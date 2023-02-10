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情人節到了想脫單？命理師簡少年教招桃花7招

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為未婚女性拜月老示意圖，非新聞當事人。記者游明煌攝影／報系資料照
圖為未婚女性拜月老示意圖，非新聞當事人。記者游明煌攝影／報系資料照

下週就是情人節了，你身邊有伴嗎？很多單身的人會去拜月老求姻緣，希望紅線能牽起緣分。命理老師簡少年發表「這七招學起來，保證桃花不斷！」影片，分享月老由來，也解釋紅線神奇之處。

簡少年老師還加碼分享招桃花七妙招，希望大家能遠離爛桃花，招到好桃花，「千里姻緣一線牽遇到正緣」。

▎招桃花7招

一、整牙：

所謂「牙亂感情亂」，牙整齊容易出現真愛，去整理牙齒變整齊招桃花。

二、早睡早起：

早睡早起，腦子就會清楚，就能分辨周遭信號，排掉爛的桃花，留下好的。早睡早起也讓氣色會變好，神清氣爽，容易遇到正桃花。

三、拜月老戴紅線：

老師說，拜月老、求紅線這是一種信念的信號，在道教邏輯上，代表你對月老、對紅線產生信任感，所謂「天助自助者」，自己要先戴上紅線，老天再來幫你，更有機會遇到正緣。

圖為台北霞海城隍的月老紅線。 報系資料照片
圖為台北霞海城隍的月老紅線。 報系資料照片

四、買一朵將開的鮮花

去買一朵將開的鮮花，讓它在你面前綻放，象徵桃花開的感覺，就能打開桃花能量。

五、拜月老還要念經

老師說你覺得拜月老沒用嗎？「可能是你和月老不夠熟」，有人雖然常常拜月老，也拜很多間卻沒有對象。老師指出，可能是你沒有念過月老經，月老的經典，月老是集團式的工作，有牽線綁線的人、尋覓桃花的人，要念完月老經才能得到整套服務，獲得月老保佑，儘早覓得良緣。

六、注意聲音音頻

老師提醒，女生聲音若太低，會影響30歲前感情運，女生如果希望30歲前感情運好，不想要爛桃花，聲音就要變高，聲音盡可能拉高、不要菸酒嗓，太像男聲，女生要盡量把音頻變高，桃花遇到正緣機率高。男生則反之，若希望吸引女生，男生的聲音要壓低，聲音穩重宏亮，才有機會遇到適合的女生。

七、化妝加強臥蠶

老師曾經去錄節目，看過美妝老師幫人畫臥蠶。命相學上，臥蠶代表桃花、子女宮，若是子女宮大、臥蠶大，也代表大家想和他步入婚姻生子。因此化妝可以把臥蠶畫大打亮，注意不能畫的紫紫的、要白白亮亮，才容易吸引到對的異性。

◎本文內容已獲 命理大師 簡少年 授權，未經同意禁止取用轉載。

月老 牙齒 情人節 簡少年

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