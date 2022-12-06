世足運彩拚手氣！買了彩券該藏在哪 提升中獎率「四大要點」

全民瘋世足，不少人也同時會在運彩下注試試手氣。而平時該如何獲得財神爺的加持，也有許多眉角。日本媒體「All About」最近就分享想提昇自己的彩券中獎率，該注意的四大要點是什麼。

要點一：掌握幸運日

以今年12月來說，8號和17號是可以期待財運上升的日子。另外虎年「虎之日」則在3號和15號，也是不錯的黃道吉日，這四天最為推薦。12號和13號則是「一粒萬倍日」，有飛越性增長的意思存在。不過若是在一粒萬倍日購入彩券，即使中獎也可能惹上其他麻煩，最好還是儘量避免。

要點二：別獨吞所有獎金

想要維持好運勢，那麼一旦中獎了，就別都只想到自己。無論是與親朋好友分享，還是捐出部分做社會公益等等，保持著能幫助他人的心使用，才是較好的作法。

要點三：做長遠理財打算

不管中獎多還是少，都必須做好規劃。最理想的作法，就是將這次賺來的錢，當作下次投資的籌碼，讓錢滾錢財產越來越多，財運才會常伴左右。

要點四：將彩券保管在陰暗寂靜處

錢財喜歡陰暗寂靜的地方，因此在保管上面，最好也要多加留意。若是買了紙本彩券，推薦可以放到櫃子、抽屜等照不到陽光的地方，以及屋子北側的房間，更能提升中獎機率。買彩券的當下，也能挑選黃色、金色類的包裝包好提升運勢。