快訊

1個百分點的堅持！蔣萬安視李四川為從政生涯貴人

評／回顧江澤民昔日對台政策 兩岸交往模糊空間不再

論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

世足運彩拚手氣！買了彩券該藏在哪 提升中獎率「四大要點」

聯合新聞網／ 綜合報導
想提升彩券中獎率有許多眉角。圖片來源／ingimage
想提升彩券中獎率有許多眉角。圖片來源／ingimage

全民瘋世足，不少人也同時會在運彩下注試試手氣。而平時該如何獲得財神爺的加持，也有許多眉角。日本媒體「All About」最近就分享想提昇自己的彩券中獎率，該注意的四大要點是什麼。

要點一：掌握幸運日

以今年12月來說，8號和17號是可以期待財運上升的日子。另外虎年「虎之日」則在3號和15號，也是不錯的黃道吉日，這四天最為推薦。12號和13號則是「一粒萬倍日」，有飛越性增長的意思存在。不過若是在一粒萬倍日購入彩券，即使中獎也可能惹上其他麻煩，最好還是儘量避免。

要點二：別獨吞所有獎金

想要維持好運勢，那麼一旦中獎了，就別都只想到自己。無論是與親朋好友分享，還是捐出部分做社會公益等等，保持著能幫助他人的心使用，才是較好的作法。

要點三：做長遠理財打算

不管中獎多還是少，都必須做好規劃。最理想的作法，就是將這次賺來的錢，當作下次投資的籌碼，讓錢滾錢財產越來越多，財運才會常伴左右。

要點四：將彩券保管在陰暗寂靜處

錢財喜歡陰暗寂靜的地方，因此在保管上面，最好也要多加留意。若是買了紙本彩券，推薦可以放到櫃子、抽屜等照不到陽光的地方，以及屋子北側的房間，更能提升中獎機率。買彩券的當下，也能挑選黃色、金色類的包裝包好提升運勢。

運勢 世足運彩 彩券 財運

延伸閱讀

十二星座「12月運勢」解析！雙魚更上層樓、牡羊遇人生分歧點

十二星座「2023前半年財運」解析 巨蟹別亂花、這星座常有小獎金

巨蟹別滿足現狀、水瓶小心被沖昏頭！十二星座「2023年走好運」必做三件事

世足運彩手氣佳？本週「生肖+血型」財運TOP5 這生肖+O型下注運勢旺

相關新聞

世足運彩拚手氣！買了彩券該藏在哪 提升中獎率「四大要點」

全民瘋世足，不少人也同時會在運彩下注試試手氣。而平時該如何獲得財神爺的加持，也有許多眉角。日本媒體「All About」最近就分享想提昇自己的彩券中獎率，該注意的四大要點是什麼。

這5個星座的人是顏值控！交往前最喜歡看別人的「外表>內在」

大部份的人都喜歡美的事物，美好的品質，好看的手機，好穿的衣服，好喝的荼，好看的臉，美的外觀，對於生活真的是很重要，但好的內在，對於生命更是重要。不過有的星座，則是重視外表遠勝於內在，不妨來看看，哪幾個星座是標準的顏值控，交往前最愛看別人顏值的TOP 5星座。

殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利

2022年轉眼間又要結束了，隨著病例數下降，疫情也逐漸趨緩，可以展望2023年恢復正常的生活，星座專家殺破狼預測了12星座2023年的整體運勢，包含工作運、感情運、財運及健康運，並且分成上下兩篇推出，上篇包含了白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座，快來看看你的運勢如何吧！

每日星座運勢／天秤與客戶溝通順暢 可望談成生意

2022-12-06牡羊座短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。【整體運★★★☆☆】今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；

世足運彩手氣佳？本週「生肖+血型」財運TOP5 這生肖+O型下注運勢旺

新的一週到來，不同的人又將有著不同的遭遇。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最旺的組合，或許就能在近日風靡的世足運彩中大有斬獲。

唐綺陽星座運勢週報：雙子工作效率成果佳 獅子談戀愛別死板

水星金星離開射手，生活有更多渴望，對於新事物躍躍欲試，把握正能量，有機會遇到貴人，要抓住機會好好表現。水星進魔羯，言行變得務實，說話講求規矩，忙於企劃及報表相關事務。金星進魔羯，刻苦耐勞精神被看見，周末後摩羯座優點被放大，桃花運佳。火天有相位，留意股市的動盪，注意電器產品的使用以及交通安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。