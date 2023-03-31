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12星座「四月戀愛運」排行榜！金牛宜主動出擊、這星座遇「熟悉的陌生人」擦出火花

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解四月戀愛運勢。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解四月戀愛運勢。圖片來源／ingimage

到了四月，根據每個星座的不同，或許也會有不同的感情運勢日本網站「占TV」近來就排行12星座，在四月會有什麼樣的戀愛運。

第12名 獅子座

要踏出戀愛的第一步，首先得轉換自我思考。

第11名 雙魚座

藉由知性愉快的聊天，可能燃起戀情的火苗。

第10名 處女座

要抉擇得追求戀情，還是工作。

第9名 牡羊座

懂得拿捏自我分寸，才能讓戀愛更增添一些調味料。

第8名 巨蟹座

友情昇華成戀情的時刻。

第7名 天蠍座

邂逅來自於過去的因緣。

第6名 射手座

有機會「被一見鍾情」。

第5名 魔羯座

意外出錯的地方，卻激發了良好的化學效應。

第4名 天秤座

可以期待戀情再更進一步。

第3名 水瓶座

即使是看似日常平凡的對話與交流，其實也可能產生開展戀情的契機。無論是跟已經熟識的人，還是有新的邂逅新的對象，總之只要自己願意放開心胸，就有無限的可能性。特別推薦前往能回憶過往的景點探尋。

第2名 金牛座

到4月11日這段期間，都是產生戀愛契機的敏感期。如果遇上心動的人，不妨就多聊個幾句，自然而然地發展出關係。或即使原先都是單戀狀態，這時也是出擊的好時機。如果已經有對象了，更是進一步加深彼此理解的機會。

第1名 雙子座

雙子座的戀情在這個月裡，可能一口氣從萌芽到開花結果。至於遇到的對象，很可能是自己以為是第一次見面，結果才發現原來從以前開始，就曾經有過緣分，其實是再次相遇「熟悉的陌生人」引發戀情契機。

星座 日本 運勢

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