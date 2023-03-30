荷包賺滿！4月「4生肖財運旺翻」第一名超狂：福星都來幫忙

4月要來了，上班族除了開心迎接清明節5天連假外，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書公布了有4個生肖在4月「財運旺翻」，尤其是排行第一名屬龍的朋友，除了工作順利外，還有福星出手幫忙，讓正財運這個月相當出色，另外還有屬馬、猴、狗的朋友也上榜。

TOP4：屬馬

恭喜屬馬的朋友們，這個月最好的就是財運了，一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。在家庭運勢提升的家庭事務煩惱會一掃而空，同時還能接受到四方財水，而能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升，4月你能揭開全新活絡的財庫。但要注意的是因為工作太忙，請顧好自己的健康。

Top3：屬猴

屬猴這個月受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP2：屬狗

屬狗個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，4月份的你們，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此這個月份的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP1：屬龍

屬龍的拚勁與衝勁，可說是排第一的，在本月的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。另外就是自己積極的行動力，增加不少你們的業績，正財運在這個月，確實出色，但要注意的你們的情緒，可別因此影響了財運發展。

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