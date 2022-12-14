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你是幸運兒？2023「事業運最好生肖TOP4」曝光 第二名升職加薪在望

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2023哪些生肖事業最旺貴人多？(圖片來源：Shutterstock)
2023哪些生肖事業最旺貴人多？(圖片來源：Shutterstock)

這年頭，追求任何目標，都不如有份可靠的事業來得實在。口罩戴了3年，能有一份住得起房子、養得活家人的職業，就很難得了，自然要珍惜再珍惜。很快就要跨入2023年，在新的一年中，你的事業會有什麼驚喜的起色嗎？能夠順利開展副業嗎？現在就讓科技紫微網為大家揭曉2023年運勢最好的四個生肖，看看你是不是幸運兒之一！

第四名：生肖虎

事業方面將出現好的機遇，但也會伴隨較多考驗與挑戰。此年工作方面容易遇到攔路虎，兩虎相遇，需要肖虎者以更強烈的決心去反抗，才能贏得勝利，也將有機會因此獲得上級的青睞與嘉獎。農曆二月、十二月會有職場貴人出現，讓你謀事更輕鬆。農曆五月，職場中會有小人出現，此時期不可輕信同事的話，凡事多留個心眼，更易避開職場陷阱。

第三名：生肖豬

官祿運走高，肖豬者個人的才華能力將得到最大的釋放和展現。雖然也要面對有力的競爭者，但肖豬者的光芒幸而不會被對方掩蓋。此年技術專業、或是高等職級的肖豬者有獲得晉升的機會，尤其在農曆八月、十二月可多關注晉升的資訊。肖豬者此年要注意的是，切勿只盯著自身利益，若不能和上級、同事友好相處，可能會削弱好運，變有利為不利。

第二名：生肖狗

肖狗者將會在2023年擁有較為平穩的官祿運，職場上諸事順利。此年工作開展多有合作之相，或是需要團隊力量來進行，肖狗者若能盡力維繫良好的人際關係，行事可事半功倍；能夠和上級保持融洽的關係，也能促進手中事務向好的方向發展，升職加薪在望。位於管理階層的肖狗者要注意，此年壓力會和升職機會同時來到，要提早做好準備。

第一名：生肖羊

官祿運旺盛，肖羊者事業發展機遇很不錯，工作業績表現亮眼，能夠得到認可，利於謀求心儀的職位。上半年運勢有起伏，不宜進行長久規劃、或是週期較長的事務；下半年運勢穩定向上，更有貴人暗中相助，利於晉升謀事、進修考核的進行，此時肖羊者只要大膽爭取，容易獲得好結果。

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