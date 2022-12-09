十二星座「2023前半年財運」分析 天秤憂喜參半、金牛財運暴漲但要注意一事

2022即將結束，新的一年隨之而來。日本網站「ananweb」近來分析十二星座，在2023年前半段將有什麼樣的財運。

牡羊座

整體財運還算平穩。花在有關自我成長方面的錢不需要省。

金牛座

可能遇上大賺一筆的機會，在此之前可以先做好心裡建設。另外雖然財運暴漲，也要瞭解錢是得靠自己打拚換取的。

雙子座

有財運上升的機會，重點在關鍵時刻別小氣，特別是要好好投資會被他人注意到的地方。

巨蟹座

如果平時壓力大，就有花大錢抒壓的風險，因此平時就該注意自己的身心狀況。

獅子座

埋首於喜歡的事情有助於財運上升。有什麼感興趣的東西不妨就多做瞭解。

處女座

整體的財運安定，可以好好存錢，替未來做好規劃。

天秤座

財運憂喜參半。要注意別在交際上花太多。

天蠍座

雖然花費會多一點，不過比起錢財，讓自己開心才是最重要的。

射手座

上半年的支出雖然會增加，不過將會成為對未來的投資，往後能期待回報。

魔羯座

有獲得臨時收入的運勢。稍微努力一點，就能替自己多加點零花錢。

水瓶座

別做徒勞無功的挑戰，否則只會耗費自己的金錢和精力。也別為了得到旁人的贊同而花錢，否則只會後悔而已。

雙魚座

在安定的財運下，別貿然做風險高的選擇，穩紮穩打才是正道。