荷包哭了！命理師曝「10大破財徵兆」 鼻毛岔出、長痘痘全上榜

許多人每個月辛苦賺錢，但荷包始終塞不滿，感覺錢財總在無形中流失呢？命理老師湯鎮瑋在個人YouTube頻道中點名「10大破財徵兆」，並提醒若中3個以上就要當心了！

1.植栽養不活

當發現家中盆栽植物總是種不活或突然間枯萎死亡，代表家中的氣場與風水沒有那麼聚氣，導致住在裡頭的人賺錢不易，存錢、守財機運也比別人差，是一種警訊。

2.養魚突然往生

若為了風水而去養的魚，突然身亡就是種警訊。代表恐被小人劫財或正身處於陷阱中，恐有詐騙相關問題纏身。

3.家中不斷漏水

家中長期或突然漏水代表財會漏掉。當溼氣重、有壁癌務必要儘快處理，其中又以象徵財庫的廚房問題最大。

4.居住環境長期光線不足

若居住環境光線難以進入，又因省電不開大燈是禁忌，恐會讓人信心跌落、想法較悲觀，或因誤信讒言而破財。

5.廚房髒亂

若長期不開、不用廚房爐灶，除了家中人氣無法聚集、向心力不足，破財問題也會多，容易引來親友借錢後翻臉不認人。

6.家人爭吵

家中氛圍不好聚財能力就會因此受限。

7.鼻子脫皮

命理專家表示，鼻頭代表賺錢能力、鼻翼代表存錢能力，若近期鼻子常出現脫皮、長痘痘或鼻毛岔出等，代表最近花費龐大、花錢慾望強，恐衍生破財問題。

8.常常抖腳

狂抖腳「真的會把錢財抖掉」，也不容易遇到好貴人。

9.常做破財夢

常夢到被人追殺或發生意外，但都沒有流血，或口渴、水源乾枯、身處沙漠中等，都是缺錢的夢境，可能代表最近經濟或財務壓力較大。若夢見火燒房子或心愛物品被燒毀，同樣也是破財跡象，代表近期衝動性投資或花費問題較大。

10.錢包破掉、掉漆

錢包破掉、脫皮掉漆建議要立即換新，皮包裡也別亂塞東西。另外，命理專家也建議，若錢包用得順手可將「運氣沿用」用到財運卡卡時再換即可。