神秘九宮格「生命靈數」沒這數字？代表你缺這特質

就完整的生命靈數分析而言，需要透過以下五層數字和資訊的交叉比對與分析，才能解讀出每一個獨一無二的你。不妨用九宮格，比對你的生命靈數少了那些數字，也能對照出你個性上較為缺少的特質。

▎沒有1號數的人

享受團體合作的過程，不擅長獨立思考、願意追隨眾人，常為團體中的一分子。個性上依賴心比較重，期待能經由引導而遠離失敗、迎向成功。

▎沒有2號數的人

藝術相關的審美能力較不在行，特別顯現在打扮穿搭時，對色彩的敏感度及整體搭配的和諧度上。與人溝通時會選擇直球對決，以不拐彎抹角的方式進行溝通，少了一點柔和和體諒他人的能力。

▎沒有3號數的人

整體的個性特質比較像是善於複製的工匠，可以100% 還原重現他人的作品或是經典之作，但自身在原創能力的創意上較為缺乏，面對事物時也較不具備彈性與幽默的特質。

▎沒有4號數的人

性情比較孤僻，對於管理和投資金錢的欲望和能力較低，但是對生活的要求卻是極高。在財富與物質分享上，通常不會斤斤計較也不貪小便宜，不過有時候較缺乏事情的執行力，容易出現拖延或是不想面對的心態。

▎沒有5號數的人

5是在生命靈數九宮格中的中心位置，九宮格中沒有5號的人，通常較沒有自己的主見，容易受到外界影響，當不知道自己要什麼時，會主動敞開心房並渴望身邊的人給予建議和答案。內心很需要精神支柱的特質，加上極強的吸收能力，會讓沒有5的人容易變成別人的樣子，所以慎選朋友非常重要。

▎沒有6號數的人

坦白直率、有話直說，一旦不高興就容易直接表現出來；在語言表達上比較主觀，有時候會強加自己的想法在他人身上 。缺少6這個數字的人，有時候桃花運會差一點點，因為自身無法接受過度虛假和撒嬌的甜言蜜語，直來直往的個性有時會扼殺了曖昧的火苗。

▎沒有7號數的人

不用多想「運氣」兩個字，需要憑自己的努力和實幹才會獲得成就和財富。但沒有7號數的人， 有時候會在分析能力上較為侷限，情緒表達上也非常直接不保留。沒有7號數的人通常較真誠、好接近，且不喜歡懷疑，總是給人好相處和溫馨的感受。

▎沒有8號數的人

個性上隨遇而安，比較不在乎權力和財富，面對壓迫時能夠堅持己見、不被誘惑所影響，對事業、金錢也抱持著比較隨緣的態度。但有時候這樣無欲無求、謹守本分的特質，反而無心插柳的幫自己帶來不少機會和資源。

▎沒有9號數的人

《溫蒂姐的愛情數字密碼》。圖／出色文化提供

2000年之後出生的人，九宮格中沒有9號數的機率高於20世紀出生的人很多。沒有9號數的人， 對於社會大眾覺得有意義的事物會表現得比較冷漠， 並缺乏同理心和同情心。當面對他人提出的需求時，會需要對方證明自己的價值後，他們才會加以考慮是否要被感動或伸出援手，精神層面上比較自我中心。

這本書除了跟大家分享生命靈數1～9號人的情緒特質、外顯形象、內心期待外，更想進一步跟大家分享生命靈數1～9號人分別對應到12個星座時的108種愛情特質，藉由拆解成108 種在愛情中的期待、渴望、害怕和盲點，希望幫助大家能更細緻的理解自己在面對愛情時可能會出現的盲點和期待，同時也能練習掌握與心儀之人或另一半的相處之道。

(本文摘錄自《溫蒂姐的愛情數字密碼》，出色文化出版，未經同意禁止轉載。)