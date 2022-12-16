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十二月下半戀愛運最火女性三星座 盤點感情升溫的約會聖地

聯合新聞網／ 綜合報導
在12月下半，部分星座女性有著相當好的戀愛運勢。圖片來源／ingimage
在12月下半，部分星座女性有著相當好的戀愛運勢。圖片來源／ingimage

2022年即將結束，然而在剩下的日子裡，或許還是有遇到新邂逅的機會。日本網站「ハウコレ」近來就盤點在2022年12月下半，女性戀愛運最好的三個星座

第三名 雙魚座

此時的雙魚座，在感情上有機會能照著理想的劇本往下走。像是和有些曖昧關係的好朋友，因為發生了一些浪漫的遭遇，使得兩人感情一口氣大步邁進等等。如果想要聊聊，可以到朋友推薦的店家，或者離兩人住處都不遠的地方最合適。

第二名 處女座

讓人心跳不已，猶如偶像劇般的浪漫戀情，或許意外地就在身邊。平常一起共事的同事或者好友，有可能突然來場認真的告白。如果是已經有對象的人，感情發展也有機會猛烈加溫。考慮約會的場所時，最常見的動物園、遊樂園這些也是最合適的。

第一名 金牛座

能和心中最喜歡的對象情投意合，寫下命運的一頁。若是向家人或親友介紹自己的伴侶，更能讓這場戀情，變得像是已經決定好要結婚一樣。約會場所方面，以網路上有著熱門口碑的景點、第一次去到的店家，以及有點距離，能停留一晚以上的地方最為推薦。

約會 告白 星座

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