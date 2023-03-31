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12星座「四月戀愛運」排行榜！金牛宜主動出擊、這星座遇「熟悉的陌生人」擦出火花
到了四月，根據每個星座的不同，或許也會有不同的感情運勢。日本網站「占TV」近來就排行12星座，在四月會有什麼樣的戀愛運。
第12名 獅子座
要踏出戀愛的第一步，首先得轉換自我思考。
第11名 雙魚座
藉由知性愉快的聊天，可能燃起戀情的火苗。
第10名 處女座
要抉擇得追求戀情，還是工作。
第9名 牡羊座
懂得拿捏自我分寸，才能讓戀愛更增添一些調味料。
第8名 巨蟹座
友情昇華成戀情的時刻。
第7名 天蠍座
邂逅來自於過去的因緣。
第6名 射手座
有機會「被一見鍾情」。
第5名 魔羯座
意外出錯的地方，卻激發了良好的化學效應。
第4名 天秤座
可以期待戀情再更進一步。
第3名 水瓶座
即使是看似日常平凡的對話與交流，其實也可能產生開展戀情的契機。無論是跟已經熟識的人，還是有新的邂逅新的對象，總之只要自己願意放開心胸，就有無限的可能性。特別推薦前往能回憶過往的景點探尋。
第2名 金牛座
到4月11日這段期間，都是產生戀愛契機的敏感期。如果遇上心動的人，不妨就多聊個幾句，自然而然地發展出關係。或即使原先都是單戀狀態，這時也是出擊的好時機。如果已經有對象了，更是進一步加深彼此理解的機會。
第1名 雙子座
雙子座的戀情在這個月裡，可能一口氣從萌芽到開花結果。至於遇到的對象，很可能是自己以為是第一次見面，結果才發現原來從以前開始，就曾經有過緣分，其實是再次相遇「熟悉的陌生人」引發戀情契機。
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