今龍抬頭！命理師曝「6大開運祕法」剪髮、換錢包財氣大升

農曆2月初2是土地公生日，也稱為「龍抬頭」，除了有一些習俗與禁忌外，也是適合求財的日子。命理師湯鎮瑋指出，龍抬頭過後就要開始進入驚蟄節氣，也就是春回大地萬物要復甦的時候，並分享6大開運祕法。

第1招：剪頭髮(剃龍頭)

依照民間習俗，大家會去剃龍頭，也就是剪頭髮，如果想要祈求新一年好的開始，或是想招事業、貴人運，都可以去改頭換面一下，如果在龍抬頭這天來不及剪頭髮也沒關係，每一個月農曆其實都有14個開運的剪髮日。

第2招：接龍氣

龍抬頭的7點到9點，也就是辰時，辰時也就是龍時，所以在這時間內接龍氣，龍王、財神在東方，可以找出家中的東方，如果正好是大門或是窗戶，在這時間內打開，讓風吹進來，接引龍王跟財神到家中作客。

第3招：拜土地公

龍抬頭這天，也就是土地公福德正神的誕辰跟生日，這天拜土地公也是祈求招財補庫旺運的第一個最大好日子，拜土地公的時候，要穿戴整齊，也能穿金戴銀，讓身上有一些閃亮的元素，讓財神、土地公能第一眼就看到你。

第4招：點燈

可以去財神廟點燈、供燈，可以照亮財路，一個很好的吉祥的兆頭。

第5招：填滿米缸

為了祈求招財、補庫，那就不能漏掉要補五穀豐登，五穀掌管了財庫還有廚房，雖然不一定會開火，湯鎮瑋表示，還是建議大家在廚房造財庫，放一個米缸，並且在龍抬頭這天，把它給填滿，記得把舊的米拿出來，放新的米進去。

第6招：更換錢包

如果錢包有破損，或是想要更新財庫的朋友，在這一天很適合去換錢包，每年都有幾個適合換錢包的日子，首先就是龍抬頭、接著3月21第一個天赦日，還有端午節，都很適合更新錢包，補足財庫。

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