作宮位的火星與命宮的冥王星影響，有一場風暴正在職場內部延燒，若是不小心說錯話，會惹上難以想像的麻煩，這段時間須特別謹言慎行，保持沈默，少說話為佳。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、子女宮位，對某個對象一見鍾情，產生莫名的好感，對方是非常有魅力的人士，但也可能是偶像明星，或是被毛小孩收編，生活重心會寄託在他們身上。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在面試宮位逆行，受到日蝕能量影響，同時太陽與天王星在面試宮位呈現合相，轉換工作會遇到不可知的變數，即便拿到錄取通知，也會發現職務與你的想像有出入。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到火星與冥王星影響，會為了追星或是寵物花很多錢，預期外的支出過多。某些雙魚座則是有些習慣購買的商品一直缺貨，或是想要的限量商品經常秒殺，有錢也買不到，物質生活感到缺乏。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，受到日蝕能量影響，同時太陽與天王星呈現合相，交通工具突然被偷，或是壽終正寢，需要辦理許多麻煩的手續。某些雙魚座則是會接到烏龍罰單，需到監理機構申訴。

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