下周二「龍抬頭」！命理師曝禁忌與習俗 誤說「這2字」恐衰爆

民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知脖然大怒，讓海龍王三年不可以下大雨。後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時降了一場大雷雨。

玉帝得知之後將龍王趕出天庭，將龍王困壓在山下，百姓得知此事為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉皇大帝，玉帝在農曆二月初二將龍王解封，於是民間感恩龍王被釋放就有了「二月二，龍抬頭」之說。

龍抬頭習俗：

1.剃龍頭：

農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，辭舊佈新迎財水。

2.吃豬頭肉：

龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

3.吃麵條：

麵條一根一根，很像龍鬚，因此龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。

4.吃水餃：

水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方招來八方貴人。

5.吃米飯：

米飯一粒一粒，代表種子也象徵龍子，因此龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

6.吃春餅：

春餅一片一片，很像龍的麟，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後能有強大磁場護體，讓身體強健保安康。

龍抬頭禁忌：

1.不宜敲水龍頭：

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2.不宜喝粥：

因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

3.忌洗衣：

龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮影響磁場。

4.不宜動刀與針線：

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕搓到龍的眼睛。

5.不宜磨食材：

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

6.忌說「關門」：

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。

7.女子結婚後，忌在娘家過二月二

龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。

8.忌吃龍蝦：

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

9.屬龍者不宜洗頭：

屬龍為飛龍在天，因此當天屬龍者洗頭，龍頭會傷到，建議隔天再洗。

開運旺財方式：

2月21日當天引龍水：大家可以在農曆2月2日，早上7：00-中午11：00，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處，放22日再沖掉，財氣就能一飛沖天。

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